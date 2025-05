Charles Leclerc fue el más rápido en Mónaco pese a dos incidentes: un blooper en una curva y un choque con Stroll

El Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 abrió esta mañana sus sesiones de práctica en la estrecha pista callejera. Allí, como se sabe, el local es Charles Leclerc, que en 2024 marcó la pole en la clasificación y después ganó la carrera. Justamente, el monegasco comenzó con un par de contratiempos en esta nueva edición.

Apenas transcurrían dos minutos de la apertura de ensayos cuando el monoplaza pintado con su clásico rojo salía de pista en la curva de Mirabeau, una acción tan inmediata como llamativa por ser obra del anfitrión, que conoce a la perfección cada centímetro del recorrido. De hecho, eso quizás le haya permitido tener ese desliz, consciente de que en ese punto hay un pequeño tramo más antes de chocar con los guardrails. Sin embargo, no dejó de llamar la atención por cómo inició las pruebas de este fin de semana.

Las cámaras de la transmisión internacional recién se estaban preparando para poner en escena constantemente sus maniobras por ser el hombre de casa. Se encontraron con esa pequeña sorpresa, aunque lo más urgente se observaría sólo seis minutos después, ahora no por un error del N°16. Poco antes de girar en la complicada curva del Grand Hotel, Lance Stroll hizo lugar para que su compañero en Aston Martin, Fernando Alonso, no corriera riesgos, pero cuando el canadiense corrigió para doblar en ese mismo lugar no escuchó la advertencia de su equipo en la comunicación radial.

Leclerc estaba llegando a ese punto a toda marcha y aquella corrección hacia la derecha hizo que el hombre de Ferrari se lo encontrara de repente con Stroll y lo chocara. El pequeño pero contundente impacto bastó para que la Ferrari sufriera la rotura completa del alerón frontal en su parte izquierda. La parte derecha también resultó dañada, al tiempo que pequeñas piezas se desprendieron y quedaron en el asfalto, lo que generó que flameara la bandera roja que detuvo las acciones por unos instantes.

El local debió volver a boxes para que repusieran el frente completo, parte que les costó sacar a sus mecánicos. Sin embargo, Leclerc se recompuso y, a casi 20 minutos del final de la práctica, marcó 1:11.964 para colocarse como el más veloz hasta el epílogo, más de tres décimas por encima de Lando Norris y Oscar Piastri, los chicos McLaren que están por encima de todos en el Campeonato Mundial. Incluso, cerca del final, Max Verstappen pudo ponerse en el segundo lugar. Primero, descontando a dos décimas y, en su última vuelta, quedando a 163 milésimas.

Sin embargo, en simultáneo, activó la radio y le trasladó a su ingeniero que no estaba sintiendo a su auto de la mejor manera. En una parada posterior, en la que el equipo italiano lo introdujo en el box, hizo hincapié en la rueda frontal izquierda, donde algunas piezas del ala rota por aquel choque habrían quedado entrometidos como para no sentir cómodamente el giro de esa llanta.