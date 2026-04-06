El elogio de Max Verstappen a Lionel Messi y el recuerdo de un gol icónico del Mundial 2022

El piloto neerlandés Max Verstappen volvió a poner el foco en Lionel Messi con una reflexión que excede el elogio puntual y se enfoca en las capacidades que diferencian a los grandes deportistas de todos los tiempos.

En declaraciones que se viralizaron mediante la publicación de un video inédito que realizó la cuenta de X @elmejordelresto, el actual referente de la Fórmula 1 destacó la lectura de juego del capitán argentino y la tradujo a términos comprensibles dentro de su propia disciplina. “Sabe leer el juego. Ves a muchos jugadores que necesitan correr, generar espacios, pero él no. Puede marcar cuando quiere”, sostuvo, al describir una cualidad que, según su mirada, lo ubica por fuera de cualquier parámetro convencional.

La observación no es menor si se la analiza desde la lógica del automovilismo. En la Fórmula 1, la diferencia entre ganar y perder suele definirse en milésimas de segundo, a partir de decisiones que deben tomarse con anticipación casi instintiva. En ese sentido, Verstappen encuentra en Messi un rasgo equivalente: la capacidad de anticipar el desarrollo de una jugada antes de que ocurra, intervenir en el momento exacto y resolver con una eficacia que parece inevitable.

Seguro que no se esperaban ver a Verstappen hablando de Messi un fin de semana sin carreras...y acordándose del pase que metió vs Holanda en el mundial.



PD: Si Max dice Holanda y no países bajos, es Holanda y punto 😂 pic.twitter.com/Rcxseq0mk8 — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) April 5, 2026

El piloto neerlandés reforzó su argumento con un ejemplo concreto: el partido entre la selección argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. Aquella noche, Messi ejecutó un pase filtrado que rompió la defensa rival y dejó a Nahuel Molina de cara al gol. “Ese pase es indefendible”, afirmó Verstappen, con un tono que combinó admiración e incredulidad.

La elección de esa jugada no resulta casual. Se trata de una acción que sintetiza varios de los atributos que el neerlandés valora: visión periférica, precisión técnica y, sobre todo, una comprensión del juego que le permite intervenir sin necesidad de desplegar un esfuerzo físico desmedido. En contraste con otros futbolistas que dependen de la velocidad o la potencia, Messi —según el análisis de Verstappen— resuelve desde la inteligencia.

No es la primera vez que el piloto se refiere al rosarino en estos términos. Ya en 2022, en medio del debate global que enfrenta a Messi con Cristiano Ronaldo, el neerlandés había marcado una diferencia conceptual. “Creo que Messi tiene más talento, pero Cristiano ha seguido trabajando y manteniéndose increíblemente en forma”, había señalado, reconociendo dos caminos distintos hacia la élite.

Las palabras de Verstappen adquieren relevancia no solo por el peso de quien las pronuncia (tetracampeón mundial de Fórmula 1), sino también por el contexto en el que se producen. Mientras Messi continúa su carrera en Inter Miami y se proyecta hacia una nueva (la sexta) participación mundialista a los casi 39 años, el piloto neerlandés se mantiene como una de las figuras dominantes de la Fórmula 1 contemporánea, consolidando un ciclo de éxitos que lo posiciona entre los grandes nombres de la categoría de toda la historia.

Verstappen en acción durante el GP de Japón Hiro Komae - AP

Todo sucede en medio de un parate obligado en la F1, como consecuencia de la cancelación de los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico que ocurre en Medio Oriente.

La Fórmula 1 volverá a latir a comienzos de mayo, cuando toda su parafernalia caliente motores y se lleve a cabo el Gran Premio de Miami. Precisamente, la localidad en la que vive Messi.