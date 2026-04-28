La foto más esperada: Franco Colapinto junto a Lionel Messi en Miami

Finalmente llegó una de los encuentros más esperados del deporte nacional: Lionel Messi recibió a Franco Colapinto en Miami. El delantero junto a su compañero de equipo, Rodrigo De Paul, se sacaron una foto junto al piloto estrella argentino, que viene de un fin de semana cargado de emociones luego de su show multitudinario en Buenos Aires y la confirmación de su noviazgo con Maia Reficco.

Este martes, la figura de Alpine visitó el centro de entrenamiento del Inter Miami, donde Messi y De Paul lo esperaban para este encuentro que quedará en la historia. Cabe destacar que es la primera vez que ambos referentes argentinos se encuentran, luego de elogiarse mutuamente en entrevistas.

Messi y De Paul recibieron a Colapinto en el predio del Inter Miami (Foto: @ypfoficial)

El encuentro estuvo patrocinado por una marca nacional, por lo que los deportistas posaron con camisetas con el logo de la compañía y su nombre. “La mejor energía en el mundo, la energía argentina. Gracias a nuestros embajadores”, escribió YPF en su cuenta oficial de Instagram, lo que generó una catarata de likes y comentarios en la publicación.

Este cruce con Messi es la coronación perfecta para una semana cargada de emociones que tuvo el piloto. El domingo pasado, el Franco Colapinto Road Show fue un evento histórico de exhibición de Fórmula 1 en las calles de Palermo, donde más de 500.000 personas asistieron para vitorear al piloto en su propia tierra.

Franco se prepara para una nueva carrera en la Fórmula 1 (Foto: @francolapinto)

Allí, colapinto manejó un Lotus E20 de 2012 ploteado de Alpine en un circuito callejero por Av. del Libertador y Sarmiento. También se dio el lujo de pilotar la icónica “Flecha de Plata” de Juan Manuel Fangio.

Otro de los puntos destacados de los últimos días del piloto de Alpine tuvo que ver con su situación sentimental. Franco confirmó su romance con la actriz y cantante Maia Reffico, con una tierna foto que subió la artista donde se la ve tomándole la cara con cariño mientras él posa con casco de piloto. También fueron vistos juntos en un evento en Zárate y en Palermo, por lo que la relación viene viento en popa.

Franco recibió el cariño de todos los fanáticos argentinos (Foto: @francolapinto)

Más allá de las cuestiones personales, Colapinto se prepara para volver a la acción en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Miami, que se disputará del 1 al 3 de mayo en el Miami International Autodrome, con formato sprint. Luego de un inicio prometedor con su nuevo auto y sumar puntos en China, se espera que el argentino pueda mejorar su performance en la máxima categoría del automovilismo mundial.