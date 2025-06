“El favor” que Franco Colapinto le hizo a Nico Hulkenberg y “la presión” sobre Gabriel Bortoleto

La lucha de Franco Colapinto en el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 con los dos pilotos de Kick Sauber fue uno de los puntos centrales de la posición final del argentino en la carrera con su Alpine, ya que la lucha con el brasileño Gabriel Bortoleto le negó la chance de mantener su ritmo sobre Nico Hulkenberg, que aprovechó la lucha de Colapinto con Alex Albon en el arranque de la prueba.

Hulkenberg tuvo su segunda carrera consecutiva en la que sumó puntos, al terminar octavo el domingo en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal después de haber sido quinto dos semanas antes en el Gran Premio de España. Y habló acerca de su doble adelantamiento en el comienzo de la carrera y explicó que eso no se debió a su experiencia en la categoría, sino que hubo otro detalle que lo favoreció: “No, la verdad es que no puedo decir que la experiencia me ayudó en este caso. Pero sí que Franco (Colapinto) me hizo un favor. Tuvo una pequeña pelea con Alex en las curvas 8 y 9, y ambos se pasaron un poco. Pude adelantar en la salida (de la curva) y básicamente matar dos pájaros de un tiro, lo cual fue estratégicamente importante para nosotros, creo, para tener aire limpio”, dijo el alemán a ServusTV.

Y agregó: “A partir de ahí, sólo tenía a los mejores coches por delante, quienes obviamente se alejaron un poco. Así que salió bien. Creo que el ritmo fue respetable y sólido. Gestioné mi carrera, gestioné los neumáticos -50 vueltas-. El segundo stint fue bastante largo, aunque muchos de los que salieron con neumáticos duros dieron tantas vueltas o más”.

Por el lado de Colapinto, el argentino lamentó la maniobra con Albon y perder la posición con Hulkenberg: “Simplemente fuimos uno al lado del otro, es una curva muy cerrada, y no pudimos completarla los dos juntos, por desgracia. Pero cuando se reincorporó, pensé que iba a volver a la línea de carrera porque se fue a fondo por el pasto. Y sí, perdí el puesto con Nico. Creo que aun así era más rápido que nosotros. Tenían mejor ritmo en el Sauber y el Haas, así que iba a ser complicado mantenerlos atrás”.

Colapinto también tuvo que luchar con el compañero de Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, en la 38º vuelta de las 70 previstas en el Gran Premio de Canadá. Pese a la insistencia de Stuart Barlow, el ingeniero de carrera del argentino, para que adelantara al brasileño, ya que era importante hacerlo para no perder terreno en la lucha por la zona de puntos, Colapinto nunca pudo llegar a pasar al brasileño y sólo pudo ganar la posición cuando su rival se detuvo en los pits, en la vuelta 49.

“Pasa que el motor en las rectas es una locura. No podés pasar a nadie. Saliendo a tres décimas de la curva 10 (la horquilla antes de la recta más larga del circuito), con DRS y con energía y todo, no podía ni acercarme dos décimas”, le dijo Colapinto a ESPN tras la carrera.

Más allá de que el argentino sintió que no podía darle alcance, Bortoleto contó que sí sintió el ataque del piloto de Alpine: “Colapinto me estuvo poniendo mucha presión. Creo que (si seguía) una o dos vueltas más, ya no podía aguantarlo. Fue una carrera difícil. Fue difícil remontar. Creo que tenía coches rápidos a mi alrededor. A ver qué podemos lograr en la próxima carrera. No quiero pensar demasiado en esto. Creo que es decepcionante no volver a estar en los puntos”, dijo el brasileño.

Bortoleto empleó una estrategia distinta a la de Colapinto, ya que arrancó con neumáticos duros desde la 15º posición y cambió a los medios a 20 vueltas para el final. Así terminó 14º en la carrera, justo detrás del argentino: “Creo que necesito volver con el equipo y entender lo que hicimos. Creo que tuvimos el enfoque y la estrategia adecuados. Creo que Ocon hizo algo muy similar, creo que lo mismo. Consiguió puntuar. No sé cuánto tiempo estuvo en el primer stint, si fue más corto que yo o no. Necesito ver esto”, comentó.

Si bien lamentó no poder llegar a los puntos por primera vez en la F1, Bortoleto destacó la actuación de su compañero de equipo, Nico Hulkenberg, quien fue octavo con el otro Sauber y sumó por segunda carrera consecutiva tras haber sido quinto en España: “Creo que ya lo dije antes. Creo que se ha sacado del coche más de lo que debería. Creo que es un piloto excelente. Y admiro mucho todo lo que está haciendo. Porque me parece impresionante. Y estoy contento porque tenemos un ritmo muy similar en la clasificación. Y también en las carreras. Simplemente aprovecha cada oportunidad. Y creo que esto se debe en gran medida a la experiencia”.