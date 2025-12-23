La refinería que late hace 100 años y se reinventa con la mirada puesta en la competitividad global

El 23 de diciembre no es una fecha más para la industria energética argentina. La Refinería La Plata cumple 100 años y celebra un siglo de actividad ininterrumpida que acompasó la historia productiva del país. Nacida en 1925 bajo la visión estratégica del general Enrique Mosconi, el complejo se consolidó como el más grande de la Argentina y uno de los más relevantes de Sudamérica. Hoy, ese legado se proyecta hacia el futuro con una agenda centrada en la eficiencia, la innovación tecnológica y la mejora continua.

Un siglo después de su puesta en marcha, la refinería reafirma su peso específico con resultados que la ubican en el mapa global. En 2025 fue reconocida como la mejor refinería de América Latina por la Latin America Refining Technology Conference (LARTC) y posicionada por la consultora Solomon entre las más eficientes del mundo. Distinciones que reflejan no solo escala, sino también estándares operativos y de gestión alineados con las mejores prácticas internacionales.

Durante el acto por el centenario, el presidente de YPF, Horacio Marín, definió el aniversario como un punto de inflexión: una oportunidad para honrar la historia, pero sobre todo para consolidar una transformación que permita competir en un escenario energético cada vez más exigente y dinámico.

Durante el acto conmemorativo, el presidente de YPF, Horacio Marín, sintetizó la importancia de la fecha:

“Hoy celebramos los 100 años de la Refinería La Plata. Recordamos al ingeniero Enrique Mosconi y a toda la gente que hizo posible este proyecto. Pero también reivindicamos los valores que guiaron aquella gestión, que son los cimientos sobre los que estamos construyendo el futuro de nuestra querida YPF”.

Marín agregó “Cuando era estudiante, visité varias veces esta refinería. Es algo que jamás imaginé: estar hoy acá, en este rol. Recuerdo ver la antorcha encendida cientos de veces, caminando desde mi casa al colegio por la calle 47. La Refinería La Plata ha sido la semilla del desarrollo de toda la región. Quienes nacimos en esta zona la llevamos como símbolo del progreso industrial”.

Un legado que moldeó industria y comunidad

Desde su inauguración, la Refinería La Plata fue mucho más que una planta industrial. Se convirtió en un motor económico y social para Ensenada, Berisso y La Plata, con impacto directo en el empleo, la cadena de proveedores y la articulación con universidades y escuelas técnicas. Cada día, más de 4.000 personas ingresan al complejo, una cifra que da dimensión de una operación que no se detiene y que sostiene buena parte del pulso energético del país.

Ese vínculo con el territorio es parte constitutiva de su identidad. La refinería funciona como un ecosistema donde conviven industria, conocimiento y desarrollo local. Por eso, el centenario se vivió como una celebración compartida, atravesada por el orgullo por lo construido y la expectativa por lo que viene.

Tecnología, eficiencia y un cambio cultural

El aniversario encuentra a la refinería con indicadores concretos de desempeño. En agosto de 2025 alcanzó un récord histórico al procesar más de un millón de metros cúbicos de crudo en un mes, superó los 210.000 barriles diarios de capacidad y profundizó su integración con Vaca Muerta, que hoy aporta más del 70% del crudo procesado. Desde sus unidades sale el 41% de las naftas y el 39% del gasoil que se consumen en el país, abasteciendo a más del 60% del AMBA y a otras regiones estratégicas.

Pero la transformación no se explica solo por la infraestructura. El verdadero salto está en la cultura operativa. La compañía impulsa una forma de trabajo basada en datos, colaboración y mejora continua, con foco en la excelencia y la agilidad. En ese marco, la puesta en marcha de la Real Time Operations Room (RTOR) marca un antes y un después. Allí se concentran todas las operaciones del complejo y se integran con el Real Time Intelligence Center (RTIC), conformando un sistema que monitorea, analiza y optimiza procesos en tiempo real.

Es, en los hechos, el nuevo corazón operativo de la refinería: un espacio donde ingenieros y operadores toman decisiones coordinadas, reducen tiempos de respuesta y recuperan más rápido el punto óptimo de operación, con el objetivo de seguir elevando los estándares de desempeño.

El Plan 4x4 y la mirada de largo plazo

Este proceso se inscribe en el Plan 4x4, la estrategia que busca cuadruplicar el valor de YPF en cuatro años. La Refinería La Plata es una pieza clave de esa hoja de ruta, con tres ejes definidos: aumentar el margen, maximizar la eficiencia y fortalecer los cimientos. La digitalización —a través de gemelos digitales, simuladores dinámicos, herramientas de optimización y mantenimiento predictivo— permite equilibrar rendimiento, calidad y consumo energético, condiciones indispensables para competir a escala regional y global.

Más que un aniversario, el centenario funciona como punto de partida. Con inversiones sostenidas, tecnología de vanguardia y una cultura que pone a las personas en el centro, la Refinería La Plata consolida y amplía su rol estratégico en el futuro energético argentino. Su impacto trasciende el perímetro industrial: dinamiza economías locales, genera oportunidades y refuerza el compromiso con una operación segura y sostenible.

Pensar en los próximos 100 años implica asumir que la sostenibilidad no es un objetivo accesorio, sino una condición. Que el talento humano, la seguridad y la innovación continua son los verdaderos combustibles del futuro. La historia inspira; el futuro convoca. Y en ese futuro, la refinería ya está trabajando.

