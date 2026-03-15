El fastidio de Franco Colapinto por no haber podido escalar más posiciones en el Gran Premio de China

La cara de Franco Colapinto distaba mucho de un piloto que acababa de sumar su primer punto del año tras el Gran Premio de China. El argentino sentía que podría haber estado mucho más arriba que el décimo puesto que logró. Fiel a su estilo, casi sin filtro, explicó que no estaba tan conforme por cómo se dio la carrera, que tuvo mala suerte y hasta que estuvo a punto de hacer una locura para tratar de quedarse con el noveno lugar, que estaba disputando con Carlos Sainz.

Colapinto tuvo una gran largada -marcada por la ausencia de los dos McLaren, que no salieron a la pista- porque rápidamente llegó al sexto lugar. En la vuelta 11 tuvo que salir el auto de seguridad por un accidente que sufrió Lance Stroll y el argentino quedó momentáneamente en el segundo lugar, que pudo sostener por pocas vueltas después de pelear con Esteban Ocon, aunque no logró soportar el ritmo de los Ferrari.

¡COLAPINTO EN ZONA DE PUNTOS! Verstappen se quedó, retira su Red Bull y el argentino sube al 10º lugar.



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“Obviamente que fue bueno haber sumado puntos. Triste por haber tenido suerte por lo de Max (Verstappen), sino no habría sumado. Tuve muchísimo graining, muchísimo daño, la parte trasera derecha tenía un agujero gigante. Estoy con bronca, no por el toque con Esteban, que me pidió perdón. Salí con una estrategia distinta y tuve una largada muy buena y el safety car no tiene sentido con un auto parado. Tuve mala suerte, cada vez que estoy para hacer algo bueno, hay algo que me frena. Hago todo para que después se vaya todo", dijo Colapinto con mucho fastidio ante los micrófonos de ESPN.

Si bien intentó sobre el final superar a Carlos Sainz (Williams), no lo consiguió pero igual sumó una unidad, aunque no quedó conforme Colapinto con esa posición. "Con Carlos me quedé caliente que me ganó acá, tenía unas ganas de pasarlo... Me contuve y no me le tiré. Pero tenía una ganas de tirarme en cualquier lado y hacer un desastre, quedar los dos tirados, pero por suerte no hice cagadas. Hay que seguir trabajando y encontrar performance, con la goma media tenía muchísimo graining adelante. Es lo que hay. Vamos con todo a Japón, a conocer una pista nueva, ojalá con un auto en mejores condiciones y estar más cerca de Pierre (Gasly)“.

Y agregó: “No es positivo haber quedado atrás de autos más lentos. Igual sentí que fue una de las mejores carreras, hice todo lo que pude, pero... Largando con una goma dura y avanzando un montón. Pero bueno, es lo que hay, hay que trabajar para mejorar”.

Sin poder sacarse el malestar por no haber podido conseguir una mejor posición, Colapinto explicó: “Es que lo di todo y cuando hacés eso y no salen las cosas te da más bronca. Ayer, en la clasificación me pasó lo mismo. Pero bueno, es parte de la Fórmula 1, es parte de esto”.