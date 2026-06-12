La FIA eliminó las sanciones a Gasly y le devolvió el podio a Alpine del Gran Premio de Mónaco

En la previa a la carrera de Fórmula 1 de Barcelona, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) decidió eliminar las sanciones que le había impuesto a Pierre Gasly, corredor de Alpine, en la pista de Mónaco, medida que representa el podio para el piloto francés. Es que el compañero de escudería del argentino Franco Colapinto había terminado tercero el domingo pasado, pero no había podido celebrar debido a los segundos de más con los que lo habían penalizado por supuestamente superar la velocidad permitida en el pit.

La marcha atrás se conoció después de una audiencia de evaluación realizada el jueves, en la cual la escudería francesa presentó una solicitud de derecho de revisión. Durante este procedimiento, el equipo técnico aceptó las pruebas que demostraron que el francés no había superado el límite establecido de 60 kilómetros por hora en los ingresos a los boxes, que según las mediciones iniciales habría supuesto un exceso de velocidad de entre 0,1 y 0,4 km/h.

El piloto no pudo festejar su podio por la sanción Tom Baigent - Prensa ALPINE F1

La empresa responsable del cronometraje oficial, Formula One Management (FOM), reconoció en la reunión que existió una falla en el sistema de medición. El bucle de asfalto utilizado para calcular la velocidad media resultó ser 77 centímetros más corto de lo que figuraba en los planos del circuito urbano, lo que generó lecturas de velocidad superiores a las reales en los sensores.

El error de medición afectó también a otros cuatro pilotos que recibieron penalidades en la carrera: Lewis Hamilton, Oscar Piastri, George Russell y Franco Colapinto. Sin embargo, las autoridades informaron que esas sanciones ya cumplidas en pista no se pueden anular debido a que no realizaron una presentación formal de revisión en los plazos reglamentarios.

Pierre Gasly es, junto a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari), uno de los tres pilotos que sumó en las seis fechas del calendario 2026 de Fórmula 1 (Photo by Mark Sutton - Formula 1/Formula 1 via Getty Images) Mark Sutton - Formula 1 - Formula 1

“Los comisarios señalan que, en relación con otros autos que fueron sancionados, algunos cumplieron su penalización y esto, lamentablemente, afectó sus estrategias de carrera y, en consecuencia, su resultado final”, comunicaron los comisarios a través del informe del fallo técnico.

El escrito aclaró, además, que no existe un marco normativo en el reglamento vigente que les permita modificar o revertir castigos que los pilotos ya ejecutaron durante la carrera.

A partir de la rectificación del listado oficial, Isack Hadjar, del equipo Red Bull, descendió al cuarto puesto y perdió el trofeo del tercer lugar que había recibido el domingo. Con esta modificación, Alpine sumó nueve puntos en el Campeonato de Constructores de la temporada 2026, donde ocupa el quinto lugar de la tabla general, y amplió la diferencia frente a su seguidor inmediato, Racing Bulls.

El nuevo podio en Mónaco