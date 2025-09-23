El incidente de Nicolas Hamilton, medio hermano de Lewis, que terminó con su vehículo en llamas

Fue una situación muy inquietante y que por un instante dejó en silencio a los aficionados. Nicolas Hamilton, medio hermano menor de Lewis, sufrió un impactante accidente en Silverstone corriendo por el Campeonato Británico de Turismo (BTCC), del que salió ileso, a pesar de que su vehículo terminó en llamas.

El incidente se dio en la vuelta 17 de la carrera, cuando el Cupra León del equipo Un-Limited Motorsport generó fuego a la altura del motor y terminó detenido junto a la recta de Wellington, en medio de una humareda. Nicolas, de 33 años y originario de Stevenage, la misma localidad donde nació el heptacampeón de Fórmula 1, compite en el BTCC como piloto privado. Logró salir del auto por sus propios medios, lo que resultó una señal de alivio para los servicios de emergencia del autódromo, ya que Hamilton padece de una enfermedad congénita que afecta su movilidad.

Nicolas Hamilton (Lewis Brother)

Car was on fire today during BTCC race

I'm glad he was ok and nothing happened pic.twitter.com/7cNwtfdSEa — LH44(A) (@LH44Fanpage8) September 21, 2025

Tras el incidente, Nicolas Hamilton se expresó en Instagram y contó lo que vivió cuando advirtió que su auto estaba incendiándose: “Qué imagen tan increíble de un momento muy decepcionante y aterrador para mí, mi familia y mis amigos al comenzar mi domingo en Silverstone. Estuve sorprendentemente tranquilo durante toda la situación, intentando evitar que el coche sufriera más daños y manteniéndome a salvo. Estoy muy orgulloso de cómo manejé la situación“.

En el mismo posteo contó que todavía no tiene claro si podrá terminar la temporada: “Tras el incendio, la incógnita es si podré correr la última fecha de la temporada, en Brands Hatch, el próximo fin de semana. Pero si no tengo la oportunidad de terminar la temporada, quiero agradecerles a todos por su apoyo incondicional este año. Amigos, familiares y patrocinadores, por su continuo cariño y su apoyo para ayudarme a seguir mi sueño y continuar mi camino”.

El accidente no afectó significativamente la posición de Hamilton, que se ubica penúltimo en el torneo, pero puso fin a una serie de 25 carreras en el certamen. Si bien no está en su mejor nivel, Nicolas dijo que fue creciendo en su rendimiento: “Personalmente, siento que he manejado mejor que nunca en el BTCC hasta la fecha y estoy muy orgulloso de mi progreso de este año”.

La participación de Hamilton en el BTCC ha adquirido notoriedad por su historia de superación. Hijo de Linda y Anthony (el segundo matrimonio del padre), nació con parálisis cerebral que afecta las piernas y todo el sector derecho de su cuerpo, así como también el orbital de un ojo, que se mueve de forma independiente.

Después de casi dos años alejado de la competición profesional, Nicolas Hamilton regresó en 2025 como parte de la expansión de la escuadra Un-Limited Motorsport. Había competido en el equipo Team Hard entre 2021 y 2023, hasta que éste se disolvió, a mitad de la temporada pasada, y el piloto luego afrontó un período de veinte meses fuera de las pistas.