Dakar 2026: Luciano Benavides es líder en motos a dos etapas del final

El Rally Dakar 2026 entró en zona de definición.Y a falta de solo dos etapas para el final en Yanbu, el argentino Luciano Benavides (KTM) recuperó el liderazgo de la clasificación general en motos tras una exigente undécima etapa. Ahora manda con una ventaja mínima: apenas 23 segundos sobre el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

La Etapa 11 unió Bisha con Al Henakiyah y fue una de las más extensas del rally: cerca de 900 kilómetros totales, con 346 cronometrados y un recorrido tan desgastante como técnico, dominado por caminos de tierra, sectores pedregosos y algunas zonas de dunas que castigaron la navegación y la mecánica.

La caravana ya inició el regreso hacia Yanbu, ciudad donde comenzó la 48ª edición el 3 de enero y donde se bajará la bandera a cuadros el 17.

Benavides en acción, en medio del Rally Dakar Charly Lopez

La victoria parcial quedó en manos de Skyler Howes (Honda), que completó la especial en 3 horas, 9 minutos y 2 segundos. El estadounidense fue el más rápido del día y sostuvo el mejor tiempo incluso después de aplicarse las bonificaciones por apertura de pista. Adrien Van Beveren (Honda), ganador de la etapa anterior y encargado de abrir la especial durante buena parte del recorrido, finalizó segundo, a apenas 21 segundos de su compañero. El podio lo completó el español Edgar Canet (KTM).

Van Beveren fue uno de los protagonistas estratégicos de la jornada. Al largar adelante, acumuló bonificaciones durante los primeros tramos, mientras que Ricky Brabec logró alcanzarlo tras más de 200 kilómetros, lo que le permitió al líder hasta ese momento empezar a sumar tiempo a favor. Sin embargo, en la parte final de la especial Brabec perdió contacto con el francés y comenzó a ceder terreno.

Luciano Benavides aprovechó un retraso de Brabec y recuperó el liderazgo en el Dakar GIUSEPPE CACACE - AFP

Ese tramo final resultó decisivo para la general. Brabec fue superado por los KTM de Edgar Canet y Luciano Benavides, además de la Honda del español Tosha Schareina. El estadounidense terminó cediendo casi cinco minutos respecto a Howes y más de un minuto frente al piloto argentino, una diferencia suficiente para perder el liderazgo acumulado durante buena parte del rally.

Benavides, sólido y sin errores, capitalizó ese escenario. Sin necesidad de ganar la etapa, el salteño administró el ritmo, evitó complicaciones en la navegación y cerró el día por delante de su principal rival directo. El resultado le permitió recuperar la punta del Dakar 2026 cuando restan apenas dos jornadas para el desenlace.

Detrás del argentino y de Brabec aparece Schareina, que finalizó quinto en la etapa y se mantiene tercero en la general, aunque con una desventaja considerable: más de 15 minutos respecto al líder. Matemáticamente sigue en carrera, pero depende de un escenario complejo para pelear por el título.

Otro foco de atención estuvo puesto en Daniel Sanders. El australiano, vigente campeón, decidió largar pese a la fuerte caída sufrida el miércoles, que le provocó lesiones en la clavícula izquierda y el esternón. Con el hombro vendado, completó la etapa en el 13° puesto, a diez minutos del ganador. No estuvo en condiciones de disputar los primeros lugares, pero logró superar la primera de las tres etapas que debía afrontar tras el golpe, con el objetivo de llegar a la meta final.

El Dakar continuará este viernes con la penúltima etapa, entre Al Henakiyah y Yanbu, con una especial de poco más de 310 kilómetros.