LA NACION

Colapinto terminó 15° en la última práctica para el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1

El piloto argentino finalizó por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, que se ubicó 19°; desde las 9, la clasificación

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Franco Colapinto acelera durante en el circuito callejero de Bakú
Franco Colapinto acelera durante en el circuito callejero de BakúOZAN KOSE - AFP

Franco Colapinto volvió a mostrarse más rápido que su compañero de Alpine, Pierre Gasly, como había ocurrido en la práctica 1 y en gran parte de la 2. Este sábado, en el circuito callejero de Bakú, el piloto argentino terminó la última tanda de entrenamientos con el 15° mejor tiempo, a poco más de un segundo y medio del mejor (Lando Norris), mientras que el francés cerró en el puesto 19°. Desde las 9 de nuestro país será el turno de la clasificación para el Gran Premio de Azerbaiyán. La carrera, el domingo, se correrá desde las 8.

Posiciones de la práctica libre 3 en el GP de Azerbaiyán
Posiciones de la práctica libre 3 en el GP de Azerbaiyán

La última práctica comenzó a las 5.30 de la Argentina, y Colapinto se sumó a la pista 17 minutos más tarde, junto con Lance Stroll, Gabriel Bortoleto y Fernando Alonso. El argentino lo hizo con neumáticos duros al igual que Gasly, y en los primeros registros quedaron 14° y 15°, respectivamente.

De a poco los más poderosos comenzaron a bajar los tiempos. Norris, primero; luego, Leclerc, con Max Verstappen acechando, marcaron vueltas de poco más de 1m43s.

Los Alpine estaban lejos, en el 1m45, y en el segundo intento Gasly quedó 16° y Colapinto 18°.

Cumplida media hora, el argentino pudo bajar el 1m45 y se posicionó 12°. En contraste, Gasly rozó uno de los muros y no pudo cerrar una buena vuelta, por lo que quedó 19°.

El toque de Gasly contra el muro

A falta de 20 minutos, Colapinto volvió a boxes. La idea del equipo fue probar con gomas blandas, casi como un simulacro de lo que será la clasificación. Fue entonces cuando Franco marcó una buena diferencia con su compañero y selló su registro en 1.42:789. Una buena faena del pilarense teniendo en cuenta las limitaciones del Alpine.

Otra vez habló Briatore

En medio de la expectativa por el rendimiento de los Alpine, el futuro de la escudería francesa todavía está en veremos. Sobre todo, en lo que se refiere a la segunda butaca para 2026 (la primera ya le fue confirmada a Pierre Gasly). Y en lo que ya parece un clásico de la temporada, volvió a hablar Flavio Briatore, el hombre fuerte del equipo, que hizo mención a la posibilidad de que Colapinto continúe en su puesto el próximo año.

Briatore sigue jugando al misterio con respecto a la segunda butaca de Alpine para 2026: ahora, la lucha será entre Franco y Paul Aron
Briatore sigue jugando al misterio con respecto a la segunda butaca de Alpine para 2026: ahora, la lucha será entre Franco y Paul Aron

El italiano sumó un nuevo ingrediente al terreno de la incertidumbre: Paul Aron, actual piloto de reserva de Alpine. “Está entre Franco y Paul”, dijo Briatore, en una entrevista con el medio inglés The Race. A pesar de los rumores de las posibles incorporaciones de Liam Lawson o Yuki Tsunoda, en caso de una eventual salida de Red Bull, e incluso algunos talentos de la Fórmula 2, Briatore explicó no ve a nadie disponible como una verdadera alternativa para cumplir con el nivel requerido por Alpine.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Automovilismo
  1. Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán
    1

    Cómo salió Franco Colapinto en las prácticas de hoy en Bakú, en el GP de Azerbaiyán

  2. Colapinto enfrenta otra lucha en Bakú: “Es sentir que el auto va a hacer lo que querés que haga"
    2

    Colapinto y su regreso a Bakú: “Feliz de volver a este circuito, pero no será una carrera fácil”

  3. La sinceridad de Colapinto tras otro viernes olvidable en el trazado callejero de Bakú
    3

    Franco Colapinto asumió los problemas del Alpine tras el mal viernes en Bakú: “Estamos muy, muy lejos”

  4. Otro flojo rendimiento de los Alpine en la segunda práctica libre de Bakú: Colapinto hizo el peor tiempo
    4

    Franco Colapinto terminó último en la segunda práctica libre de Bakú

Cargando banners ...