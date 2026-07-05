Christian Horner reapareció en la Fórmula 1 y habló sobre la posibilidad de un regreso

El exdirector de la escudería Red Bull, Christian Horner, reapareció este domingo en la previa del Gran Premio de Gran Bretaña. Se trata de la primera visita del también expiloto a un paddock del circuito de Fórmula 1 desde que dejó el equipo austríaco en julio del año pasado.

El exdirigente británico se mostró relajado al arribar al Circuito de Silverstone y, en breves declaraciones a los medios que lo abordaron, no descartó su regreso a la máxima categoría del automovilismo. “Mucha gente quiere verte de vuelta... ¿Va a ser una realidad?”, le dijo un periodista, a lo que Horner deslizó: “Nunca digas nunca. Estoy disfrutando de mi tiempo fuera de aquí, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas en los próximos meses".

“Pasaron 12 meses desde mi última carrera; es bueno estar aquí. Fue genial seguir el campeonato, pero disfruté de este tiempo de descanso”, reiteró, esta vez en diálogo con ESPN, ante la pregunta de si hay chances de volver con otra escudería, afirmó: “Nunca se sabe”.

Horner, en el paddock de Silverstone

“¿Qué tan difícil resulta verlo desde casa?“, quiso saber el entrevistador. ”Es bastante agradable. Tengo que escuchar todo lo que dicen ustedes... Es increíble lo poco que saben los comentaristas“, bromeó Horner.

La última carrera de Horner al frente de Red Bull había sido, precisamente, el Gran Premio de Gran Bretaña de 2025. Días antes de la cita de Bélgica fue desplazado de su cargo, tras dos décadas al frente del equipo y en medio de una serie de conflictos internos.

En ese entonces, el director de 52 años negoció las condiciones de su salida con Red Bull y se fue oficialmente en septiembre del año pasado tras aceptar una indemnización por despido antes de comenzar un período de excedencia remunerada. Pese a que los detalles del acuerdo se mantuvieron de forma confidencial, los medios británicos estimaron un monto de 80 millones de libras esterlinas, unos 108 millones de dólares.

Horner fue reemplazado por el francés Laurent Mekies y, aunque durante varios meses siguió vinculado contractualmente a Red Bull, ya quedó en libertad para incorporarse a cualquier otra escudería si así lo decide. Medios especializados sostienen que podría regresar a la Fórmula 1 en otro equipo.

Recientemente, también fue vinculado a una posible adquisición del equipo Alpine, aunque Francois Provost, CEO de Renault Group (empresa matriz de Alpine), desmintió las versiones.

Horner, este domingo en el GP de Gran Bretaña BEN STANSALL - AFP

La salida de Red Bull

La desvinculación de Horner estuvo precedida por la denuncia por comportamiento inapropiado presentada por una empleada de Red Bull, un caso que quedó popularmente conocido como sexgate. La investigación interna concluyó sin sanciones para el dirigente y la apelación presentada posteriormente también fue rechazada, pero el episodio deterioró su imagen y debilitó su posición dentro de la escudería.

A ese contexto se sumó la tensa relación que mantenía con Max Verstappen y, especialmente, con el padre del tetracampeón, Jos Verstappen, quien cuestionó públicamente la continuidad del entonces jefe del equipo.

Al anunciar su salida, Oliver Mintzlaff, CEO de Proyectos Corporativos e Inversiones de Red Bull, destacó su legado: “Queremos agradecer a Christian por su excepcional trabajo durante los últimos 20 años. Con su incansable compromiso, experiencia, conocimientos y pensamiento innovador, ha sido fundamental para establecer a Red Bull Racing como uno de los equipos más exitosos y atractivos de la Fórmula 1”.