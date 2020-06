Michael Schumacher y Willi Weber, una sociedad exitosa Fuente: AP

Desde el accidente que sufrió el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes, todo es misterio en derredor del estado del ex heptacampeón mundial de Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher. Poca información, más especulaciones que certezas, alguna que otra declaración al paso de quienes lo visitan. La familia sigue aferrada a la discreción, evitando que se filtre todo dato sobre la salud del afamado piloto, que ya tiene 51 años.

Quien por estas horas habló fue su ex manager, Willi Weber, pero no para referirse a la salud del germano, sino a una decisión que tomó en su carrera: la de volver a las pistas en 2010, luego de tres temporadas de retiro.

"Con el debido respeto, pero en retrospectiva, volver fue lo más estúpido que pudo hacer Michael. Me dijo que estaba aburrido, que tenía que manejar. Durante un buen tiempo le remarqué que sólo tenía cosas como para perder, que no tenía sentido. Le dije «ya has ganado todo, estás en el pedestal más alto que hay», pero él no respondió", expresó Weber en Motorsport-Total.com.

Schumy y Willi Weber en los tiempos de gloria; el representante no quiso acompañar al piloto cuando éste decidió volver a la Fórmula 1 luego de tres temporadas. Fuente: AP

La decisión de regresar a la Fórmula 1 fue el motivo de la ruptura de la relación. "Le deseé toda la suerte del mundo aun sabiendo que probablemente la experiencia resultaría mala. Y ahí tomó cada uno su camino. Yo llevaba ya tres años sin tener que hacer valijas ni viajar de un lado a otro. No tenía ganas de retomar esa rutina. Nos despedimos como amigos. Seguimos viéndonos mucho y tuvimos muchas conversaciones por teléfono después de su despedida", remarca Weber. A pesar de esa aseveración, el ex representante no tuvo permiso de la familia Schumacher para visitar al ex piloto desde su accidente.

El insólito consejo que le dio a Schumy

En la charla con Motorsporrt-Total.com, Weber ahondó en otras cuestiones competitivas y de su relación con Schumacher. Y contó una anécdota sobre lo que sucedió tras la definición del campeonato mundial de 1997, en una polémica carrera en Jerez de la Frontera, donde Schumacher chocó a propósito a Jacques Villeneuve, su principal rival, que finalmente fue el campeón. El alemán, con Ferrari, llegó con un punto de ventaja sobre el canadiense de la escudería Williams. Cuando Villeneuve se aprestaba a superarlo en la pista y, así, a dejarlo sin la corona, Schumacher se cerró deliberadamente. Si bien lo golpeó, fue el propio alemán el que salió perjudicado: su Ferrari no pudo seguir y sí lo hizo el Williams de Villeneuve, que logró su único título en Fórmula 1.

El golpe de Schumacher a Jacques Villeneuve en Jerez de la Frontera 1997 Crédito: Captura de TV

La acción antideportiva hasta provocó que Schumacher fuera sancionado y perdiera el subcampeonato, que quedó en manos de su compatriota Heinz-Harald Frentzen, ex novio de su mujer, Corinna. ¿Qué dijo Weber sobre aquella controvertida maniobra de Schumy? "Cuando vi lo que hizo no podía creerlo. Después, cuando estuvimos a solas, se lo recriminé, pero a la vez lo aconsejé muy en serio: «Si alguna vez pensás en hacer algo así, hacelo como Ayrton Senna lo hizo con Alain Prost y no a medias»".

El choque de Schumacher con Villeneuve en 1997

Weber se refería a la definición del certamen de 1990, cuando en el Gran Premio de Japón el brasileño metió la trompa de su McLaren en plena curva, impactó contra el Ferrari de Prost a alta velocidad en la primera curva del autódromo de Suzuka y los dos terminaron fuera de carrera. Esa situación derivó en la conquista del cetro para Senna, y fue una venganza del brasileño por algo similar, aunque menos peligroso, que había hecho el francés en el mismo trazado el año anterior.

El toque entre Senna y Prost en 1990