El estado de salud de Michael Schumacher: un periodista francés aportó una alentadora no vedad sobre el expiloto de Fórmula 1

La salud del expiloto alemán de Fórmula 1 Michael Schumacher sigue siendo un gran enigma para la prensa especializada. Los datos sobre su condición sanitaria aparecen en cuentagotas y son pocos los protagonistas del deporte motor que se atreven a hablar del heptacampeón. El absoluto hermetismo de su familia desde el accidente ocurrido en 2013 mientras practicaba esquí también contribuyó a la incertidumbre.

En este sentido, el periodista Stefan L’Hermitte, del diario francés L’Equipe, hizo algunas revelaciones sobre el estado de Schumacher, de 56 años, y quien se encuentra monitoreado y asistido por un cuerpo de médicos en su casa de Mallorca (España). “No sabemos qué sucede con exactitud. Sabemos que respira y que interactúa con su familia, pero aparentemente no habla y no lo hemos visto caminar. No diría que está bien, pero tal vez se encuentra un poco mejor, las únicas noticias proceden de su entorno”, dijo L’Hermitte en el podcast Le Grand Recit.

Michael Schumacher y su esposa Corinna, en una foto de archivo Fredrik von Erichsen/dpa

El profesional galo continuó. Y se refirió a una noticia de hace unos meses: el casco de Jackie Stewart firmado en abril pasado por los 20 campeones mundiales vivos que fue subastado con fines benéficos. Allí estaba el sello del heptacampeón alemán. “¿Cómo se las arregló para firmarlo? ¿Su esposa le tomó la mano? No hay certeza, pero es la primera vez que tenemos una señal positiva de él, casi una señal de vida”, se esperanzó L’Hermitte.

Las palabras del periodista contrastan con las de un colega suyo, Felix Gorner, quien no había sido tan optimista en marzo de este año. “Es totalmente dependiente de asistencia continua. Dejó de comunicarse verbalmente porque no logra expresarse a través de la palabra”, dijo el cronista en una entrevista con la cadena alemana RTI. Gorner fue siempre considerado como un periodista cercano a la familia Schumacher y con información de primera mano.

El ex piloto alemán Michael Schumacher era un experto esquiador AFP / VINCENZO PINT - AFP�

“Es una realidad muy dolorosa de aceptar. La situación es muy triste”, agregó entonces Gorner. Y explicó que sólo “un puñado de personas” tiene acceso a Schumacher. “Sus seres queridos siempre manejaron con muchísima discreción cualquier aspecto vinculado con su vida personal y jamás hicieron excepciones después del accidente”, indicó, en alusión al siniestro que padeció la figura de Ferrari hace más de diez años, el 29 de diciembre de 2013, cuando esquiaba en Méribel, en los Alpes franceses.

Ese entorno acotado que convive con el expiloto está limitado a familiares, amigos muy cercanos y personal sanitario, explicó Gorner, que con sus declaraciones rompió el cerco informativo montado por Corinna, la esposa de Schumacher, para evitar especulaciones y falsas noticias sobre su estado de salud. La familia resguardó con mucha cautela su privacidad y su estado de salud durante este tiempo.

Michael Schumacher durante la presentación de uno de los modelos de Ferrari LUCA BRUNO - AP

Incluso, la mujer del exdeportista tomó una importante decisión ante la posibilidad de que surjan fotografías que lo muestren en la actualidad. Luego de que se hiciera público que un exempleado de seguridad de la familia tenía imágenes que podría usar para chantaje, Corinna presentó una solicitud de coacusación, la cual fue aprobada por la jueza Birgit Neubert, que significaba que la familia podía hacer mociones para evitar que el público conociera los detalles de la salud de su marido durante el juicio contra el extrabajador. Siempre con un fin: resguardar a una de las figuras del deporte internacional más reconocidas.

También se refirió a Schumacher Flavio Briatore, uno de sus mentores. Actual asesor deportivo del equipo Alpine, para el que corre el argentino Franco Colapinto, el italiano afirmó: “Si cierro los ojos lo veo sonriendo después de una victoria. Prefiero recordarlo así que simplemente acostado en una cama. Sin embargo, Corinna [la mujer de Schumacher] y yo hablamos a menudo”, admitió.

Con información de ANSA.