Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto

La Federación Internacional del Automóvil hizo lugar al pedido de revisión presentado por Alpine y anuló las sanciones aplicadas a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. De esta manera, el francés recuperó el tercer puesto que había conseguido en pista y llegará al Gran Premio de Barcelona después de su mejor resultado de la temporada. La decisión se tomó luego de que se comprobara un error en la medición utilizada para controlar la velocidad en el ingreso al pit lane. Según concluyeron los comisarios, Gasly no superó el límite reglamentario de 60 km/h, por lo que Alpine recuperó un podio que consideraba perdido de manera injusta.

Pierre Gasly recibió una buena noticia en la previa de la actividad en Barcelona: le devolvieron el tercer puesto conseguido en Mónaco Tom Baigent - Prensa ALPINE F1