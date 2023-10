escuchar

La carrera distinguida del calendario. El autódromo emblemático del automovilismo argentino, escenario para una competencia única, que muta de manera parcial para descubrir atractivos en cada una de las temporadas. Los 200 Kilómetros de Buenos Aires es una marca registrada del TC2000, que utilizó la cautivante fecha para enseñar los modelos SUV que serán el futuro de la categoría a partir de 2024. Las miradas se repartieron entre la pista, con la clasificación y la Carrera Sprint, y la zona periférica, donde la agencia Tango Motorsports presentó el prototipo oficial Volkswagen Nivus. El programa, que incluyó al Stock Car (Brasil), la Fórmula Nacional y el TC2000 Series, atrapó al público, que acompañó en una jornada que tuvo a dos nombres propios como protagonistas: Leonel Pernía (Renault Fluence), autor de la pole-position, y Ricardo Maurício (Chevrolet Cruze), ganador de la Carrera Sprint clasificatoria y quien le devolvió el festejo a un piloto extranjero, después de 14 años.

El título de TC2000 es una carrera entres tres pilotos, aunque hay uno que marca el pulso. Pernía enseña el ritmo, es la referencia en cada circuito y quien bajo el paraguas de una sólida estructura –Ambrogio Racing- tiene una luz de ventaja sobre Julián Santero (Toyota Corolla) y Franco Vivian (Chevrolet Cruze). El circuito Nº 8 del autódromo Oscar y Juan Gálvez es un dibujo en el que el tandilense se siente cómodo y lo demostró en la prueba de clasificación. A diferencia del año pasado, los pilotos titulares fueron los encargados de anotar los tiempos en la qualy y el piloto invitado se adueñó de la Carrera Sprint: el binomio Pernía-García volvió a jugar en conjunto y realzar la tarea. El Tanito exprimió la mejor vuelta –por quinta vez en la temporada- y el rionegrino Antonino –con quien se impuso en las dos últimas ediciones de los 200 Kilómetros- sumó puntos, más que el resto de los candidatos a la corona.

Leonel Pernía marcó la pole position y luego Antonino García completó el podio de la carrera Sprint, entre los pilotos invitados; el binomio procurará este domingo su tercera victoria consecutiva en los 200 Kilómetros de Buenos Aires. Prensa TC200

“Orgulloso por la tarea que hacen, que es impresionante. No se estaba viendo la diferencia y me salió la vuelta en el mejor momento de la pista. Trabajamos pensando en el campeonato, no se puede correr de manera alocada”, relató Pernía, que con un tiempo de 1m18s464/1000 pulverizó al resto. “Antonino tiene que correr libre, es inteligente y aguerrido. Va a estar en una situación difícil, por las penalizaciones hay que ver en qué puesto largara, pero estamos preparados”, opinó sobre el trabajo que tenía que desandar su compañero, que largó sexto y arribó tercero en la Carrera Sprint. El rionegrino atacó ante quienes sabía que no le ofrecerían una lucha encarnizada y cuidó el auto al momento de pulsear con Carlos Cacá Bueno (Honda Civic): “En otro momento hubiera arriesgado todo. La obligación era traer el auto para adelante y que termine sano, porque nosotros por arriesgar tenemos mucho que perder en el campeonato y los rivales, no. Mañana serán 60 vueltas, creo que vamos a avanzar y pelear por el triunfo”, se animó Antonino.

Escenas de la Carrera Sprint de los 200 Kilómetros de Buenos Aires

El escollo que García no pudo sortear fue Bueno, el invitado de Berni Llaver. Un conocido de la categoría, que sumó poles pero no victorias en el pasado: con oficio, y conociendo que el rival no ensayaría ninguna maniobra de riesgo, mantuvo a raya al rionegrino. “En las primeras vueltas creo que estaba en el ritmo del puntero, pero cuando quedó el Renault Fluence de Pernía [conducido por García] detrás ya me tuve que preocupar por controlar que no me superara: me empezó a apurar y eso me condicionó la carrera, porque tenía que frenar por adentro y dejarle el externo para que le cueste traccionar. Hacía tiempo que no venía a correr y me hicieron trabajar”, dijo entre risas el carioca, que secundó al ganador Ricardo Maurício. Brasileño, pero paulista, el invitado de Néstor Bebu Girolami volvió a paladear el sabor del éxito en el TC2000.

Carlos "Cacá" Bueno regresó al TC2000 como piloto invitado de Berni Llaver; el brasileño consiguió el segundo puesto en la carrera Sprint. Prensa TC200

El Chevrolet Cruze con el que participan estaba arrumbado, sin actividad, en el taller del Pro Racing, que era el taller que atendía a los autos oficiales de la marca, que se retiró el año pasado, entre una decisión política de la automotriz y un escándalo gremial que le impidió a Llaver pulsear por el título ante Pernía. “Busqué entender cómo podría llegar a ser mi carrera en el día de mañana, conocer cómo tengo que manejar el auto para cuidar los neumáticos delanteros. Fui rápido, pero mi trabajo era administrar la tracción y saber los detalles sobre cómo manejar este tipo de autos. Pernía está muy fuerte, pero estamos contentos por lo que logramos, ya que el equipo hizo un gran trabajo para poner el auto en la pista”, sentenció Maurício que, en 2009, con Toyota y junto con el arrecifeño Norberto Fontana ganó los 200 Kilómetros del TC2000, en Buenos Aires.

Julián Santero y Matías Rossi, el binomio destacado de Toyota, no tuvo una jornada alentadora: una falla en los frenos provocó el despiste del Misil, que finalizó anteúltimo en la Sprint. Prensa TC200

Maurício fue el cuarto y último piloto extranjero en ser parte de un binomio ganador en la tradicional carrera del TC2000 y en su regreso a la categoría intentará repetir aquella historia. Pernía-García asoman como favoritos, aunque correrán con la cabeza puesta en el título, ese que asoma cada vez más cerca, después de una tarde compleja para las fórmulas Julián Santero y Matías Rossi (Toyota) y Franco Vivian-Matías Millas (Chevrolet Cruze), los retadores que cedieron puntos en el primer episodio de una jornada de largo aliento.

