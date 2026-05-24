Cómo salió Franco Colapinto en el GP de Canadá de la Fórmula 1

Franco Colapinto (Alpine) logró este domingo su mejor actuación en la Fórmula 1 con el sexto puesto en el Gran Premio de Canadá que se realizó en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal y correspondió a la séptima fecha del calendario, aunque es la quinta que se completó porque se cancelaron los eventos en Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El argentino, que el sábado fue octavo en la prueba sprint, largó décimo, ubicación que logró en la clasificación, y, como acostumbra, tuvo una gran largada y avanzó hasta el octavo puesto favorecido también de que Arvid Lindblad (Racing Bulls) no pudo largar por un problema en su monoplaza.

Franco Colapinto largó décimo y llegó cuatro ubicaciones por delante en el Gran Premio de Canadá ANDREJ IVANOV - AFP

El pilarense fue séptimo en gran parte de la carrera, hasta que George Russell (Mercedes) abandonó y subió un escalón. Con pilotos y vehículos más sofisticados delante, se le hizo muy difícil adelanterse aun más, pero defendió su posicion y nunca la puso en riesgo. Además, aprovechó el Virtual Safety Car para ingresar a los boxes y cambiar los neumáticos sin perder la posición.

El único susto lo tuvo, justamente, cuando salió de los pits. Colapinto se salió de la pista y tocó con el muro, pero no le pasó nada y pudo seguir sin problemas en una prueba cuya atracción estuvo en la lucha por el primer puesto y que lo logró, por cuarta ocasión seguida, Kimi Antonelli (Mercedes). El podio lo completaron Lewis Hamilton (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Franco superó el séptimo lugar que había logrado en el anterior GP en Miami y sumó ocho puntos, con los que tiene 15 en total. Así, marcha undécimo en la tabla de posiciones de pilotos que domina ampliamente Antonelli con 131 unidades. Su compañero Pierre Gasly, en tanto, fue octavo y le dio cuatro unidades a Alpine, que cosechó 12 en total en el GP de Canadá y sigue quinto en el campeonato de constructores con 35 tantos.

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°

GP de Miami: 7°

GP de Canadá: 6°

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continuará el primer fin de semana de junio con el Gran Premio de Mónaco en Montecarlo, donde Colapinto buscará seguir por la misma senda. Será la primera de las nueve carreras que se realizarán en Europa en lo que viene del calendario. Después de pasar por el tradicional circuito de Mónaco, habrá GPs en Barcelona y Austria en junio; Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

A fines de septiembre, la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá una prueba en Singapur y, luego, otra en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias será en fines de semana consecutivos y se decidirá el campeón, si es que el certamen no se resuelve de antemano. El sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas en un circuito callejero; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi.