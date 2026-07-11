A qué hora es el partido de Argentina vs. Suiza hoy

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La albiceleste se enfrenta al conjunto helvético en el encuentro que da el último pasaje a las semifinales; el ganador va ante Noruega o Inglaterra
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La selección argentina y Suiza se enfrentan este sábado 11 de julio en el último partido del Mundial 2026 correspondiente a los cuartos de final y por lo tanto tienen ante sí la posibilidad de atesorar el único boleto que queda disponible para las semifinales. El juego se desarrolla en Kansas City e inicia a las 22 de la Argentina. El ganador se medirá con el equipo que triunfe en el cruce de europeos que protagonizarán Noruega, una de las revelaciones de esta Copa del Mundo e Inglaterra, que no la gana desde hace 60 años.
Como con cada presentación de la Argentina, la televisación del partido estará a cargo de Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública, mientras que la transmisión vía streaming estará disponible en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, el minuto a minuto se podrá seguir en canchallena.com.
Argentina vs. Suiza: todo lo que hay que saber
- Cuartos de final del Mundial 2026.
- Día: Sábado 11 de julio.
- Hora: 22 (horario argentino).
- Estadio: Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.
- Árbitro: João Pinheiro (Portugal).
- TV: Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.
- Streaming: Disney+ Premium y Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
El historial entre ambos seleccionados favorece a la Argentina con tres victorias y un empate. El antecedente más cercano en una Copa del Mundo ocurrió el 1° de julio de 2014, cuando la albiceleste ganó 1 a 0 con un tanto de Ángel Di María en el tiempo suplementario. Previamente, en Inglaterra 1966, se impuso por 2 a 0 con goles de Ermindo Onega y Luis Artime. Suiza, por su lado, accedió a la ronda de los ocho mejores del certamen después de 72 años de ausencia en estas etapas decisivas.
El ganador de este cruce se enfrentará en semifinales al seleccionado que triunfe en la llave entre Inglaterra y Noruega, cuyo partido se juega este sábado a las 18 (horario argentino) en el Hard Rock Stadium de Miami Gradens, Estados Unidos.
Si la Argentina se clasifica, disputará la semifinal el miércoles 15 de julio a las 16 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. En caso de una derrota, quedará eliminada y se quedará sin posibilidades de defender el título obtenido en Qatar 2022.
El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia tras una sufrida victoria por 3 a 2 frente a Egipto, en un compromiso en el que Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández marcaron los goles del triunfo (Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko pusieron en ventaja parcial a los africanos). El conjunto helvético, por su parte, superó a Colombia por 4 a 3 en la tanda de penales después de igualar 0 a 0 en los 120’ reglamentarios.
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