El desafío de Max Verstappen para esperanzarse: replicar la gran remontada de Lewis Hamilton en 2021

Del pitlane al podio. De la decepción a la esperanza. De la eliminación en la Q1 de la clasificación, a remontar 16 posiciones. De la falta de adherencia y carga aerodinámica, al renacer en cuestión de horas del modelo RB21. Max Verstappen y el muro de Red Bull Racing observaron una estrategia que desarrollaron Mercedes y Lewis Hamilton cuatro años atrás en Interlagos, aunque el plan era más abarcador y resultó determinante para acceder en mejores condiciones a la definición de un título que festejó MadMax, tras una polémica y errática decisión de los comisarios deportivos, encabezados por Michael Masi, en Abu Dhabi.

Con todos los elementos del pasado, McLaren, que lidera el Mundial de Pilotos con Lando Norris y Oscar Piastri, solicitó información a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para que brinde detalles sobre la sustitución de motores para esclarecer si en Milton Keynes están quebrantando el límite presupuestario.

Con 49 puntos de desventaja, respecto a Lando Norris (McLaren), Max Verstappen encarará las tres últimas fechas de la temporada Vincent Thian� - AP�

El desastre del sábado resultó determinante para ensayar múltiples modificaciones. El RB21 ofrece escasas ventanas para mejoras, pero el potencial es muy alto al descubrirse la solución. “Creo que fue todo un conjunto: el motor, la puesta a punto, la estrategia… Me sentía cómodo, con un auto con ritmo. Y el equipo reaccionó dos veces, porque el pinchazo del neumático duro nos devolvió al último puesto y remontamos con el compuesto medio…”, comentó Verstappen, sobre las modificaciones y las situaciones que lo devolvieron a la batalla y a ejecutar una nueva actuación sobresaliente en San Pablo, aunque no la coronó con la victoria.

El jefe de equipo, Laurent Mekies, apoyó revisar por completo el auto para redescubrirse: “Tomamos muchos riesgos en los últimos meses. Es la forma en que este equipo va a las carreras, es el espíritu de RBR. Después del resultado mediocre de la carrera Sprint [Verstappen, 4°; Yuki Tsunoda, 13°], el coche volvió a vivir y era lo suficientemente bueno para pelear por la victoria”.

Max Verstappen festeja con sus mecánicos e ingenieros: el tetracampeón del mundo necesita replicar aquella remontada de Lewis Hamilton en 2021 para definir el título en Abu Dhabi Mark Thompson - Getty Images Europe

Cuatro años atrás, Hamilton llegó a la cita paulista con una desventaja de 19 puntos con Verstappen, y en Interlagos el equipo propició el cambio de la cámara de combustión del motor. El séptuple campeón penalizó con cinco posiciones en la grilla, pero ganaba potencia para las cuatro fechas finales del calendario.

Los ingenieros analizaron que Interlagos era el circuito propicio para soportar el castigo, porque tiene espacio para la recuperación y en la pista lo demostró: en la Sprint Race largó último, tras ser desclasificado por anomalías en el DRS, y arribó quinto; en el gran premio partió desde el décimo cajón y… ganó. Fue el primer episodio de la seguidilla de éxitos que replicó en Qatar y Arabia Saudita, grandes premios en los que Verstappen terminó como primer escolta, para arribar al circuito de Yas Marina en igualdad de puntos.

Lewis Hamilton celebra en lo más alto del podio en Interlagos su victoria en 2021; el británico en aquel gran premio cambió el motor y encadenó tres triunfos NELSON ALMEIDA - AFP

Ahora, Verstappen debe remontar 49 puntos sobre 83 en juego frente a Norris para sumar una quinta estrella, pero además tiene también como rival a Piastri, del que lo separan 25 unidades. “Ese barco ha zarpado. Creo que solo hay que dejarlos correr: la diferencia que Lando tiene ahora es sólida, pero tampoco puede permitirse un abandono…”, señaló Toto Wolff, el jefe de Mercedes, descartando las posibilidades de MadMax y anunciando un mano a mano entre los pilotos de McLaren.

Pero la escudería con sede en Woking, que de lograr el Mundial de Pilotos volvería a coronar la temporada con los dos títulos en juego –el de Constructores lo selló en Singapur, con seis fechas de antelación-, y así repetir un logro que no consigue desde 1998 con Mika Häkkinen en el trono, la versión recuperada del RB21 se convierte en una amenaza en la pista.

No es el único punto oscuro que revisaron y pidieron a la FIA que investigue si la factoría de Milton Keynes no superó el tope de presupuesto establecido en 135 millones de dólares. “Siempre es beneficioso montar un motor nuevo, aunque el programa era terminar el año sin esa necesidad. Es difícil dar una cifra del beneficio en términos de tiempo por vuelta, pero los márgenes son pequeños y todo cuenta”, señaló Mekies en San Pablo.

La tarea de los mecánicos de Red Bull Racing en el auto de Max Verstappen: en San Pablo, la escudería de Milton Keynes jugó su última carta para intentar revertir el rumbo en el Mundial de Pilotos SHAWN THEW - POOL

Para McLaren, si una unidad de potencia se sustituye por fiabilidad o avería, no debería tener impacto en el límite presupuestario, pero si un equipo decide deliberadamente –como en esta oportunidad RBR- reemplazarla por rendimiento, el gasto se tendría que agregar al límite de costos. “Los cambios de unidad de potencia ponen a prueba el reglamento y será interesante ver si el costo de este motor está dentro del límite o no. Esa es una de las razones por las que no lo hicimos”, apuntó Andrea Stella, el jefe de McLaren, que no teme por el rendimiento de RBR con un motor fresco.

El ingeniero Andrea Stella, jefe del garaje de McLaren, apuntó que el cambio de motor que ensayó Red Bull Racing podría quebrar el límite presupuestario Mark Thompson - Getty Images Europe

“No sé cómo funciona en el caso de Honda, pero en general estos motores no muestran mucha degradación con el kilometraje. Por eso normalmente no se cambia un motor aceptando una penalización o una pérdida de posiciones, porque el rendimiento recuperado no compensa las posiciones perdidas”, fue el análisis del ingeniero italiano, que con su opinión refleja el avance de los motores de la era turbohíbrida.

En diez días, en el circuito urbano de Las Vegas, Verstappen enseñará las cartas y las observaciones que elevó McLaren quizás tengan una respuesta esclarecedora.