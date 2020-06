Bernie Ecclestone: "Muchas veces la gente de raza negra es aun más racista"

Bernie Ecclestone, ex jefe de la Fórmula 1, hizo comentarios sobre el racismo en una entrevista con CNN y la categoría lo cruzó en un comunicado. Fuente: Reuters

Bernie Ecclestone manejó a su antojo la Fórmula 1 durante casi 40 años, desde 1979 hasta 2017, cuando Liberty Media compró los derechos comerciales de la máxima categoría del automovilismo mundial e instaló al estadounidense Chase Carey como CEO. El ex jefe quedó como "presidente emérito", un título que caducó en enero de este año. La convivencia entre el ejecutivo inglés de 89 años y la empresa fue tensa aunque pacífica en los comienzos pero viene tensándose en los últimos tiempos. Y más ahora, cuando Ecclestone habló de racismo por parte de hombres y mujeres negros y la categoría lo cruzó con un comunicado.

"Muchas veces, la gente de raza negra es aun más racista que la de raza blanca", dijo Ecclestone durante una entrevista a distancia con la cadena CNN. El medio le preguntó en qué se basaba para hacer ese tipo de comentario, pero el ejecutivo apenas contestó que era el resultado de lo que había vivido durante casi 40 años al frente de la máxima categoría. "El cambio de actitudes en relación con la raza no será fácil. Creo que debería ser enseñado en la escuela", opinó Ecclestone, evasivo.

Cuando la periodista Amanda Davies consultó a Ecclestone sobre si la F. 1 que él comandaba debió hacer algo más para evitar el racismo, el magnate minimizó el asunto: "No creo que a los pilotos les haya importado ese tema antes. Todos están ocupados tratando de ganar carreras o encontrar patrocinadores". Y continuó: "Me sorprendería si alguien en la Fórmula 1, sean los equipos, los pilotos o incluso los promotores de las carreras, tuviera algún problema con esto. Creo que es el público en general el que debería ponerse a pensar". Al ser consultado sobre si el ambiente de la categoría era racista, Ecclestone opinó: "No. De ninguna manera. Me enoja el tema debido a que no sé por qué la gente es racista. Por lo tanto es difícil para mí pensar que la gente puede serlo. No sé cuáles son sus razones".

Las declaraciones del empresario suenan en el contexto de la campaña anti-racismo que la categoría comenzó este año y que cuenta con apoyo de las 10 escuderías. Además, la F. 1 formó un grupo de trabajo y una fundación que actúan bajo el lema "#WeRaceAsOne" ("#CorremosComoUno"). La categoría, por cuya gestión Liberty Media pagó 8000 millones de dólares en 2017, se desligó de las palabras del ex promotor: "En tiempos en que se necesita estar unidos para afrontar el racismo y la inequidad, estamos en completo desacuerdo con los comentarios de Bernie Ecclestone, que no tienen lugar en la Fórmula Uno ni en la sociedad", expresó en un comunicado.

El documento destaca que Ecclestone no tiene nada que ver con el manejo actual de la F. 1 y recuerda que su condición de presidente emérito finalizó en el primer mes de 2020. Y recuerda que Chase Carey, el CEO y presidente de la categoría, aportó el primer millón de dólares para la fundación por la igualdad que se acaba de crear para luchar contra el racismo.