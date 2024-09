El bombazo del jefe de Williams sobre la chance de que Franco Colapinto siga en la próxima temporada de la Fórmula 1

Escuchar

Franco Colapinto irrumpió en la Fórmula 1 con dos actuaciones determinantes. En su debut exhibió un gran rendimiento en Monza y finalizó duodécimo, mientras que quince días después -este último domingo- consiguió sus primeros puntos en Azerbaiyán, tras el octavo puesto en el Gran Premio de Bakú. Fueron dos performances que provocaron sorpresa y admiración en el Gran Circo, cada vez más interesado en la carrera que está construyendo el argentino de 21 años. Si bien su participación en la F1 para la escudería Williams concluirá al finalizar esta temporada, se estaría trabajando para que Colapinto se asegure una butaca en 2025.

En una entrevista con Motorsport.com, James Vowles, jefe de la escudería Williams, se mostró muy consecuente al talento del argentino. Por este motivo, el ingeniero se mostró muy abierto a la posibilidad de ver al pilarense el próximo año en la Fórmula 1, aunque no sea en su equipo. “Por supuesto que estará con nosotros, pero lo que espero de verdad es que definitivamente esté compitiendo. Así que quiero una posición para él en la fórmula que esté corriendo en 2025 e idealmente en la Fórmula 1″, aseguró el director del equipo británico.

James Vowles, director de Williamas, aseguró que trabajará para que Franco Colapitnto tenga un lugar en la Fórmula 1 en la próxima temporada - - WILLIAMS RACING

Sin decir abiertamente en qué escudería podría tener lugar el argentino, Vowlews expresó: “Significa que sólo queda un equipo. Veremos qué podemos organizar allí”, agregó el jefe de Williams a Motorsports, en referencia a la butaca que aún está libre en el equipo Sauber, propiedad de Audi, para la siguiente temporada. Luego fue claro sobre la posibilidad de formar parte de la Fórmula 1, pero en Audi: “En dos carreras ha demostrado al mundo que merece un asiento en la Fórmula 1. Siempre he creído firmemente que hay que dejar correr a los buenos pilotos. Así que veremos si podemos encontrar una manera de trabajar con Audi en esa circunstancia. Eso es lo que estaba insinuando para el año que viene”, explicó.

Vowles dijo también que está convencido respecto de los pilotos que tendrá Williams en el próximo campeonato, que serán Alexander Albon y Carlos Sainz jr. A su vez, explicó por qué sería beneficioso para su equipo que Colapinto siga corriendo en 2025, aunque no sea bajo su techo. “Creo que Albon y Sainz siguen siendo la alineación correcta para Williams, ya que estamos creciendo y convirtiéndonos en material de campeonato del mundo”. Luego, agregó: “Pero estoy increíblemente orgulloso, como un padre, de lo que Franco ha logrado, y quiero que tenga éxito, y también la forma correcta de tenerlo de vuelta aquí en Williams rindiendo es asegurarse de que está construyendo su carrera. Es tan sencillo como eso”.

Franco Colapinto junto a su compañero de escudería Alexander Albon NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

Por último, fue consultado por Motorsports si quiere que Colapinto siga siendo parte del equipo Williams. Sobre esto, Vowles respondió: “Así es. No voy a entrar en los acuerdos contractuales, pero siempre estará en la familia. Y eso es lo que hay que saber, pero eso no significa que no pueda correr en otro sitio”.

Vale destacar que la escudería Sauber pasará a ser Audi a partir del 2026. Uno de los confirmados de cara a la nueva estructura para la siguiente temporada es Nico Hulkenberg, quien llegará procedente de Haas. El piloto alemán se unirá a su nuevo equipo tras firmar un contrato de varias temporadas un año antes del desembarco de la automotriz alemana.

El Williams de Franco Colapinto en el circuito callejero de Bakú NATALIA KOLESNIKOVA - AFP

La actuación de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán resultó ser una grata sorpresa para el equipo Williams. Sin experiencia en ese circuito callejero de Bakú rompió con todos los pronósticos el día sábado clasificándose noveno en la pole position. El domingo, volvió a demostrar su gran nivel y sumó cuatro puntos con su octavo lugar. Además, terminó detrás de su compañero de equipo Albon, que fue séptimo. Si bien se vio beneficiado por el choque que protagonizaron Carlos Sainz Jr. y Checo Pérez pocas vueltas antes de la bandera de cuadros, en ese momento se mantenía en el puesto 10 (último de los que suma) por delante de Lewis Hamilton y del británico Olivier Bearman, a bordo de un Haas.

Una vez finalizada la carrera en Bakú, Vowles tomó contacto con Colapinto y lo elogió por la radio. “Estuviste perfecto de inicio a final”, dijo el jefe de Williams, quien destacó la administración de las gomas. “Manejaste muy bien los neumáticos en una situación difícil. Ahora te convertiste en un piloto de Williams de Gran Premio. Sumaste puntos y eso no te lo va a sacar nadie. Mereces el asiento. Gran trabajo”, agregó mientras argentino completaba la vuelta tras un octavo puesto que rompió una racha de 42 años sin un piloto argentino sin sumar puntos en un Gran Premio de la Fórmula 1.

