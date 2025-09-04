Carlos Sainz, piloto de Williams, explotó de ira tras el castigo recibido en el circuito de Zandvoort

Carlos Sainz, el piloto español de Williams, indicó que su equipo está “recabando pruebas” para intentar cambiar la “inaceptable penalización” de diez segundos que le impusieron en Zandvoort, el domingo pasado, por un incidente con su par de Racing Bulls, Liam Lawson. Además, se mostró confiado para correr en Monza, este fin de semana, un circuito que le “encanta”.

“Pude hablar con los comisarios después de la carrera y hubo un malentendido. Me quedó claro que en cuanto tenían todas las pruebas y dónde tenían que haber mirado para tomar la decisión correcta, se dieron cuenta de que esa decisión no era la mejor. Ahora estamos intentando ver cómo podemos recabar suficientes pruebas para cambiar el resultado de la penalización”, expuso el madrileño, en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Italia.

El español Carlos Sainz, piloto de Williams Bradley Collyer� - PA Wire�

El piloto de Williams entiende que fue “un fin de semana muy complicado” por las circunstancias que ocurrieron, pero opina que debería “tener la oportunidad” de apelarlo. “Si ha habido un malentendido, o si faltan pruebas, o falta análisis, que pueda haber tiempo para reabrir el caso y cambiarlo. Creo lo mismo que cuando acabó la carrera. Ahora lo hago desde una perspectiva más calmada, pero la penalización era inaceptable y lo dejé bastante claro”, continuó.

Además, considera necesario tener “una comisión” para estos asuntos. “Las reglas ya son suficientemente complicadas y tener distintas personas aprendiéndolas y aplicándolas no es lo mismo. Si fueran fijos, tendríamos al menos una consistencia. Tienen un trabajo particularmente complicado. Y también tienen una limitación de tiempo. Lo que pasó en Zandvoort es una consecuencia de llegar a una solución rápidamente”, apuntó.

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, en acción ANDREJ ISAKOVIC - AFP

”Si solo aplicas la norma que estipula el reglamento, puedes entender por qué me penalizaron, pero cuando ves las cámaras ‘on board’ y entras en el detalle de lo que sucedió, se puede ver claramente por qué nunca debía haber sido penalizado. Zandvoort nos dejó claro por qué no estamos listos para dar la talla a la hora de tomar decisiones en un deporte tan complicado como este", amplió.

En relación al Gran Premio de Italia, Sainz comentó que está “disfrutando”, aunque “quizás no sea el mejor coche” para conducir. “Tenemos un coche muy interesante, estoy descubriendo muchas cosas sobre él y he tenido que adaptar mucho mi pilotaje para compensar algunas deficiencias. Hay cosas que me están haciendo un piloto más completo y quizás no sea el mejor coche para pilotar, pero tiene buenas cualidades y hay que aprender a maximizarlo”, aseguró.

En Silverstone, Carlos Sainz y Franco Colapinto Andrew Matthews� - PA Wire�

El español se mostró contento por correr en este circuito italiano. “Es una pista a la que adoro venir, es uno de los mejores circuitos del mundo y tener aquí a todos los aficionados hace que sea aún más entretenida. Adoro tener menos carga y sentir el coche un poquito más suelto, me siento cómodo. Ha sido una buena pista para el Williams en el pasado y espero que podamos obtener un buen resultado”, continuó el europeo.

Sobre el motivo por el que Monza suele ser escenario de buenos resultados para los Williams, afirmó que “depende del tipo de curvas”. “Nuestro coche va bien en recta y frenada y curvas de 90 grados. No nos gusta una situación larga combinada de entradas y salidas. Tenemos esa limitación de equilibrio en curva que nos hace daño. Hay curvas importantes pero esperemos poder compensar ese tiempo en las curvas cortas y en las rectas”, concluyó Sainz.