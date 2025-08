El doble logro de Colapinto en Hungría: clasificar adelante de Gasly... y que Alpine lo escuche

BUDAPEST (enviado especial).- De repente, Franco Colapinto parecía un experimentado piloto inglés, calmado, analítico en sus declaraciones y casi indiferente al significado de lo que había logrado. Era mucho, porque aunque quedaba eliminado en la Q2 en la 14ª posición, culminaba el trabajo previo a la carrera eliminando sesión tras sesión su desventaja con su prestigioso compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly (con 167 presentaciones en grandes premios y una victoria). Este sábado, el argentino terminaba superándolo por primera vez, con ambos en igualdad de condiciones, en una prueba de clasificación. Con ese antecedente llegó Colapinto al “corralito” de los periodistas en el Hungaroring, atendió a las cadenas de TV con derechos de transmisión y se acercó al enviado de LA NACION, único medio escrito argentino en Hungría. Venía el momento de las reflexiones.

Imágenes de la Q3 de las pruebas de clasificación sabatina, en la que iba a imponerse sorpresivamente Charles Leclerc con Ferrari, servían de dorado marco a su análisis: “El auto dio un pasito, hicimos un par de cambios anoche y mejoramos un poco. Creo que en Imola fue el momento en el que mejor me sentí en cuanto a la estabilidad y a la consistencia del auto. Y hoy creo que encontré eso de vuelta. Estoy contento por sentirme más consistente”, arrancó el piloto argentino, con un gesto que traslucía satisfacción. “Estuvimos bien en la FP3. En la Q1 di dos vueltas muy buenas y en la Q2 pasamos de un auto que se sentía bien a uno difícil de manejar. Es un poco inconsistente... pero fue una buena qualy”, siguió. Y continuó: “Dimos un paso en unas cosas que entendimos del auto, que también las empezó a usar Pierre.”

Aun con dificultades de por medio, que las tuvo también Gasly (17º en la Q1 y eliminado), Colapinto llevó hasta el límite en todo momento el coche que fue bastante corregido el viernes luego de dos primeros entrenamientos paupérrimos para la escudería francesa. El viernes era mucho más inestable. Y lejos de ser perfecto, el A525 apareció con esa configuración cercana a la que a Franco le gusta, la de Imola que siempre menciona. Respondió a las órdenes del argentino mientras duró la goma en la Q2. Franco se lanzó a la Q2 con el compuesto listo para jubilarse porque lo había utilizado en la Q1. Por eso no pudo mejorar su tiempo y la falta de adherencia se manifestó, lógicamente, en el eje trasero. Marcaba 1m16s159/1000, casi tres décimas más lento que en la Q1.

Por eso no pudo luchar para pasar a la Q3. Cuando entraba a boxes al finalizar la Q2, desde el famoso “corralito”, como otras veces le había pasado a él, Gasly le miraba un tanto desilusionado. Quizás imagina que lo sucedido este sábado puede ser el comienzo de una historia completamente diferente para él y el equipo. La historia en la que ya se perfila un claro progreso y crecimiento de Colapinto como piloto. Y un retorno, salvando las distancias, a las sensaciones que tenía cuando comenzó el año pasado con Williams.

Vale la pena entrar en los detalles para comprender cómo se pasó de un panorama oscuro el viernes a uno al menos aceptable al día siguiente. Junto a sus ingenieros había trabajado el viernes por la tarde para establecer una puesta a punto básica que, se suponía, iba a mejorar el coche que le había dejado 20º en la FP2 del viernes. Los dos Alpine habían quedado 19º (Gasly) y 20º (Colapinto), con el argentino a 116/1000 del francés en la FP2 del viernes. Últimos, perdidos en el fondo, más o menos como en Mónaco.

Ya en la FP3, en el arranque del sábado, era esencial perdonar límites en el primer sector para exigir todo del caucho en los siguientes y llegar con adherencia al final de las 14 curvas enclavadas en una especie de corto valle entre verdes colinas. El A525 parecía más estable, algo más predecible cuando Franco lo “apretó” con las gomas blandas. Lo hizo una vez y, ya con 7 vueltas recorridas, marcó 1m17s310/1000. Casi al mismo tiempo y con igual desgaste en el neumático, Gasly dejaba un 1m17s082/1000. Faltando tres minutos para el final de la sesión, puso Colapinto un juego de blandos nuevo. Con la pista más engomada y adherente progresaba hasta 1m16s247/1000. Quedaba 13º, sonreía. Gasly había quedado 18º a más de tres décimas de su compañero argentino. Pierre había elegido su propia puesta a punto y a Franco, tras mucho insistir, le habían puesto reglajes utilizados durante su debut en Imola.

Lo de la mañana, confirmado por la tarde

Había que jugársela en la Q1 después de lo que se insinuaba tras el buen resultado de la FP3: que era posible pasar a la Q2. No iba a ser fácil porque el agarre mecánico del chasis Alpine en los circuitos lentos es mínimo y está todavía muy vivo el recuerdo del papelón de ambos Alpine en la clasificación del Gran Premio de Mónaco (Gasly 18º, Colapinto 20º).

Salió a clasificar Franco con su coche “disfrazado” con algunos reglajes que había empleado en Imola. A cada amago de desmandarse del coche, Colapinto tensó al máximo las riendas con un veloz contravolante. Y en la misma quinta vuelta de ambos, cuando Gasly marcaba lo mejor suyo, 1m15s966/1000, Franco le batía otra vez, aunque marginalmente, con 1m15s875/1000.

La calma de Colapinto, que saldrá delante de su compañero en la carrera del domingo getty images - NurPhoto

Parte de los reglajes de Colapinto habían pasado al coche del francés. Y en esas condiciones igualmente quedaba eliminado, 17º en la Q1. Le dolía. “No logré configurar el auto como quería. Tengo mucho subviraje, no puedo hacer lo que quiero. Desafortunadamente, no fue suficiente con las diferencias (escasas que hay) hoy”, declaraba Gasly en el “corralito”. Y concluía: “Hubo mucha evolución en la pista. Cambiamos muchas cosas, pero simplemente no pude encontrar lo que necesitaba.”





Al comenzar la Q2, Franco sabía que sus posibilidades de pasar a la Q3 iban a ser mínimas al tener que utilizar un juego de neumáticos blandos que iba a comenzar esa sesión con cinco vueltas de desgaste. En su primera tirada avanzaba como un rayo, pero el eje trasero le traicionó en la curva 9. Salvó el trompo pero superó los límites de la pista y le invalidaron su tiempo.

Salió para el último intento faltando cuatro minutos, esperó un poco en la cola que se formó a la salida del “pit lane” y aceleró. Cuando acabó su vuelta rápida, el tiempo ratificaba que el caucho no daba más de sí: 1m16s159/1000. Lento, pero suficiente al menos para quedar 14º, por delante de un desconcertado Kimi Antonelli con Mercedes.

La del sábado fue la tercera vez que Colapinto pasa a una Q2, pero lo más significativo es que lo hizo consiguiendo que en Alpine se le escuche y superando ligeramente, es cierto, al que sigue siendo el piloto de referencia de Alpine. Quizás más contento le habrá puesto lo que su patrón, Flavio Briatore, decía de él cuando ya caía la noche en Hungaroring: “Fue una sesión difícil hoy con el auto quedando por debajo de nuestras expectativas... Reconocimiento para Franco, quien ha mostrado un muy buen paso en rendimiento, esta vez alcanzando la Q2”.

En la tanda larga del viernes con neumáticos medios (banda amarilla), Colapinto fue quinto de veinte pilotos. Resulta difícil pasar, pero con su ritmo del viernes bien podría aguantar muchos ataques. Y si llueve, como se especula que podría pasar, todo estaría abierto para avanzar. La historia definitiva se escribirá en una final a 70 vueltas que arrancará a las 10 (hora de Argentina), con el sorprendente Charles Leclerc y su Ferrari adelante. El argentino correrá su propia carrera: para él, terminar delante de su compañero será lo mismo que ganar.