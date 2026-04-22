Exhibición de Colapinto en Buenos Aires: a qué hora empieza, cuándo corre con el F1 y todos los detalles

Buenos Aires se prepara para una jornada histórica este 26 de abril. La ciudad recibe la llegada de la Fórmula 1 bajo el marco del evento denominado Franco Colapinto Road Show Buenos Aires 2026. La Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento funcionarán como el escenario principal, donde se despliega un circuito callejero de dos kilómetros de extensión.

El protagonista del evento es obviamente el piloto argentino Franco Colapinto, quien tomará los mandos del monoplaza E20 de 2012. Este vehículo, equipado con un motor Renault V8 y la estética oficial del BWT Alpine Formula One Team, marca el regreso de un coche de la categoría máxima a las calles porteñas tras 14 años de ausencia.

Colapinto manejará un monoplaza de su escudería (Foto: @francolapinto)

La organización dispone un Fan Zone para que el público disfrute de la experiencia completa. Este espacio cuenta con shows en vivo, propuestas interactivas, activaciones de marcas y una oferta gastronómica curada por Salt, que incluye opciones para celíacos, veganos y vegetarianos.

Según los datos oficiales, el predio abre sus puertas a las 09:00 horas para recibir a los fanáticos.

El cronograma en pista y escenario central concentra la atención de los seguidores:

A las 11:25 horas, Juan Fossaroli entrevista a Colapinto, previo al show musical de Soledad a las 11:50.

a las La actividad automovilística comienza a las 12:45 con el primer bloque del Safety Car.

Posteriormente, a las 13:55, el músico Luck Ra ofrece un recital antes de que el monoplaza realice sus siguientes apariciones en pista.

ofrece un recital antes de que el monoplaza realice sus siguientes apariciones en pista. La segunda corrida del Safety Car ocurre a las 14:30 y la tercera a las 15:15.

y la tercera a las La jornada cierra a las 15:55 con el Truck Tour, mientras que el final del evento ocurre a las 16:15.

Habrá una entrevista a Franco y shows musicales

Para garantizar un acceso fluido, la organización divide las entradas en dos sectores específicos.

El Ingreso 1, ubicado en Avenida Freyre y Dorrego, es para quienes poseen tickets en las tribunas Motorola Grandstand Dorrego, Latin Securities Grandstand Libertador y Mercado Libre Grandstand Monumento.

El Ingreso 2, situado en Avenida Figueroa Alcorta, corresponde a los asistentes de los sectores YPF Energía Argentina Trackside y Claro Trackside Iraola.

Se debe tener en cuenta los ingresos al Fan Zone

Este encuentro con Colapinto representa un hito para el automovilismo nacional, ya que acerca la tecnología y la velocidad de la máxima categoría mundial al público local en un entorno urbano diseñado para la ocasión. La logística del evento busca ordenar el flujo de personas en las avenidas principales con el fin de maximizar la seguridad y el disfrute de los espectadores presentes en el lugar durante todo el día sábado. Con el despliegue de las tribunas y la infraestructura gastronómica, la ciudad espera una afluencia masiva de entusiastas del motor que desean presenciar el paso del vehículo.