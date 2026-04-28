F1 2026: cómo sigue y cuándo se corre el GP de Miami, con Franco Colapinto

Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 (F1). Será este fin de semana en el Gran Premio (GP) de Miami, la carrera con la que se reanudará la temporada 2026 después del inesperado receso de más de un mes por la suspensión de los GPs de Bahréin y Arabia Saudita a raíz de la Guerra de Medio Oriente y los fines de semana libres que ya estaban establecidos en el calendario de antemano.

El argentino, que el domingo pasado deslumbró en un Road Show en el barrio porteño de Palermo de Buenos Aires ante más de 600 mil fanáticos, se subirá a su Alpine el viernes 1° de mayo para participar del único entrenamiento y la clasificación para la carrera sprint. El sábado, en tanto, tendrá la prueba abreviada y, luego, clasificará para la final del domingo a las 17 (hora argentina).

Cronograma del GP de Miami 2026, con Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

Franco Colapinto logró su mejor ubicación en la temporada 2026 en el GP de China, donde se ubicó décimo Hiro Komae - AP

Toda la actividad del representante nacional en el GP de Miami, donde hará su debut porque nunca participó en ese circuito, se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco, en su segunda temporada en la escudería francesa, sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo y fue su mejor actuación en el año. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio y se ubica octavo en la general con 15 puntos.

Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las producciones de sus pilotos. Alpine, en ese escalafón, marcha quinto con 16 tantos.

Así está la tabla de posiciones de la Fórmula 1 en la previa del GP de Miami, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°

GP de Austin: 17°

GP de México: 16°

GP de Brasil: 15°

GP de Las Vegas: 15°

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine

GP de Australia: 14°

GP de China: 10°

GP de Japón: 16°