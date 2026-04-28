Posiciones de la Fórmula 1 2026, en la previa del GP de Miami

La temporada 2026 de la Fórmula 1 (F1) tiene un líder histórico y sorprendente: Kimi Antonelli, el piloto más joven que alguna vez llegó a la cima de la tabla de posiciones y que sueña con conquistar un certamen que tuvo solo tres carreras en lo que va de la temporada. A raíz de la Guerra en Medio Oriente se cancelaron los grandes premios (GPs) de Bahréin y Arabia Saudita y como el mes tenía de antemano dos jornadas libres, recién se reanudará este fin de semana con el GP de Miami.

Antonelli, el italiano de 19 años que conduce uno de los Mercedes, se impuso en las dos últimas carreras en China y Japón y manda en la tabla de posiciones con 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell, quien se llevó el triunfo en la primera fecha del año en Australia. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Ambas escuderías lideran en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus representantes.

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por la Guerra en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima, en la previa de Miami Opta

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Así está la tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026, en la previa de Miami

Franco Colapinto (Alpine), que este domingo protagonizó un histórico Road Shown en el barrio porteño de Palermo, en la Argentina, donde concurrieron más de 600 mil personas, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. Las expectativas sobre el argentino son muy altas, sobre todo por la mejoría en el monoplaza de la escudería francesa con respecto al año pasado. De hecho, Pierre Gasly, su compañero de equipo, ya consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos. Con 16 tantos, el conjunto está quinto en la general de constructores.

El GP en Miami Gardens será, siempre según el cronograma original, el sexto, pero el cuarto que se llevará a cabo. Se trata de un evento relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

Cronograma del GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo