Colapinto habló de la expectativa para Monza y del cruce con Pierre Gasly

MONZA, Italia (Enviado especial).- Una energía especial, siempre con buen semblante, al menos, en la antesala de cada Gran Premio. En la jornada de atención a los medios en Monza, Franco Colapinto se mostró algo más serio, concentrado y en la rueda de prensa habitual antes de cada fecha de la Fórmula 1, el argentino habló acerca de sus expectativas para esta competencia y de la determinación de la escudería Alpine en el tan comentado final de la carrera en Zandvoort.

Colapinto mantuvo una charla con los medios internacionales, entre los que estuvo LA NACION, al lado de Kimi Antonelli, el piloto italiano de Mercedes, y Fernando Alonso, de Aston Martin. En ese contexto el piloto pilarense reconoció: “Tengo más confianza en el auto y gané esas sensaciones que no había podido tener antes. Los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista en Monza puede ser complicada por la cantidad de rectas”.

Franco Colapinto reconoció que tiene más confianza sobre el A525.

Monza es el circuito donde todo comenzó hace un año, cuando pasó de piloto de reserva a titular en Williams: “Cuando llegué hace un año [a la Fórmula 1] todo era nuevo y ahora he pasado más tiempo con los ingenieros en la fábrica. Hay cientos de personas trabajando en este coche para ponerlo en pista y he aprendido mucho a trabajar con ellos, a saber lo que hacer y eso es muy importante”, expresó. Y luego sí destacó el valor sentimental de volver al trazado italiano: “Este fue el primer circuito en el que corrí en 2024, así que a partir de acá vienen nueve trazados que conozco. Es lindo volver a Monza, me gusta y está lleno de los apasionados tifosi”.

Colapinto sabe que su rendimiento en Zandvoort resultó mucho mejor de lo que venía mostrando en Alpine; aun cuando el desenlace lo dejó algo molesto, ya que estuvo muy cerca de sumar sus primeros puntos en la escudería. Más allá de esta particularidad que se dio con su compañero Pierre Gasly, que lo tapó en las últimas vueltas, el argentino evitó multiplicar la controversia y se limitó a decir: “Fue un fin de semana muy bueno el de Zandvoort y estuvimos cerca de los puntos, pero esperemos que haya más oportunidades en el futuro”.

La mirada de Gasly por el cruce en Zandvoort

La definición del Gran Premio de Países Bajos no fue la esperada para Franco Colapinto, ya que sintió que podría haber accedido a la zona de los puntos, pero que no pudo hacerlo porque Pierre Gasly, se demoró demasiado en dejarlo pasar para poder darle alcance a Esteban Ocon. Frente a esta situación los medios internacionales abordaron al piloto francés de Alpine para hablar de lo que sucedió con el argentino.

-Franco Colapinto se mostró incómodo después de Zandvoort, sintió que le tomó demasiado tiempo para pasarte. ¿Alguna discusión después de eso, se podría haber gestionado la situación de una manera diferente?

-Sí, hablamos sobre eso personalmente y creo que todo está claro. Lo que sucedió fue lo que se instruyó antes de la carrera y creo que tuvimos la conversación que necesitábamos y vamos hacia adelante. Creo que todo está bien.

-¿Tienes alguna idea de si podría haberse gestionado de una manera diferente?

-Sí, si las instrucciones hubieran sido diferentes. Pero creo que esto es algo que ya habíamos hablado antes de la carrera y, como dije, ha sido respetado. En ambas ocasiones, creo que tuvimos dos cambios de posiciones y en ambas ocasiones se hizo lo que se había discutido antes.