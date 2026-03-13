El insólito momento que vivió Colapinto en boxes: se le quedó el auto y los mecánicos tuvieron que correr a buscarlo

Quedaban 14 minutos para el final de la última práctica libre del Gran Premio de China y Franco Colapinto sostenía un discreto rendimiento, con el 14° mejor registro entre los 22 competidores. En ese momento, Alpine le dio la orden de ingresar en boxes para algún retoque. El argentino ingresó en la calle, pero a poco de haber entrado, el A526 se detuvo, ante la atónita mirada de los integrantes de los otros equipos, testigos de la curiosa situación.

¿Una falla? Colapinto avisó por la radio. Y mientras los autos que ingresaban debían esquivarlo y se desplegaba la bandera amarilla, se vivió una escena poco usual: los mecánicos de Alpine salieron corriendo por la calle con los elementos necesarios a rescatar el monoplaza de Franco, que estaba plantado a unos 200 metros de donde lo esperaban. Sin embargo, mientras los mecánicos estaban llegando, el A526 arrancó. Colapinto avanzó hasta el box de Alpine y los hombres y mujeres que habían salido corriendo debieron volver. Todo retornó a la normalidad.

“¡Oh, no! Franco Colapinto se detiene en el pit lane.Pero él logra poner en marcha el coche, ¡y sus mecánicos de Alpine dan la vuelta!”, tuiteó la Fórmula 1 en su cuenta de X de manera sarcástica. Sin embargo, nadie de la escudería francesa dio detalles de lo ocurrido en ese incidente.

A pesar del inconveniente en la calle de boxes, Franco Colapinto logró volver a la pista con neumáticos blandos y registrar una vuelta de 1:34.947 que lo ubicó en el 15° puesto durante el único entrenamiento. El argentino quedó a 0.217 segundos de su compañero en Alpine F1 Team, Pierre Gasly, quien finalizó décimo en la primera práctica. En total, Colapinto completó 24 giros durante la sesión y protagonizó un trompo en su primera salida a pista, aunque sin consecuencias mayores.

La clasificación para la carrera sprint mantuvo una tendencia similar, con Colapinto nuevamente por detrás del piloto francés. Tras la sesión, el argentino reconoció sus dificultades para encontrar rendimiento en la qualy. “Estoy un poco perdido con la clasificación porque quedé muy lejos de Pierre, que es la referencia que tengo. Nos faltó bastante performance hoy en mi lado del garage”, explicó en diálogo con ESPN. De todas maneras, el piloto señaló que el monoplaza “no estaba mal” y destacó el desempeño de su compañero.

Colapinto largará 16° en la carrera sprint de China

Colapinto repitió en la clasificación de la sprint el puesto de la qualy de Australia, pero ahora bastante más lejos de su “referencia”, Pierre Gasly. El argentino se ubicó 16º y quedó no solamente 7 posiciones detrás de su compañero, sino además a 922/1000 (765 en Melbourne). Demasiada diferencia.

El piloto de 22 años partirá en el 16º cajón en la carrera corta que se iniciará a la medianoche de Buenos Aires entre el viernes y el sábado, en la que George Russell y Kimi Antonelli, los pilotos de la dominante escudería Mercedes, ocuparán la primera fila de la grilla. Detrás estarán, intercalados, los dos dos McLaren y los dos Ferrari, e inmediatamente después, el sorprendente Gasly. Así como el francés fue “el mejor del resto”, e incluso superó a los Red Bull, en el sprint shootout, Colapinto estuvo en el otro extremo: quedó delante únicamente de los equipos que están en problemas, graves y no tanto. Es decir, del menguante Williams y los desahuciados Aston Martin y Cadillac.