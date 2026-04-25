Colapinto en Buenos Aires: horarios y todos los detalles del Road Show

Este domingo, Franco Colapinto realizará un Road Show en Palermo. El piloto de Alpine en la Fórmula 1 se presentará ante una multitud de fanáticos argentinos por primera vez, en lo que aseguró es un sueño cumplido: “Conducir en casa un auto de Fórmula 1 será uno de los momentos más especiales de mi vida. Es mi forma de devolver, aunque sea un poco, todo el apoyo y el cariño que recibí desde muy chico”, señaló este viernes. Todo el evento se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+ Premium.

La organización del encuentro estableció un cronograma para el desarrollo de las actividades en pista. La acción principal comienza a las 12.45, momento en el cual Colapinto tomará el control de un Lotus E20 de 2012, equipado con motor Renault V8 y la identidad visual de la escudería Alpine. Posteriormente, a las 14.30, el pilarense protagonizará uno de los momentos más emotivos del día al conducir el legendario Flecha de Plata, el monoplaza que inmortalizó el quíntuple campeón mundial Juan Manuel Fangio.

Juan Manuel Fangio con la legendaria "Flecha de Plata"; este domingo, la conducirá Franco Colapinto

La secuencia continúa a las 15.15 con una segunda incursión al volante del Lotus. Finalmente, a las 15.55, el pilarense realizará un recorrido en un micro descapotable para saludar a los seguidores presentes en el circuito. Esta exhibición representa un hito deportivo, ya que constituye la primera vez que un piloto argentino conduce un vehículo de la máxima categoría por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El circuito de la exhibición de Franco Colapinto está emplazado en el barrio porteño de Palermo GCBA

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo, Buenos Aires, y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

"La próxima vuelta es en casa", el mensaje del spot de Mercado Libre por el Road Show de Colapinto

El Road Show se da en un momento en el que la F1 está viendo con buenos ojos un regreso a la Argentina para 2028. La gran irrupción de Colapinto y la enorme visibilidad que le sumó al Gran Circo en el país permiten ilusionarse. “Que la F1 venga y los medios de afuera, que se vayan sumando, es algo único. A ningún Road Show fueron todos estos medios. Que tengan la necesidad de venir o lo vean como algo positivo es algo muy importante. Va a ser importante para el futuro, para que vuelva la Fórmula 1. Lo que la gente siente cuando ve un F1 en la pista es difícil de explicárselo a los europeos. La forma más fácil es mostrárselo. Ojalá atraiga a la Formúla 1 para volver acá”, comentó el propio Franco en la conferencia de prensa previa a la exhibición.

La visita ocurre en el marco de un receso forzado del calendario del Campeonato Mundial, provocado por la suspensión de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra en Medio Oriente. Tras ello, se preparará para retomar la competencia oficial en Miami la semana que viene. Ahí buscará mejorar lo hecho en Japón, cuando finalizó 16°.