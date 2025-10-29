Colapinto, Varrone y Colnaghi: el tridente argentino que completará los casilleros de los fines de semana del Gran Circo

Con cuatro grandes premios y dos Sprint Race para la finalización de la temporada, carreras que definirán al campeón de la Fórmula 1, la expectativa por el anuncio de la continuidad de Franco Colapinto en la Alpine es un eje que moviliza a los fans argentinos del automovilismo. El 9 de noviembre, la caravana desembarcará en San Pablo y los 10 días que restan para el inicio de la actividad en el circuito de Interlagos se presentan como un posible escenario para que la escudería con sede en Enstone, y que tiene como asesor ejecutivo a Flavio Briatore, confirme a la alineación de pilotos Pierre Gasly y Colapinto para 2026.

La revalidación no solo posibilitará tener a un argentino por tercer año consecutivo en la elite del automovilismo mundial, ya que Colapinto completará el casillero que resta de las tres categorías del Gran Circo: Nicolás Varrone se estrenará en la Fórmula 2, con el equipo Van Amersfoort Racing (VAR), mientras que el italo-argentino Mattia Colnaghi será representante en la Fórmula 3, bajo el paraguas del MP Motorsport. Las dos estructuras cobijaron a Colapinto en la escalera hacia Williams, el garaje en el que hizo el debut en 2024.

Nicolás Varrone, piloto de General Motor, y el desafío de la Fórmula 2 para ilusionarse con ser parte del proyecto Cadillac en la Fórmula 1

Diez fechas compartirán las tres categorías el próximo año: el inicio en Australia; la cita en Bahréin y la gira por Europa, que los tendrá juntos en ocho escenarios, desde el glamour de Mónaco al estreno del circuito urbano de Madrid. Solamente Países Bajos queda fuera del calendario. “Correr en la F.2 es una locura más en mi vida”, dijo Varrone, después de que se anunciara que competirá en la categoría telonera.

Con tantos jóvenes talentos empujando a partir del apoyo que descubren en las academias de las escuderías de la F.1, los 25 años que cumplirá el bonaerense el 6 de noviembre no se interponen como una valla en el ascenso. La irrupción de Cadillac en el Gran Circo –debutará el año próximo, con motores Ferrari- energizó al argentino, que es piloto oficial de General Motors.

Nicolás Varrone será piloto de Van Amersfoort Racing, equipo con el que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 3 en 2022 X @NicoVarrone

Piloto de la marca en las carreras de larga duración –con Corvette se impuso en las 24 Horas de Le Mans en 2023, año en el que se consagró campeón en la categoría LMGTE Am-, para robustecer la ilusión necesitaba ser parte del ambiente de los monoplazas y un asiento en la F.2 era el objetivo. La competencia, más que consagrarse campeón, es la meta: los equipos de F.1 demostraron que el resultado no es suficiente para incorporar a un talento y recientes campeones como Felipe Drugovich y Theo Pourchaire no tuvieron la oportunidad, mientras que Colapinto, Isack Hadjar, Oliver Bearman, Andrea Antonelli… son parte de la grilla.

De Ingeniero Maschwitz, el kartódromo de Zárate fue el primer escenario de sus carreras. “Desde el karting ya muchas cosas pasan por el presupuesto: motores, gomas nuevas, pruebas… Todo es dinero”, relató más de una vez Varrone, que en la figura de Sergio Kun Agüero descubrió un apoyo. El exfutbolista ayuda con contactos y acerca sponsors para que negocien aquellos que manejan la carrera del piloto.

Con el Porsche 963 del Proton Competition, Nicolás Varrone corrió la temporada del Mundial de Resistencia en la categoría Hypercar; el argentino tuvo a Neel Jani y a Nicolás Pino como tripulantes James Moy Photography - Getty Images Europe

No es nueva la afición del Kun con el automovilismo: llegó a participar en un equipo de Turismo Carretera y hasta probó un auto de Fórmula E… Tras conocerse la noticia, Agüero recurrió a las redes sociales y con un video demostró que está comprometido con la causa: “¿Y, pá, estás listo? ¡Los mejores sueños son los que se cumplen!”, animaba el futbolista, mientras en las imágenes le entregaba un casco al piloto.

General Motors tendrá a dos exponentes en la F.2, pilotos que proyectan más lejos y con la marca estadounidense como bandera. El competidor del argentino es Colton Herta, que se unió al equipo Hitech TGR. De 25 años, hizo experiencia en monoplazas en la F.3 Británica y en la Eurofórmula Open hace diez años. Desde entonces, regresó al automovilismo estadounidense y a partir de 2018 dividió su aventura entre IndyCar y el IMSA Sport Car Championship. Los últimos seis calendarios estuvo bajo el techo del equipo Andretti.

El karting, un paso fugaz por la Fórmula Renault Argentina y el viaje a Europa –llegó a subirse a una Ferrari sin permiso para demostrar todo su talento y convencer-, todo un conjunto que genera presión y al que Varrone hace frente con ayuda de un psicólogo deportivo. Este año participó en tests con autos de 2018 de la F.2 de los equipos Campos y VAR, y el cronómetro enseñó su velocidad en las pruebas que desarrolló en España. En 2024 había advertido de su velocidad: después de cinco años se trepo a un monoplaza en la tanda vespertina de los entrenamientos oficiales de post temporada en Abu Dhabi e impactó con el segundo puesto. Replicar esas actuaciones es el objetivo en 2026, el modo de llamar la atención en el Gran Circo.

Colnaghi, el joven de dos banderas

Piloto con licencia italiana, el auto y el buzo de Mattia Colnaghi luce la bandera argentina. De 17 años, los reclutadores de talentos de las academias descubrieron en el ítalo-argentino a un piloto para brindarle apoyo, ayudarlo en el crecimiento y evaluar cómo se desarrolla en las próximas temporadas, cuando empiece a medirse con el selecto grupo de jóvenes que ingresarán a la F.3 de la FIA. El programa Red Bull Junior captó al campeón de la Eurocup 3, que logró el título en el circuito de Jerez de la Frontera, en España, a falta de una cita para terminar el calendario.

Mattia Colnaghi, el joven ítalo-argentino que competirá en la Fórmula 3 bajo el paraguas del MP Motorsport www.redbullmediahouse.com

De madre argentina, visita el país y se desdobla entre las recorridas por Chubut, donde está afincada la mayor parte de la familia materna, y Buenos Aires. El asado y los alfajores son dos de los permitidos que tiene el piloto en esos días, aunque ahora el control será más estricto: correr en la F.3 con el equipo MP Motorsport -con el que ganó el título de la Eurocup 3- es el proyecto para 2026, aunque el apoyo de Red Bull ya lo tuvo en Valencia, cuando el auto lució los colores de la bebida energizante.

En la consagración de la Eurocup 3, en el circuito de Jerez de la Frontera, Mattia Colnaghi lució por primera vez la decoración de Red Bull en el auto; el ítalo argentino recibe el respaldo del programa Red Bull Junior www.redbullmediahouse.com

El título en su primer año en la Eurocup 3 lo presentó en lo más alto del podio en cinco circuitos: Assen, Monza, Paul Ricard, Red Bull Ring y Jerez de la Frontera. El automovilismo deportivo es prácticamente un mandato, ya que nació en Monza, el 26 de junio de 2008, último año en el que Ferrari logró el Mundial de Constructores, con la alineación que integraban Kimi Raikkonen y Felipe Massa.

“Mi pasión empezó muy pronto. Siempre miraba las carreras de F.1 por televisión, porque mi padre también es un apasionado del deporte. Muchos fines de semana de F.1 estuvimos en los circuitos, lo que alimentó más mi amor por el automovilismo”, señaló hace un mes el niño que cuando estaba sentado en los sillones mirando la TV tejía un sueño, aunque sin saber que en esos autos estaría su futuro.