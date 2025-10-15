Acusan a un piloto de haber violado a una enfermera en una casa de la familia Schumacher

Un escándalo judicial genera impacto en el mundo del automovilismo: un piloto australiano, vinculado con el entorno de Mick Schumacher, fue acusado de haber abusado sexualmente de una enfermera que cuidaba a Michael Schumacher, siete veces campeón de la Fórmula 1. El supuesto delito habría sido cometido en noviembre de 2019 en la residencia familiar de Gland, Suiza, según informó el diario helvético 24 Heures, y de acuerdo con la denuncia presentada el suceso se desarrolló tras una velada social.

Allí, el piloto y la enfermera habrían compartido una reunión con alcohol en la sala de billar de la propiedad. En el transcurso de la noche, la mujer se sintió mal y fue asistida por colegas, que la trasladaron a una habitación destinada al personal, sin desvestirla. Posteriormente, el acusado habría regresado a la habitación y abusado de ella en al menos dos ocasiones, aprovechando su estado de inconsciencia, según la acusación.

El testimonio judicial sostiene que la víctima no tenía memoria del episodio pero detectó indicios físicos e intercambió mensajes con el presunto agresor, que reforzarían sus sospechas.

A once años del accidente de esquí en los Alpes franceses, la salud de Michael Schumacher sigue siendo un misterio.

La denuncia fue presentada en enero de 2022, dos años y dos meses después del posible hecho, cuando la enfermera ya había sido despedida del equipo médico de los Schumacher. Según su versión, la terminación de su contrato ocurrió poco tiempo después de que el acusado pasara un tiempo en la casa, según consignó Marca.com. El presunto agresor es considerado un piloto cercano a la familia Schumacher, especialmente a Mick, lo que le habría dado acceso a la mansión de Gland. Es australiano y tendría unos 40 años.

Al mismo tiempo, otras fuentes aseveran que se desconoce el paradero del hombre, lo que habría obligado a posponer el juicio que se debía realizar en Nyon en estos días. Además, medios suizos consignan que el piloto ya estaba suspendido de toda competición por haber dado positivo en un control de dopaje.

Según consta en documentación judicial, el denunciado negó los hechos y sostiene que las relaciones con la enfermera fueron consentidas. Al mismo tiempo, admitió que hubo un beso previo entre ambos en un club de Ginebra. La acusadora, en cambio, rechaza la existencia de todo vínculo íntimo previo.

La familia Schumacher no está implicada ni fue llamada a declarar e incluso ningún miembro estaba presente durante los supuestos hechos. No obstante, el lugar mencionado en la denuncia es una propiedad familiar, lo que generó una amplia cobertura mediática por la fama de Schummy y la celosía con la que la familia cuida la privacidad del ex piloto. Hasta el momento, las autoridades y las partes involucradas no hicieron declaraciones oficiales, más allá de la mencionado en la causa judicial.

Michael con su mujer, Corinna; nadie de la familia Schumacher fue implicado en la denuncia, y de hecho, el ex piloto se encuentra en Mallorca, España. Fredrik von Erichsen/dpa

Esta información trasciende al mismo tiempo en que se supo que el siete veces campeón del mundo aparentemente ehibe una leve mejoría en su estado de salud. El periodista Stefan L’Hermitte, del medio francés L’Equipe, hizo algunas revelaciones sobre el estado de Schumacher, de 56 años, quien se encuentra monitoreado y asistido por un cuerpo de médicos en su casa de Mallorca (España). “No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con sus familiares, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor. Las únicas noticias proceden de su entorno”, dijo L’Hermitte en el podcast Le Grand Recit.

El periodista se refirió a una noticia de hace unos meses: el casco de Jackie Stewart firmado en abril pasado por los 20 campeones mundiales vivos, que fue subastado con fines benéficos, incluía la rúbrica del heptacampeón alemán. “¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida”, se esperanzó L’Hermitte.

Las palabras del periodista contrastan con las de un colega suyo, Felix Gorner, que no había sido tan optimista en marzo de este año. “Es totalmente dependiente de asistencia continua. Dejó de comunicarse verbalmente porque no logra expresarse a través de la palabra”, dijo el cronista en una entrevista con la cadena alemana RTI. Gorner fue siempre considerado como un periodista cercano a la familia Schumacher y poseedor de información de primera mano.