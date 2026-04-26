Cuáles son las ubicaciones gratis para ver a Colapinto en el Road Show de Buenos Aires

Franco Colapinto protagoniza este domingo un histórico Road Show en el barrio porteño de Palermo. El evento marca el regreso de un monoplaza de la Fórmula 1 (F1) a las calles de Buenos Aires tras 14 años, luego de que lo hiciera Daniel Ricciardo en 2012. El piloto de Alpine recorrerá un circuito diseñado específicamente para la ocasión en las avenidas Libertador y Sarmiento. Habrá espacios gratuitos con acceso general para todos los seguidores que desean presenciar el espectáculo, además de aquellos que sacaron entradas.

El trazado de la pista comienza en la intersección de Libertador y Sinclair y se extiende hasta la zona de Casares y Ugarteche. Incluye un tramo de la Avenida Sarmiento, entre las calles Figueroa Alcorta y Libertador, con un paso frente al emblemático Monumento a los Españoles.

Los sitios habilitados de manera gratuita son dos: la Plaza Sicilia y la Plaza Seeber, lugares en los que la organización y la Ciudad prohibieron acampar. Por este motivo, recomiendan a los fanáticos llegar temprano para asegurarse una buena ubicación y visibilidad, ya que se estima habrá cerca de 500.000 personas.

Enorme despliegue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Road Show de Franco Colapinto Alessia Maccioni - LA NACION

La jornada arranca a las 8.30 con la apertura formal de los sectores habilitados para el público. El cronograma de pista contempla cuatro salidas. A las 12.45, Colapinto manejará un Lotus E20 de 2012 equipado con motor Renault V8 y el branding oficial de Alpine.

El momento de mayor emoción será a las 14.30, cuando maneje el histórico Flecha de Plata inmortalizado por Juan Manuel Fangio. Más tarde, a las 15.15, realizará la última tanda de velocidad a bordo del Lotus. El cierre de la exhibición está pautado para las 15.55 con un recorrido en un micro descapotable para saludar a los fanáticos.

Cómo ver online el Road Show de Colapinto en Palermo

El evento está programado para este domingo en el barrio porteño de Palermo y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador.

El Planetario le da la bienvenida a Franco Colapinto y la Ciudad palpita la fiesta de la F1

Para garantizar la visibilidad desde diversos puntos del circuito, la organización instaló pantallas gigantes en lugares estratégicos, tales como el Planetario y el Monumento a los Españoles. Las mismas se encuentran en las intersecciones de Libertador y Casares, Libertador y Cavia, Figueroa Alcorta y Sarmiento, Figueroa Alcorta y Salguero, Sarmiento y Colombia, Bullrich y Cerviño, y finalmente en Figueroa Alcorta y Dorrego.

Así aseguran que los espectadores disfruten de cada detalle del despliegue automovilístico a pesar de la gran afluencia de personas esperada para el domingo. Colapinto marcará un hito como el primer argentino que conduce un Fórmula 1 por las avenidas porteñas.