El incidente de Yuki Tsunoda: su auto quedó envuelto en llamas durante una exhibición

Un momento de extrema tensión se vivió durante una exhibición de Red Bull en las calles de San Francisco, cuando Yuki Tsunoda debió abandonar de urgencia el monoplaza que conducía luego de que el vehículo se incendiara en forma repentina ante la mirada del público, que comenzó a gritar para alertarlo del fuego.

El piloto japonés participaba de un show callejero a bordo del RB7, el histórico auto con el que Sebastian Vettel fue campeón mundial en 2011, cuando tras una detención en la zona de Marina Boulevard comenzó a salir un humo espeso desde la parte trasera del coche. Casi de inmediato, las llamas tomaron mayor intensidad y obligaron a Tsunoda a actuar con rapidez. Alertado por los gritos de los espectadores, se desabrochó los cinturones y salió del habitáculo sin sufrir lesiones, mientras el personal de seguridad acudía de inmediato. Los fanáticos dejaron en alerta al piloto al grito de “¡Fuego, fuego!” y “¡Salí de ahí, Yuki!”, y el japonés reaccionó con tranquilidad.

El episodio tuvo un fuerte impacto simbólico: se trató de la primera aparición pública de Tsunoda luego de haber dejado su lugar como piloto titular de Fórmula 1 al cierre de la temporada 2025. Además, no fue la primera vez que atraviesa una situación similar. En 2024, durante una gira promocional en Asia con Racing Bulls, había vivido un incidente casi idéntico en Taiwán, cuando otro monoplaza comenzó a incendiarse durante una demostración y debió intervenir el cuerpo de bomberos.

La jornada también contó con la presencia de otras figuras vinculadas al universo Red Bull, como Scott Speed, ex piloto de Fórmula 1, y Mitch Guthrie, referente del Rally Raid, quienes formaron parte del espectáculo pensado para acercar la categoría al público. Sin embargo, el inesperado incendio del RB7 terminó opacando el evento y generó preocupación entre los asistentes, más allá de que el piloto pudo salir ileso y la situación fue controlada sin consecuencias mayores.

El ascenso y descenso de Tsunoda

La trayectoria de Tsunoda en el automovilismo podría dibujarse con una línea de menor a mayor, para luego volver a bajar. Hoy, busca relanzarse como piloto de pruebas después de haber perdido la butaca entre los 22 conductores de la grilla de la máxima categoría.

El camino de Yuki Tsunoda hacia la Fórmula 1 comenzó en 2016, cuando debutó en la fecha de Suzuka del campeonato japonés de F4. En total, en esa categoría ganó 10 carreras y subió al podio 18 veces, con 12 pole positions y cinco vueltas rápidas. En 2018, ganó el título con 14 puntos de ventaja, antes de unirse al equipo Red Bull Junior y al Honda Formula Dream Project para competir en la FIA F3 en 2019.

Yuki condujo para Jenzer Motorsport en el campeonato F3 durante la temporada 2019, donde impresionó con varios podios en la nueva serie, así como una victoria en la carrera Euroformula Open en Hockenheim, Alemania.

Sus actuaciones en 2019 le valieron un asiento en el prestigioso equipo Carlin en la serie F2 para la temporada 2020, donde pudo cumplir su condición de promesa. A pesar de un calendario interrumpido por la pandemia, el japonés causó un gran impacto en la F2, ganando carreras en Bélgica, Baréin y el Gran Premio del 70.º Aniversario del Reino Unido. Se mantuvo en la contienda por el título hasta el final, terminando tercero en su primera temporada en la F2, a solo 15 puntos del título, y fue nombrado Novato del Año.

El piloto japonés de Red Bull Racing, Yuki Tsunoda

Las espectaculares actuaciones de Yuki durante la temporada de F2 llamaron la atención y le valieron el codiciado lugar en la parrilla de F1 para 2021 para la Scuderia AlphaTauri.

En su primera temporada en la F1, Tsunoda demostró ser muy prometedor y terminó entre los 10 primeros en numerosas ocasiones, siendo su mejor actuación la de la última carrera en Abu Dhabi, donde consiguió el cuarto puesto. Terminaría en los puntos en cuatro ocasiones en 2022, y la Scuderia AlphaTauri confirmó hacia finales de año que el piloto japonés permanecería con el equipo para 2023. Resultó ser una temporada difícil para Yuki, pero el piloto japonés demostró su clase al final de la campaña al asegurar resultados entre los 10 primeros en Texas, San Pablo y Abu Dhabi.

Todavía está buscando un lugar en el podio, pero en 2024 Yuki concluyó entre los 10 primeros varias veces nuevamente para Visa Cash App RB (anteriormente Scuderia AlphaTauri) y sus habilidades en las carreras continuaron impresionando.

Después de un fuerte comienzo en 2025, después de dos carreras, Tsunoda ascendió para asumir un nuevo desafío y se convirtió en compañero de equipo de Max Verstappen en Oracle Red Bull Racing por el resto de la temporada, en donde tuvo un desempeño no acorde con las expectativas de Red Bull. Finalmente, fue degradado al papel de piloto de pruebas y reserva de la escudería de la bebida energética para 2026.