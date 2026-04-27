Fechas, días y horarios de las carreras de la Fórmula 1 que le restan a la temporada

Con la llegada de mayo se reanuda la temporada 2026 de la Fórmula 1, que tuvo un receso forzado tras el Gran Premio de Japón porque se cancelaron las carreras en Bahréin y Abu Dhabi a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente. Sin esas dos pruebas, el calendario de 24 quedó con 22 y la próxima será el fin de semana venidero en Miami.

El GP en la península de la Florida de Estados Unidos será, siempre según el cronograma original, el sexto, pero el cuarto que se llevará a cabo. Se trata de un evento relativamente nuevo porque se desarrolla desde 2022 y tuvo apenas cuatro ediciones con dos victorias para Max Verstappen (Red Bull), una para Lando Norris (McLaren) y la última para Oscar Piastri (McLaren).

Oscar Piastri fue el último ganador del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 Shawn Thew - Pool EPA

Tras el GP de Miami, el Gran Circo seguirá en Norteamérica y tendrá actividad en Canadá el fin de semana del 24 de mayo. Luego, habrá nueve carreras consecutivas en Europa: Mónaco, Barcelona y Austria en junio; Silverstone, Bélgica y Hungría en julio; Países Bajos en agosto; e Italia y España (Madrid) en septiembre.

A fines del noveno mes del calendario, la F1 se reunirá en Bakú, Azerbaiyán. En octubre, habrá actividad en Singapur y, luego, en Austin, Estados Unidos. El autódromo Hermanos Rodríguez de México acaparará la atención el 1° de noviembre y una semana después el escenario será Interlagos en San Pablo, la carrera más próxima a la Argentina.

Las últimas tres competencias será en fines de semana consecutivos: el sábado 21 de noviembre se correrá el Gran Premio de Las Vegas; el domingo 29 el GP de Qatar; y el 6 de diciembre el GP de Abu Dhabi. Estos dos últimos están sujetos a que se apacigue el conflicto bélico en Medio Oriente, el mismo por el que se cancelaron las pruebas en Bahréin y Arabia Saudita.

El último GP de la Fórmula 1 2026 será en diciembre el GP de Abu Dhabi Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

Cronograma, ganadores y tabla de posiciones de la F1 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

GP de Australia en Melbourne: George Russell (Mercedes).

GP de China: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Japón: Kimi Antonelli (Mercedes).

GP de Bahréin en Sakhir - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Arabia Saudita - Suspendido por el conflicto bélico en Medio Oriente.

GP de Miami: 3 de mayo a las 17 (Miami Gardens).

GP de Canadá: 24 de mayo a las 17 (Montreal).

GP de Mónaco: 7 de junio a las 10 (Montecarlo).

GP de Barcelona-Catalunya: 14 de junio a las 10 (Montmeló).

GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg).

GP de Gran Bretaña: 5 de julio a las 11 (Silverstone).

GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Hungría: 26 de julio a las 10 (Budapest).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort).

GP de Italia: 6 de septiembre a las 10 (Monza)

GP de España: 13 de septiembre a las 10 (Madrid).

GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú).

GP de Singapur: 11 de octubre a las 9 (Marina Bay).

GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin).

GP de la Ciudad de México: 1° de noviembre a las 17 (Hermanos Rodríguez).

GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Las Vegas: 21 de noviembre a la 1 (Las Vegas Strip).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail).

GP de Abu Dhabi: 6 de diciembre a las 10 (Yas Marina).

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes - 135 puntos

Ferrari - 90

McLaren - 46

Haas - 18

Alpine / Red Bull - 16

Racing Bulls - 14

Audi / Williams - 2

Cadillac - 0

Aston Martin - 0

Mercedes lidera el campeonato de constructores de la Fórmula 1 2026 gracias a Kimi Antonelli y George Russell Scott Barbour - AP

Con sus victorias en los GP de China y Japón, Kimi Antonelli (Mercedes) domina la tabla de posiciones de pilotos de la temporada 2025 y es el conductor más joven de la historia de la F1 en hacerlo con 19 años. El italiano tiene 72 puntos, nueve más que su compañero de equipo, George Russell. Tercero está Charles Leclerc (Ferrari) con 49 y más atrás aparece Lewis Hamilton (Ferrari), con 41. Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las grandes producciones de sus pilotos.

Franco Colapinto (Alpine), que este domingo protagonizó un histórico Road Shown en el barrio porteño de Palermo donde concurrieron más de 600 mil personas, tuvo un arranque de temporada positivo y sumó su primer punto para la escudería francesa con el décimo lugar en el GP de China. Pierre Gasly, su compañero de equipo, consiguió 15 unidades en el certamen y se ubica octavo en la tabla de posiciones de pilotos.

Franco Colapinto sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo Fabián Marelli - LA NACION

Tabla de campeones de la Fórmula 1

Michael Schumacher / Lewis Hamilton - 7

Juan Manuel Fangio - 5

Alain Prost / Sebastian Vettel / Max Verstappen - 4

Jack Brabham / Jackie Stewart / Niki Lauda / Nelson Piquet / Ayrton Senna - 3

Alberto Ascari / Jim Clark / Graham Hill / Emerson Fittipaldi / Mika Hakkinen / Fernando Alonso - 2

Giuseppe Farina / Mike Hawthorn / Phil Hill / John Surtees / Denny Hulme / Jochen Rindt / James Hunt / Mario Andretti / Jody Sheckter / Alan Jones / Keke Rosberg / Nigel Mansell / Damon Hill / Jacques Villeneuve / Kimi Raikkonen / Jenson Button / Nico Rosberg / Lando Norris - 1

Max Verstappen tiene cuatro títulos en la Fórmula 1

Títulos de pilotos por equipos

Ferrari - 15

McLaren - 12

Mercedes - 9

Red Bull - 8

Williams - 7

Los campeones de las últimas 10 ediciones de F1