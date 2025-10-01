La increíble experiencia de los Sainz: padre e hijo intercambiaron roles a bordo de un Ford Raptor T1

Fue un encuentro lleno de adrenalina y muy divertido entre padre e hijo. El cruce entre los Carlos Sainz, el piloto de Fórmula 1 y el cuatro veces ganador del Rally Dakar, resultó increíblemente atractivo. El piloto de Williams actuó como copiloto del bicampeón del mundo de Rally y, después, pudo comprobar en primera persona cómo es conducir el Ford Raptor T1+. La expresión del español que es una de las estrellas del Gran Circo, tras la experiencia permitió entender todo: “Es intimidante”.

Las pruebas finales del Ford Raptor T1+ en Zaragoza antes del Rally de Marruecos y del Rally Dakar 2026 fueron el escenario del encuentro de los Sainz. Carlos Sainz, piloto de Ford Racing, recibió a su hijo y le cedió el lugar de Lucas Cruz, su habitual compañero. El madrileño, de 31 años, no paró de pedirle a su padre que tuviera “cuidado”. En el video que se difundió se puede ver cómo el piloto de la F1 parece intimidado por la velocidad en la que conduce su padre: “Es mucho más físico de lo que pensaba. Los copilotos cobran menos de lo que merecen”, dijo después de dar una vuelta junto a su padre.

En el video que se difundió se pudo escuchar algunas de las expresiones de Sainz Jr. "Es claustrofóbico. Luego dicen que un F1 es pequeño...“, fue la primera reacción de Sainz JR. al subirse al coche. “¡Papá, con cuidado!“, “¡Oh, Dios!”, “Cuidado”, gritaba desde la posición de copiloto.

Al bajarse del vehículo, todavía con la adrenalina en el cuerpo por lo que acababa de vivir, explicó: "Estoy cansado y no he hecho nada. Es agotador. Es más el estrés que genera... Es una experiencia loca, es una montaña rusa enorme".

Y agregó: “Sientes que arriesgan la vida en cada curva, en cada bache, en cada cambio de dirección... Parece que esa es la última de tu vida. Él está súper relajado y yo pienso 'esto es un locura‘. Fue uno de los mejores días de mi vida“.

Después, los asientos se intercambiaron, y fue Carlos Jr. el que tomó el volante del Raptor T1+, con su padre en el asiento del copiloto ofreciendo dirección y asistencia de navegación. “Es espectacular, es muy divertido, es mejor conducir que viajar como copiloto. El coche es increíble”, dijo Sainz Jr.

La sesión de pruebas reflejó la conexión familiar, en un momento en el que Carlos Sainz padre continúa su preparación para el que podría ser su último Dakar, mientras su hijo consolida su trayectoria en la élite de la Fórmula 1.

No fue la primera vez que intercambiaron roles, ya que en diciembre del año pasado, en uno de los últimos días de Carlos Sainz Jr. como piloto de Ferrari, el madrileño vivió junto a su padre un día muy emotivo en Fiorano. Carlos Sainz padre se subió a la Ferrari F1-75 y rodó por primera vez junto a su hijo.