Christian Horner aceptó que se tomaron algunas determinaciones demasiado apresuradas en Red Bull

La situación incómoda que atraviesa Red Bull desde el arranque de la temporada 2025 es un tema central en la Fórmula 1. El cambio sorpresivo de Yuki Tsunoda por Liam Lawson después de apenas dos carreras desató una ola de cuestionamientos para los principales referentes de la escudería; y hasta se los señaló por haber expuesto a varios pilotos en los últimos años. En ese contexto, el director del equipo, Christian Horner, aceptó que en algunos casos se apresuraron en la promoción de los pilotos.

El movimiento del equipo de Milton Keynes para el Gran Premio de Japón fue muy cuestionado, ya que algunos argumentan que a Lawson se le debería haber dado más tiempo para demostrar su talento, sobre todo teniendo en cuenta que Max Verstappen tampoco está tan cómodo con el RB21.

Christian Horner aceptó que ascendieron a algunos pilotos antes de tiempo (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) PATRICK T. FALLON - AFP

“En años anteriores quizás ascendimos a pilotos demasiado pronto. Si pienso en la época de Alex Albon, Pierre Gasly se precipitó, y Daniel Ricciardo también se pasó a Renault en aquella época”, dijo Horner ante los micrófonos de Sky Sports durante un showrun en Tokio.

Y agregó: “Particularmente en Red Bull, quizás hemos movido a estos juniors demasiado pronto. Pero por eso tenemos un programa de jóvenes pilotos y una cantera de talentos que queremos desarrollar e invertir. Ha dado muchos pilotos, creo que siete de los integrantes de la parrilla actual han pasado por el programa de Red Bull en algún momento”.

Lawson se ha referido a su descenso a Racing Bulls, afirmando que “no lo esperaba tan pronto” durante la temporada. Lo explicó a los medios de comunicación antes del Gran Premio de Japón: “Es algo que quizás no esperaba tan pronto, pero algo que obviamente no es mi decisión”.

El piloto neozelandés que ahora correrá en Racing Bulls, agregó: “Para mí, se trata de aprovechar al máximo esta oportunidad ahora y seguir en la Fórmula 1, todavía tengo eso. Creo que me sorprendió más [que] es muy pronto en la temporada, y yo diría que tenía la esperanza de ir a una pista en la que había corrido antes y tener un fin de semana ‘limpio’ para tener una oportunidad como esa. Pero, obviamente, la decisión se tomó cuando me lo comunicaron. Así que, aunque fue duro oírlo, tuve uno o dos días para pensarlo”.

Max Verstappen aceptó que el segundo coche, que conducía Liam Lawson era tan inestable como el suyo @F1

La mirada de Max Verstappen sobre cómo se comportó el monoplaza de Red Bull en las primeras carreras potencian las palabras de Horner y multiplican la idea que lo que sucedió con Lawson fue demasiado salvaje: “Creo que nuestro principal problema es que nuestro coche no está donde queremos. Todos lo saben también en el equipo y, sinceramente, en eso me centro, porque en cuanto el coche sea más competitivo y más manejable en general, creo que incluso en el segundo coche te resultará un poco más natural. Liam ha corrido unas 11 carreras en total y creo que para los novatos el comienzo de la temporada es muy duro, porque en la mayoría de estos circuitos no han corrido, o simplemente tienen (como en China) un fin de semana Sprint. Así que todos estos escenarios no ayudan”.

LA NACION