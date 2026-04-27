Colapinto en la Fórmula 1: cuándo corre el Gran Premio de Miami

Franco Colapinto, tras el histórico Road Show que brindó este domingo en el barrio porteño de Palermo y aglomeró a alrededor de 600 mil fanáticos, viajó a Estados Unidos para competir el próximo fin de semana en el Gran Premio de Miami, que significará la reanudación del campeonato 2026 de la Fórmula 1 tras el inesperado receso de más de un mes por la suspesión de los GP de Bahréin y Arabia Saudita a raíz del conflicto bélico en Medio Oriente.

El argentino de Alpine tendrá actividad en el circuito norteamericano desde el viernes 1° de mayo, donde participará del único entrenamiento de la sexta fecha y de la clasificación para la carrera sprint. Luego de esa prueba el sábado, buscará el mejor tiempo posible para la definición del domingo a las 17 (hora argentina).

Cronograma del GP de Miami 2026, con Colapinto

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

Franco Colapinto competirá por primera vez en el GP de Miami de la Fórmula 1 LUIS ROBAYO - AFP

Toda la actividad del representante nacional en el Gran Circo se podrá ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium.

Franco, en su segunda temporada en la escudería francesa, sumó un punto en el GP de China, donde se ubicó décimo. Es uno de los 16 pilotos que tiene unidades en el certamen que dominan los Mercedes de Kimi Antonelli -72 tantos- y George Russell -63-. Su compañero, Pierre Gasly, tuvo un buen inicio de año y se ubica octavo en la general con 15 puntos.

Mercedes y Ferrari mandan en el certamen de constructores con 135 y 90 unidades, respectivamente, gracias a las producciones de sus pilotos. Alpine, en ese escalafón, marcha quinto con 16 tantos.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1, con Kimi Antonelli en la cima Opta

Todas las carreras de Franco Colapinto en la F1

2024

Williams

GP de Monza - 12°

GP de Azerbaiyán - 8°

GP de Singapur - 11°

GP de Austin - 10°

GP de México - 12°

GP de Brasil - Abandonó

GP de Las Vegas - 14°

GP de Qatar - Abandonó

GP de Abu Dhabi - Abandonó

2025

Alpine

GP de Emilia-Romagna: 16°

GP de Mónaco: 13°

GP de España: 15°

GP de Canadá: 13°

GP de Austria: 15°

GP de Gran Bretaña: Abandonó

GP de Bélgica: 19°

GP de Hungría: 18°

GP de Países Bajos: 11°

GP de Italia: 17°

GP de Azerbaiyán: 19°

GP de Singapur: 16°.

GP de Austin: 17°.

GP de México: 16°.

GP de Brasil: 15°.

GP de Las Vegas: 15°.

GP de Qatar: 14°

GP de Abu Dhabi: 20°

2026

Alpine