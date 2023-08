escuchar

El triángulo que conformaron Álex Palou, la escudería McLaren y Chip Ganassi Racing (CGR) nunca estuvo en equilibrio. La convivencia resultó una simulada armonía, con el estallido siempre latente, porque la relación tuvo un comienzo enredado, al extremo de alcanzar una definición en los estrados judiciales. El acuerdo entre la escuadra de Woking y el talento catalán, en 2022, promovió la reacción del conjunto estadounidense, que obtuvo una sentencia favorable en el litigio; un año después, el anuncio del español, de 26 años, de continuar en la organización que domina el calendario de Indycar, con el consiguiente rechazo de unirse a McLaren, generó la réplica de Zak Brown, el director ejecutivo de los británicos. Una revolución de la que participa también Honda, por lo que la conexión del piloto con el Gran Circo podría reanudarse en el futuro, porque la factoría japonesa alimentará a los autos de Aston Martin.

En julio del año pasado, McLaren anunció a Palou como integrante del equipo, aunque horas antes Chip Ganassi Racing lo proclamó como piloto para la temporada 2023. “El equipo está construyendo talento en todas sus categorías”, resaltaron, mediante un comunicado, desde Woking. El catalán se sumaba al mexicano Pato O’Ward y el estadounidense Colton Herta, otros dos talentos que se desarrollan en IndyCar. “Espero ansioso el futuro con McLaren”, respondía en las redes sociales Palou, a la vez que desmentía un acuerdo con CGR: “Me enteré por los medios de que, sin mi aprobación, CGR anunció con una cita mía que conduciría para ellos en 2023. No aprobé esa nota, no fui el autor de esa cita y, como informé hace poco, no tengo intención de seguir en la escudería después de 2022″, apuntaba Palou, que descubría también el apoyo de Brown. “Siempre dijimos que queremos a los mejores talentos en McLaren y es emocionante sumar a Álex a esa lista. Estoy deseando verlo probar un auto de F.1″, lo alentaba el CEO.

En el circuito de Austin, en 2022, Álex Palau tomó por primera vez contacto con un auto de la escudería McLaren; en Woking proyectaban alistarlo en el equipo de IndyCar en 2024, pero el catalán desató el caos Chris Graythen - Getty Images North America

El salto desembocó en un proceso judicial que favoreció a Ganassi, que hizo respetar un acuerdo previo y logró que Palou se siente en una de las butacas de su conjunto en 2023, aunque el salario tendría una mejora. El fallo señalaba que, al mismo tiempo, el español sería piloto reserva de McLaren en la F.1, actuación que tuvo su estreno en el Gran Premio de los Estados Unidos, en Austin, en octubre del año pasado: los ensayos continuaron en Barcelona, Red Bull Ring y Hungaroring. La idea de la escuadra de Woking era establecer una alineación de elite con el catalán en Arrow McLaren, en IndyCar, en 2024: Pato O’Ward, el sueco Felix Rosenqvist y el estadounidense Alexander Rossi, los apellidos que defienden a los autos papaya en el actual curso, pero que no lograron victorias en 14 de las 17 estaciones del calendario.

Una de las cuatro victorias de Alex Palou en IndyCar 2023

Deportivamente, Palou se benefició de mantener el vínculo con CGR. Ganador de cuatro fechas, tres de ellas de modo consecutivo –Detroit, Road América y Mid-Ohio; la primera fue en el GP de Indianápolis-, la sumatoria y la fiabilidad del auto lo sostienen en la cabeza del campeonato con una ventaja de 101 puntos -539 a 438- sobre Scott Dixon, ganador de la última cita, el sábado, en Indianápolis. El neozelandés, compañero del catalán en CGR, se impuso tras dibujar un trompo en el primer giro -para evitar accidentarse-, remontar desde el fondo del pelotón y controlar los ataques en el desenlace de Graham Rahal, que había marcado la pole.

El auto N°10 de Chip Ganassi Racing con el que Álex Palou ganó cuatro carreras sobre 14 en la temporada 2023 de IndyCar; el catalán, a un paso de consagrarse bicampeón de la categoría

El nuevo episodio de controversias explotó con una carta de Brown a los integrantes del equipo y del mensaje se desprende que Palou aceptó una oferta de CGR, que tiene el apoyo de Honda para que resulte más atractiva. “No tiene intención de honrar su contrato. Resulta increíblemente decepcionante, considerando el compromiso que había alcanzado con nosotros y la considerable inversión . Dedicamos mucho tiempo, dinero y recursos para recibir a Álex en el equipo, porque creíamos en él y queremos ganar carreras de IndyCar. Cuando terminó la disputa del año pasado nos quedó claro que el compromiso de Álex era con Arrow McLaren”, rezó el comunicado del director ejecutivo de la escudería de Woking.

Y agregó: “Hicimos un primer pago importante de cara a la temporada 2024, que se suma a los millones de dólares que invertimos en él en nuestro programa de prueba de F.1. Por desgracia, parece que nos equivocamos al poner nuestra convicción, compromiso, inversión y confianza en Álex y que todo eso no es recíproco. Dejamos en claro a Álex que esperamos que honre y cumpla su contrato con nosotros, pero la dirección del equipo y yo estamos trabajando en nuestra alineación de pilotos para 2024 para estar listos en el caso de que no lo haga”.

Ganador de la primera de las tres fechas que IndyCar desanduvo en el mítico autódromo de Indianápolis, Álex Palou festeja en lo más alto del podio su primer victoria en 2023; en la celebración baña de champagne al mexicano Pato O'Ward, piloto de Arrow McLaren Justin Casterline - Getty Images North America

El piloto se mantuvo en silencio, enfocado en lo que resulta la temporada y la posibilidad de ganar por segunda vez, en tres años, el título de IndyCar. Ganassi fue quien tomó la palabra y, con un duro mensaje, desautorizó a McLaren y a Brown. “Crecí respetando al equipo McLaren y su éxito. La nueva dirección no recibe mí mismo respeto. Álex Palou es parte de nuestro equipo y bajo contrato desde la temporada 2021. Es la interferencia de ese contrato por parte de McLaren lo que inició este proceso e irónicamente ahora se hacen las víctimas. La posición de McLaren IndyCar con respecto a nuestro piloto es inexacta y errónea: sigue bajo contrato con CGR”.

Zak Brown, el CEO de McLaren, fustigó el accionar de Álex Palou Clive Mason - Getty Images North America

Un cuarto elemento quedó envuelto en el sacudón y es Monaco Increase Managment, la empresa que representaba a Palou y que esperaba que el catalán se inclinara por McLaren. “Profundamente decepcionada con la decisión de romper un acuerdo existente con McLaren para la temporada 2024 y las siguientes. Juntos construimos una relación que pensábamos que iba más allá de cualquier obligación contractual, que culminó con la corona del campeonato de IndyCar en 2021. La meta era construir un camino de oportunidades hacia la F.1″.

Con 26 años, Palou opta por afianzar la unión con el equipo Ganassi, que es junto al Team Penske quienes dominan en IndyCar. La edad se convierte en una barrera para explotar en la F.1, aunque el apoyo de Honda podría acercarlo al Gran Circo cuando los motores japoneses se unan a Aston Martin en 2026.