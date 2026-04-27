Colapinto en la Fórmula 1: cuándo corre el Gran Premio de Miami

El argentino disputará su cuarta carrera de la temporada el próximo domingo en Estados Unidos, en un circuito donde nunca compitió
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Franco Colapinto, tras el histórico Road Show que brindó este domingo en el barrio porteño de Palermo y aglomeró a alrededor de 600 mil fanáticos, viajó a Estados Unidos para competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, que significará la reanudación del campeonato 2026 de la Fórmula 1 tras el inesperado receso de más de un mes por la suspesión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.
El argentino de Alpine tendrá actividad en el circuito norteamericano desde el viernes 1° de mayo, donde participará del único entrenamiento de la sexta fecha y de la clasificación para la carrera sprint. Luego de esa prueba el sábado, buscará el mejor tiempo posible para la definición del domingo a las 17 (hora argentina).
Cronograma del GP de Miami 2026, con Colapinto
*Todos los horarios corresponden a la Argentina.
Viernes 1° de mayo
- 13.30: Práctica 1.
- 17.30: Clasificación para la carrera sprint.
Sábado 2 de mayo
- 13: Carrera sprint.
- 17: Clasificación para la carrera.
Domingo 3 de mayo
- 17: Carrera.
Toda la actividad del representante nacional en el Gran Circo se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.
Franco, en su segunda temporada en la escudería francesa, sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio de año y se ubica octavo en la general con 15 puntos.
Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las producciones de sus pilotos. Alpine, en ese escalafón, marcha quinto con 16 tantos.
Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1
2024
Williams
- GP de Monza - 12°
- GP de Azerbaiyán - 8°
- GP de Singapur - 11°
- GP de Austin - 10°
- GP de México - 12°
- GP de Brasil - Abandonó
- GP de Las Vegas - 14°
- GP de Qatar - Abandonó
- GP de Abu Dhabi - Abandonó
2025
Alpine
- GP de Emilia-Romagna: 16°
- GP de Mónaco: 13°
- GP de España: 15°
- GP de Canadá: 13°
- GP de Austria: 15°
- GP de Gran Bretaña: Abandonó
- GP de Bélgica: 19°
- GP de Hungría: 18°
- GP de Países Bajos: 11°
- GP de Italia: 17°
- GP de Azerbaiyán: 19°
- GP de Singapur: 16°.
- GP de Austin: 17°.
- GP de México: 16°.
- GP de Brasil: 15°.
- GP de Las Vegas: 15°.
- GP de Qatar: 14°
- GP de Abu Dhabi: 20°
2026
Alpine
- GP de Australia: 14°
- GP de China: 10°
- GP de Japón: 16°
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