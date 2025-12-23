Calendario 2026 de la Fórmula 1, con todas las modificaciones

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1), el campeonato de automovilismo más importante del mundo, ya tiene su calendario confirmado. Y hay novedades, ya que el Gran Premio (GP) de Emilia-Romagna será reemplazado por el de Madrid, manteniendo así 24 fechas al igual que en este 2025. Además, hay una pequeña diferencia en el orden de algunos GPs: el de Canadá dejará de correrse a mediados de junio para pasar al 24 de mayo, inmediatamente después del de Miami, con el fin de permitir que los equipos puedan trasladarse por Norteamérica sin necesidad de regresar a Europa.

El certamen iniciará el fin de semana del 8 de marzo en Melbourne y se extenderá hasta el 6 de diciembre, día en el que se llevará a cabo el Gran Premio de Abu Dhabi, carrera que cerrará el torneo por duodécima vez consecutiva. El pilarense Franco Colapinto ya fue oficializado como uno de los pilotos titulares de Alpine. Se realizarán dos jornadas en Latinoamérica en el cierre del calendario: México albergará la fecha 20 el 1° de noviembre y Brasil la 21 el 8 de ese mismo mes.

Pierre Gasly y Franco Colapinto serán los pilotos titulares de Alpine para 2026

Habrá 3 ensayos de pretemporada por primera vez: del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin.

del 26 al 30 de enero en Barcelona, del 11 al 13 de febrero en Bahréin y del 18 al 20 de febrero también en Bahréin. Habrá un receso por el verano en el Hemisferio Norte y esta vez será entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos, del 27 de julio al 20 de agosto.

y esta vez será entre las fechas 13 y 14, después de la carrera de Hungría y antes de la de Países Bajos, Los GPs de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se correrán bajo el formato sprint (China y Miami repiten con respecto al 2025, mientras que el resto reemplaza a Bélgica, Estados Unidos, San Pablo y Qatar).

El calendario completo de la Fórmula 1 2026

GP de Australia: 6-8 de marzo (Melbourne)

6-8 de marzo (Melbourne) GP de China: 13-15 de marzo (Shanghái)

13-15 de marzo (Shanghái) GP de Japón: 27-29 de marzo (Suzuka)

27-29 de marzo (Suzuka) GP de Bahréin: 10-12 de abril (Sakhir)

10-12 de abril (Sakhir) GP de Arabia Saudita: 17-19 de abril (Jeddah)

17-19 de abril (Jeddah) GP de Miami: 1-3 de mayo (Miami Gardens)

1-3 de mayo (Miami Gardens) GP de Canadá: 22-24 de mayo (Montreal)

22-24 de mayo (Montreal) GP de Mónaco: 5-7 de junio (Montecarlo)

5-7 de junio (Montecarlo) GP de Barcelona-Catalunya: 12-14 de junio (Montmeló)

12-14 de junio (Montmeló) GP de Austria: 26-28 de junio (Spielberg)

26-28 de junio (Spielberg) GP de Gran Bretaña: 3-5 de julio (Silverstone)

3-5 de julio (Silverstone) GP de Bélgica: 17-19 de julio (Spa-Francorchamps)

17-19 de julio (Spa-Francorchamps) GP de Hungría: 24-26 de julio (Budapest)

24-26 de julio (Budapest) GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

21-23 de agosto (Zandvoort) GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

4-6 de septiembre (Monza) GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

11-13 de septiembre (Madrid) GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

25-27 de septiembre (Bakú) GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

9-11 de octubre (Marina Bay) GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

23-25 de octubre (Austin) GP de la Ciudad de México: 30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez)

30 de octubre - 1! de noviembre (Hermanos Rodríguez) GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

6-8 de noviembre (Interlagos) GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

19-21 de noviembre (Las Vegas Strip) GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

27-29 de noviembre (Lusail) GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

Save the date 🔒



Presenting the 2026 Calendar 🗓️



24 races across the world to crown our champion 🏆#F1 #Formula1 pic.twitter.com/4xe7e8MPM6 — Formula 1 (@F1) June 10, 2025

Cambios en la Fórmula 1 de cara al 2026

La Fórmula 1 cambiará por completo en la próxima temporada, sobre todo por el nuevo reglamento técnico. Los motores serán más “limpios”, con un 50% de potencia eléctrica (mucho más que el 20% de los últimos años) y combustibles 100% sostenibles. Además, habrá unidades de potencia más simples y baratas, lo que atrajo a nuevos fabricantes como Audi y Ford. Por otro lado, los autos serán más livianos, más chicos y con aerodinámica activa (alerones que se “abren” o “cierran” según la situación) para facilitar los sobrepasos y reducir el aire sucio.

Por este motivo, varias escuderías cambiarán el proveedor de sus motores. Alpine dejará atrás las unidades de potencia de Renault tras firmar contrato con Mercedes, que también será utilizado por McLaren, Williams y el equipo con nombre homónimo en el que competirán George Russell y Andrea ‘Kimi’ Antonelli. Aston Martin firmó un contrato exclusivo con Honda tras desvincularse, justamente, de Mercedes. Red Bull, por su parte, se fusionó con Ford y tendrá motor propio por primera vez en la historia.

Tras un año para el olvido, Alpine dejará de utilizar unidades de potencia Renault tras firmar contrato con Mercedes Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Kick Sauber pasará a llamarse Audi F1 Team y utilizará unidades de potencia de la empresa alemana. Por último, Cadillac, la nueva escudería que se sumará al Campeonato Mundial (serán 11 equipos equipos y 22 pilotos en total) con el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez y el finlandés Valtteri Bottas como representantes, cerró un acuerdo con Ferrari y utilizará sus motores al igual que Haas y, lógicamente, Ferrari.

Equipos y pilotos de la F1 2026

La grilla de pilotos para el Mundial 2026, como así también la lista de constructores, ya está definida. La buena noticia para los argentinos es que Franco Colapinto, finalmente, será uno de los 22 corredores titulares: firmó contrato con Alpine y seguirá siendo compañero del francés Pierre Gasly. Con respecto al plantel completo de protagonistas, hubo pocas modificaciones en el armado de los -ahora- 11 equipos, tras la inclusión de Valtteri Bottas y Sergio Pérez en Cadillac.

Los protagonistas de Cadillac, nuevo equipo de Fórmula 1: Valtteri Bottas, Graeme Lowdon (director del equipo) y Sergio "Checo" Pérez @cadillacf1

Williams seguirá con el tailandés Alexander Albon y el español Carlos Sainz Jr., quien a fines de 2024 firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton, quien tuvo una temporada para el olvido pero seguirá compartiendo equipo con Charles Leclerc. Audi -antes Kick Sauber- seguirá con el alemán Nico Hulkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, y Haas con el británico Oliver Bearman y el francés Esteban Ocon.

El rookie con más puntos acumulados en 2025, el italiano Kimi Antonelli, de 19 años, seguirá en Mercedes junto al experimentado George Russell. Aston Martín se mantendrá con Fernando Alonso y Lance Stroll, y McLaren, ganador del campeonato de constructores, hará lo propio con Lando Norris, vigente campeón del mundo, y Oscar Piastri. Red Bull, por su parte subió a Isack Hadjar desde Racing Bulls para acompañar al tetracampeón Max Verstappen en reemplazo del despedido Yuki Tsunoda. Por último, tras el ascenso de Hadjar, Arvid Lindblad correrá con Liam Lawson en Racing Bulls.