Colapinto terminó 15° en la última práctica para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a mostrarse más rápido que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, como había ocurrido en la práctica 1 y en gran parte de la 2. Este sábado, en el circuito callejero de Bakú, el piloto argentino terminó la última tanda de entrenamientos con el 15° mejor tiempo, a poco más de un segundo y medio del mejor (Lando Norris), mientras que el francés cerró en el puesto 19°. Desde las 9 de nuestro país será el turno de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera, el domingo, se correrá desde las 8.

Posiciones de la práctica libre 3 en el GP de Azerbaiyán

La última práctica comenzó a las 5.30 de la Argentina, y Colapinto se sumó a la pista 17 minutos más tarde, junto con Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso. El argentino lo hizo con neumáticos duros al igual que Gasly, y en los primeros registros quedaron 14° y 15°, respectivamente.

De a poco los más poderosos comenzaron a bajar los tiempos. Norris, primero; luego, Leclerc, con Max Verstappen acechando, marcaron vueltas de poco más de 1m43s.

Los Alpine estaban lejos, en el 1m45, y en el segundo intento Gasly quedó 16° y Colapinto 18°.

Cumplida media hora, el argentino pudo bajar el 1m45 y se posicionó 12°. En contraste, Gasly rozó uno de los muros y no pudo cerrar una buena vuelta, por lo que quedó 19°.

El toque de Gasly contra el muro

Al límite Pierre: Gasly sufrió un leve golpe contra el muro en la FP3.



📺 #AzerbaijanGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/j1KSKVRn5u — SportsCenter (@SC_ESPN) September 20, 2025

A falta de 20 minutos, Colapinto volvió a boxes. La idea del equipo fue probar con gomas blandas, casi como un simulacro de lo que será la clasificación. Fue entonces cuando Franco marcó una buena diferencia con su compañero y selló su registro en 1.42:789. Una buena faena del pilarense teniendo en cuenta las limitaciones del Alpine.

Otra vez habló Briatore

En medio de la expectativa por el rendimiento de los Alpine, el futuro de la escudería francesa todavía está en veremos. Sobre todo, en lo que se refiere a la segunda butaca para 2026 (la primera ya le fue confirmada a Pierre Gasly). Y en lo que ya parece un clásico de la temporada, volvió a hablar Flavio Briatore, el hombre fuerte del equipo, que hizo mención a la posibilidad de que Colapinto continúe en su puesto el próximo año.

Briatore sigue jugando al misterio con respecto a la segunda butaca de Alpine para 2026: ahora, la lucha será entre Franco y Paul Aron

El italiano sumó un nuevo ingrediente al terreno de la incertidumbre: Paul Aron, actual piloto de reserva de Alpine. “Está entre Franco y Paul”, dijo Briatore, en una entrevista con el medio inglés The Race. A pesar de los rumores de las posibles incorporaciones de Liam Lawson o Yuki Tsunoda, en caso de una eventual salida de Red Bull, e incluso algunos talentos de la Fórmula 2, Briatore explicó no ve a nadie disponible como una verdadera alternativa para cumplir con el nivel requerido por Alpine.