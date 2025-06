El inesperado sobrepaso de Colapinto en la última vuelta del Gran Premio de España

Tras una carrera sin muchas complicaciones, todo parecía indicar que Franco Colapinto iba a quedar en el último lugar del Gran Premio de España que se disputó este domingo por la mañana. Sin embargo, en la última vuelta del circuito de Barcelona, el piloto de Alpine realizó una maniobra inesperada que le permitió adelantar a otro corredor y ubicarse en el décimo sexto puesto.

Tal como muestran las imágenes, el monoplaza en el que iba el pilarense aceleró a último momento y logró sobrepasar a Esteban Ocon, de la escudería Haas, y ganar un lugar más. Sumado a esto, una penalización al otro piloto del equipo estadounidense, Oliver Bearman, hizo que finalmente quedara en el puesto 15.

De esta forma, el argentino se ubicó 15° en la novena fecha del calendario de la temporada 2025 de la Fórmula 1 en una carrera adversa para él donde, con un auto muy limitado, ocupó el último lugar en gran parte de la misma.

El argentino venía de hacer el penúltimo peor tiempo en la clasificación luego de que su vehículo se rompiera en el cierre de la Q1, pero largó 18°, una posición por delante, porque Lance Stroll, de Aston Martin, se bajó de la final por una lesión. En la definición, comenzó siendo agresivo y pudo haber sobrepasado a dos rivales, pero Carlos Sainz Jr., piloto de su exescudería Williams, le cerró la pista, lo sacó y quedó atrás de todos.

Tras su desempeño en Montmeló, Colapinto señaló: “No entiendo bien lo que pasó, obviamente no fue lo que queríamos. Fue una carrera muy complicada, con mucha degradación y yendo en aire sucio. Se gastaban mucho las gomas delanteros y traseras, y no pudimos controlar bien esa degradación. Fue una carrera larga, hay que trabajar para volver más fuertes y entender lo que pasó; cuál es el problema grande de este fin de semana. A veces íbamos más rápido, cerca de Pierre [Gasly], y en otros momentos perdíamos más tiempo. Hay que volver más fuerte en Canadá“.

La próxima fecha de la temporada 2025 de la Fórmula 1 será el fin de semana del 15 de junio el Gran Premio de Montreal en Canadá, donde Colapinto dirá presente otra vez para disputar su cuarta carrera con Alpine.

El momento en que Carlos Sainz sobrepasó a Colapinto. Rudy Carezzevoli - Getty Images Europe

Los resultados del GP de España

El ganador de la carrera en Montemeló fue Oscar Piastri, de McLaren, seguido de su compañero Lando Norris y de Charles Leclerc por Ferrari. Piastri cuenta ahora con 10 puntos de ventaja sobre Norris en la general, cuando había empezado el día con 3 unidades de margen.

Max Verstappen (Red Bull) llegó quinto, detrás de George Russell (Mercedes), pero fue recargado en su tiempo con 10 segundos por haber chocado voluntariamente al británico para no devolverle la posición -luego lo hizo- y cayó hasta el décimo puesto.