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La Fórmula 1 suspendió los GP de Bahréin y Arabia Saudita por la escalada del conflicto en Medio Oriente

La organización del campeonato anunció que las carreras previstas para abril no se disputarán y que tampoco habrá fechas sustitutas en el calendario

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Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán como estaba previsto en el calendario 2026 debido al conflicto armado en Medio Oriente
Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán como estaba previsto en el calendario 2026 debido al conflicto armado en Medio OrienteAltaf Qadri - AP

La Fórmula 1 confirmó este sábado que los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudí no se celebrarán como estaba previsto en el calendario 2026. La decisión también alcanza a las categorías soporte —Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 Academy— que debían correr en esas mismas fechas.

Según informó la organización, las pruebas fueron suspendidas debido al actual escenario de seguridad en la región. Aunque se analizaron distintas alternativas para reorganizar el calendario, finalmente se resolvió que no habrá carreras sustitutas durante abril.

La decisión se da en un contexto de fuerte escalada militar tras los recientes ataques de Estados Unidos contra instalaciones iraníes vinculadas a su infraestructura estratégica. La ofensiva, ordenada por el presidente Donald Trump, incluyó bombardeos sobre la isla de Kharg —uno de los principales nodos petroleros de Irán— y provocó nuevas amenazas de represalias por parte de Teherán, además de un incremento de las tensiones con Israel.

Ese escenario encendió las alarmas internacionales ante el riesgo de una expansión del conflicto en la zona del Golfo Pérsico, donde se encuentran varios de los circuitos del calendario de la Fórmula 1. Ante ese panorama, los organizadores del campeonato optaron por priorizar la seguridad de los pilotos, equipos y personal técnico.

El Gran Premio de Bahréin, en el circuito de Sakhir, y el de Arabia Saudí, en el trazado urbano de Yeda, se habían consolidado en los últimos años como fechas habituales del calendario tras la fuerte inversión de ambos países en el automovilismo internacional. Por ahora, la Fórmula 1 no confirmó si estas carreras serán reprogramadas más adelante en la temporada o si quedarán definitivamente fuera del campeonato 2026.

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