Fórmula 1: el uso de los neumáticos Pirelli en 2025 equivalió a ocho vueltas y media al mundo

Los neumáticos utilizados durante el Mundial de Fórmula 1 recorrieron un total de 341.099 kilómetros a lo largo de la temporada 2025, una distancia equivalente a ocho vueltas y media el ecuador, desde los primeros entrenamientos en Melbourne, en la fecha inaugural, hasta la bandera de cuadros del Gran Premio de Abu Dhabi.

Un comunicado proporcionado por la compañía Pirelli, única proveedora de neumáticos de la máxima categoría del automovilismo, señala que esta cifra refleja una de las campañas más exigentes en la historia del campeonato, tras la ampliación del calendario a 24 carreras repartidas en cinco continentes, con “condiciones extremas” que fueron desde el calor del desierto arábigo hasta las bajas temperaturas registradas en Las Vegas.

La gama de neumáticos slick (los lisos) de 2025, con seis compuestos, cubrió el 96% del kilometraje total, con el C3 (93.493 km) y el C4 (91.595 km) como los más utilizados, por delante de los C5, C2, C6 y C1. El 4% restante correspondió a neumáticos de lluvia, con 12.893 kilómetros recorridos con intermedios y 2064 con gomas de lluvia extrema.

Calzado con gomas para lluvia intermedia, el McLaren del campeón, Lando Norris, para en los boxes en Las Vegas, donde se dio la temperatura más baja de la temporada. PATRICK T. FALLON - AFP

En total, los compuestos completaron 67.094 vueltas, de las cuales 64.519 fueron con slicks y 2578 con neumáticos para piso mojado, y dieron lugar a 720 paradas en boxes durante la temporada. El Gran Premio de España fue el que más pit stops registró, con 53, mientras que el de Miami fue el que menos tuvo, con apenas 18.

El período de vueltas seguidas sin parar más largo en el año correspondió al francés Esteban Ocon (Haas), que recorrió 303 kilómetros con un único juego (C3) en Yedá, mientras que también se destacó en Bakú con 294 kilómetros con un compuesto C4. Otros registros relevantes incluyeron los 251 kilómetros de otro francés, Pierre Gasly (Alpine), con un C2 en Shanghái y los 194 kilómetros del británico Lando Norris (McLaren) y el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) con intermedios en Silverstone.

Esteban Ocon es el piloto que más tiempo permaneció en la pista sin detenerse durante la temporada; hizo 303 kilómetros en Yedá. Agencia AFP - AFP�

El uso continuo más largo de neumáticos para lluvia fue de 61 kilómetros durante el fin de semana de Las Vegas: hicieron 10 vueltas cada uno los dos pilotos de Aston Martin, el español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll, así como también Hülkenberg.

Las temperaturas extremas volvieron a poner en foco el comportamiento de los neumáticos, con un máximo de 58,2° en la pista en Yedá y una mínima de 12° en Las Vegas, en una temporada en la que Pirelli volvió a ser socio técnico de la Fórmula 1, destacando la “complejidad logística” del campeonato.

El piloto neerlandés Max Verstappen y el futbolista Paulo Dybala en Silverstone, en una ceremonia habitual de la Fórmula 1: el poleman firma un neumático para una figura reconocida. gettyImages - Getty Images Europe

Por su parte, no solamente los neumáticos P Zero de Fórmula 1 salieron a la pista. El programa Pirelli Hot Laps, en el que participan superautos equipados con gomas de la empresa en determinada cantidad de circuitos de los grandes premios, se celebró este año en siete ocasiones. Los pasajeros completaron 2528 vueltas en 32 sesiones, utilizando 12 modelos de coches de siete fabricantes.

Al volante estuvieron 69 pilotos, desde estrellas actuales, como Fernando Alonso, Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri, Kimi Antonelli y Oliver Bearman, hasta jóvenes talentos emergentes, como Paul Aron, Arthur Leclerc, Chloe Chambers y Jak Crawford. También participaron ex campeones del mundo y ganadores de carreras, como Mika Hakkinen, Jenson Button, Ralf Schumacher y Pedro de la Rosa, junto a especialistas en resistencia y GT.

Otra cifra significativa provino de una iniciativa externa a las pistas. RM Sotheby’s subastó un neumático de exhibición –donado por Pirelli y firmado por una selección de pilotos de Fórmula 1– durante el último fin de semana de la temporada, como parte de la Abu Dhabi Collector’s Week, y alcanzó un precio de 31.200 dólares. La recaudación íntegra fue donada a la fundación Make-A-Wish UAE, que ayuda a cumplir los sueños de niños que padecen enfermedades graves.