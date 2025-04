Colapinto: su queja con Netflix y qué piensa de los hinchas argentinos

Franco Colapinto está fuera de las pistas por el momento, pero su figura sigue más presente que nunca. En una entrevista subida este domingo en el canal de YouTube Nude Project, el piloto argentino tuvo un mano a mano donde habló de todo. No solo se refirió a las ganas que tiene de volver a subirse a un monoplaza con Alpine, sino que hasta se dio el tiempo para quejarse por no aparecer en la serie Drive To Survive producida por Netflix. “Me siguieron todas las carreras. Todas. Con el micrófono por arriba y la cámara por atrás que te seguía por todos lados. A veces me agarraba en momentos en los que yo estaba diciendo cosas que no me podían escuchar. No salí ni cinco segundos”, bromeó aunque sin dejar de reclamar.

También tuvo un momento para hablar de las y los argentinos que lo siguen cada vez que le toca correr. Dijo que son “muy intensos” y “muy, muy, muy fanáticos”. “Desde que empecé en la Fórmula 1 tanta gente empezó a entender un poco más. Comenzó a levantarse los domingos temprano para ver las carreras, a apoyarme. Gente que no tenía ni idea de lo que era un auto, que solamente conocía el autito que tenía fuera de la casa pasando los cambios en la calle. Se volvieron fanáticos y eso es increíble”, describió.

“De chico no sabía que un país entero iba a estar atrás empujando para subirme a un Fórmula 1 de vuelta, empujando para que me vaya bien y eso es algo que me alegra un montón”, reflexionó un descontracturado Colapinto. Durante más de una hora, la entrevista se paseó entre temas serios y cuestiones más amenas.

El piloto aseguró que disfruta de su paso por la máxima categoría del automovilismo y destacó quién es en ese ámbito: “Soy como soy y por suerte digo siempre lo que siento”. En su parecer, en la Fórmula 1 eso no suele pasar. “Hoy en día todos tienen un librito, tienen su media training, su gente ahí que les dice lo qué tiene que decir y nadie dice lo que siente. El año pasado, con [Max] Verstappen, éramos los únicos dos boludos que decíamos lo que pasaba de verdad. Los otros es como que se guardan todo porque no quieren o quedar mal”, apuntó.

Colapinto hizo un breve repaso de cómo llegó al lugar donde hoy está. Volvió a sus ocho años, cuando se subió por primera vez a un kárting. O a los 10 años, cuando ya conducía un auto que le prestaban. “Desde chiquito era fanático de los autos. Tenía mucha ilusión de llegar a la Fórmula 1″, recordó. Veía correr a Ayrton Senna y era, definitivamente, su inspiración.

Llega a la máxima categoría siendo argentino era difícil, reconoció. “Yo tuve la suerte de que un quipo italiano me abriera las puertas. Pero, por ejemplo, para la Fórmula 2 necesitas tres millones de euros. Andá a juntar ese dinero en la Argentina. Es imposible”, dijo. Una vez en Fórmula 4, Colapinto estuvo en el equipo que tenía Fernando Alonso, de quien conserva un buen recuerdo, según contó: “Es recopado. Tiene cuarenta y pico de años y está en un nivel increíble. Está mejor físicamente que todos nosotros”.

El apoyo de Bizarrap fue esencial en la vida profesional del joven corredor argentino: “Sin Biza no hubiera llegado a Fórmula 2. Es un crack”. Se conocieron en 2023 y en medio de una charla amena el músico, “casi sin conocernos, me dijo que quería ayudarme, que le avisara cualquier cosa”. “Me empezó a apoyar y me presentó a marcas”, reconoció durante la entrevista. Actualmente, son amigos.

Colapinto espera su oportunidad con Alpine. “Hicieron un esfuerzo muy grande”, dijo y se rio de los rumores que lo vinculaban con otros equipos. “Si se durmieron los otros boludos ahora ya es tarde”, agregó, entre risas. “Tengo ganas”, aseguró cuando le preguntaron si quería volver a correr. Su recuerdo de Williams es bueno. “Tengo muy buena relación”, aseguró.

“Estoy apoyando al equipo lo más que pueda y estoy intentando ayudarlo con la experiencia que yo tengo para que tenga el mejor resultado posible o mejorar el auto para que vuelvan a sumar puntos. Obviamente, hay que estar preparado por si pasa algo porque soy el piloto que viene después de los que están ahora”, se explayó.

