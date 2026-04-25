Después del Road Show, Colapinto llevará a Miami una valija con optimismo e incertidumbre

La avenida del Libertador, el Monumento de los españoles, la Avenida Sarmiento, las vallas, las tribunas provisionales que albergarán a los espectadores, la Fan Zone, los altavoces para conciertos y los kioscos de comida y merchandising ya están listos para la gran fiesta. Allí, frente a la frontera con los bosques de Palermo y el Parque Tres de Febrero, que ofrecerán cobijo si el sol calentara más que lo usual en este otoño porteño con mate y bandoneón.

Es que este domingo, a partir de las 10, actúa Franco Colapinto sobre este legendario escenario cerca del que alguna vez ganó una carrera Juan Manuel Fangio (1947, Mecánica Nacional, Volpi). Rodará sobre la cinta asfáltica en la que en los años sesenta aceleraban a fondo los “Turismos Mejorados”, que largaban desde el cercano Automóvil Club Argentino los Grandes Premios que recorrían el país.

Buenos Aires estará de fiesta, revolucionada, emocionada porque Franco hará rugir el motor de su chasis Lotus vestido con los colores del actual equipo Alpine. Entradas agotadas, difusión máxima, para la gran fiesta se esperan en torno a 500.000 personas. Tanta es la expectativa, tanta es la carga emocional acumulada que los argentinos aprovechan para soltar en cuanto la ocasión se presenta. Puede ser para festejar un título mundial de fútbol y, salvando las distancias, cuando un personaje que han hecho suyo en muy poco tiempo, llega para visitarlos, mostrarles velocidad y saludarlos con espectaculares trompos a modo de abrazos.

Colapinto, y un fenómeno impresionante en Argentina Gentileza Instagram

Después del afecto, volver al trabajo

Todavía sorprendido por la adhesión que consigue, Franco se sumergirá en un gigantesco homenaje, en una manifestación popular de afecto y admiración antes de viajar el lunes hacia Miami para participar en la cuarta fecha del campeonato 2026 de Fórmula 1.

Al trazado de Florida, Alpine llevará una serie de mejoras aerodinámicas y confianza en que la gestión de energía de Colapinto en las dos pruebas de clasificación, viernes y sábado (para la sprint y para carrera principal), sea la mejor. Por lo sucedido en la complicada vuelta rápida de la Q2 de Suzuka, donde quedó a 1s032 de su compañero de equipo, Pierre Gasly, fuentes allegadas al equipo asignan la responsabilidad al sector ingeniería. Oficialmente, ni escuadra ni piloto dicen algo al respecto.

Colapinto disfruta de su estadía en Buenos Aires, donde la gente lo adora ALESSIA MACCIONI

Noticias buenas, noticias complicadas

Franco Colapinto estaba en Zárate ya vestido con su traje verde y blanco de kartista el martes pasado, como superhéroe de historieta, muy temprano en los boxes del circuito de Zárate cuando vibró su celular.

“Hay cambios en el reglamento y son estos”, decía el lacónico mensaje. Cuando leyó sobre las nuevas reglas de recogida y despliegue de la energía eléctrica, frunció el ceño.

Franco había llegado el lunes 20 de abril a Buenos Aires y se preparaba para reactivar sus sensaciones y reacciones tras casi un mes de parada en dique seco desde el Gran Premio de Japón. Había que sacudirse el óxido acumulado. La noticia no era buena porque esta semana, que comenzaba a pasar y disfrutar entre Pilar, San Andrés de Giles y Buenos Aires, podría haberla aprovechado en el simulador de Enstone, Inglaterra, probando hasta el más mínimo detalle las nuevas estrategias “eléctricas”.

De eso se encargarán otros. Tenía que resignarse. Al menos en Miami, donde habrá una carrera sprint corta el sábado, tendrá hora y media para conocer el circuito y adaptarse a la nueva manera de recargar batería y desplegar la energía. Normalmente esa FP1 suele ser de solo una hora, pero la FIA anunció esta semana esa modificación, para que los equipos tengan más tiempo para absorber los cambios reglamentarios.

Durante la recepción al periodismo en la sede de Mercado Libre, empresa que patrocina al piloto, con su habitual buen humor fue dejando una muestra de su Colapinto Collection, frases graciosamente audaces, sentimentales o directamente filosóficas sobre sus mundos. Se podían observar las dos caras de los dos seres que anidan en este geminiano auténtico: el Colapinto profesional y el que cumplió su sueño de niño que todavía está allí sentado en la biblioteca de su colegio de Pilar leyendo la biografía de Juan Manuel Fangio. Y este es el Colapinto que este domingo se encontrarán los cientos de miles de fans que lo vitorearán en cada una de sus cuatro salidas sobre el Lotus E20 motor V8.

El auto de Fórmula 1 que usará el domingo Franco Colapinto en Palermo GCBA

“Mi abuela va a venir [al Road Show] y eso me pone muy contento: que pueda verme vestido de piloto de F1. Son cosas muy lindas las que me pasan”.

“El domingo no sé dónde van a entrar 500 mil personas, es una locura” [Hasta parecía tan asustado como asombrado].

“Si bien amo lo que hago, mi gran objetivo como persona es dejar una huella, que la gente quiera escucharme y disfrute conociéndome” (Trascender, búsqueda de reconocimiento, aspiraciones muy humanas).

“Siento que todavía no llego a dimensionar el volumen de lo que genero”.

“¿Francomanía? ¡Ah, está bueno eso!”.

El término ya se ha empleado muchas veces aquí en Argentina pero Franco, al residir en Europa, no lo conocía o lo había pasado por alto. Y eso es justamente lo que encontrará.

Franco Colapinto, durante la conferencia de prensa que dio en Mercado Libre Alessia Maccioni

De los héroes de ayer a la Francomanía actual

Es posible que el rugir del motor Renault despierte en los bosques de Palermo a los fantasmas fierreros de aquellos audaces que entre 1948 y 1950, en el adyacente Parque Tres de Febrero, compitieron en el primer triunfo argentino sobre pilotos extranjeros en una prueba de Gran Premio. Oscar Gálvez ganaba la carrera con un Alfa Romeo 3.8 en 1949. Esos mismos frondosos árboles fueron silenciosos testigos de lo que le costó la vida al héroe de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial, Jean Pierre Wimille, el 28 de enero de ese 1949, al volante de un pequeño Simca Gordini.

Franco viajará hacia allí acompañado por la omnipresente incertidumbre, habitual en el vertiginoso y a veces nebuloso mundo de la Fórmula 1. Las nuevas reglas sobre la recuperación y despliegue de la energía eléctrica han obligado a tirar a la basura todas las estrategias aprendidas en las tres primeras carreras del año.

De esa manera, la energía que se permite recuperar en una vuelta se reduce de 8 a 7 MJ. Esto permite pasar más tiempo manejando a fondo y no especulando para recuperar. Y reduce entre 2 y 4 segundos la duración de la maniobra conocida como super clipping. Ahora se puede recuperar hasta 350 kW cuando antes solo se permitían 250 kW. La potencia suplementaria para ayudar a adelantar se reduce a 150 kW, limitando los diferenciales de velocidad entre coches, y la potencia del motor eléctrico se reduce de 350 a 250 kW en ciertas zonas de cada vuelta. Si un coche acelera muy poco en la largada, se permitirá la entrada inmediata de energía eléctrica para ayudarle y evitar accidentes en los primeros segundos.

Franco Colapinto deberá adaptarse rápidamente a los cambios reglamentarios que se instrumentarán en Miami Alpine/Tom Baigent

Una nueva realidad

Antes de concluir su presentación del viernes ante los periodistas, decía Franco que regresar a Argentina y a sus pagos de Pilar-San Andrés de Giles le permite “poner los pies sobre la tierra”.

Y ahora, tras el gran evento de mañana y con sus pilas emocionales bien renovadas, se dirigirá al Hard Rock Stadium, en Florida. Lleva en su valija cierta carga de incertidumbre sobre cómo gestionará Alpine las nuevas exigencias eléctricas, aunque confía en que “ahora viene lo mejor”.

Que así sea.