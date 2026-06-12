Franco Colapinto, en vivo: la primera práctica del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, minuto a minuto
El argentino sale a la pista con la intención de mejorar el rendimiento de Mónaco; desde las 8.30, probará el Alpine en el circuito catalán
Colapinto permanece en boxes
Los mecánicos de Alpine trabajan sobre el auto de Franco Colapinto para retirar el rack de sensores instalado durante el inicio de la sesión. Como la tarea demanda varios minutos, el argentino se quitó el casco mientras espera volver a pista en una jornada marcada por los cerca de 30 grados de temperatura en Cataluña.
Sainz logró salir a pista
Carlos Sainz finalmente pudo abandonar la calle de boxes y comenzar su trabajo en la primera práctica libre. El inconveniente que había demorado su salida con el Williams no aparenta tener gravedad y el español ya gira en el Circuito de Barcelona-Cataluña.
Bandera amarilla en el inicio de la práctica
La sesión comenzó con una incidencia para Carlos Sainz. El piloto de Williams quedó detenido en la salida de boxes y no pudo incorporarse al circuito, lo que obligó a las autoridades a mostrar la bandera amarilla en los primeros minutos de la práctica libre.
¡NO LLEGÓ A SALIR! El Williams de Carlos Sainz se quedó en el pit lane y tuvo que regresar a boxes en el arranque de la FP1.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2026
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Comenzó la primera práctica libre en el circuito de Barcelona-Cataluña
Ya hay acción en pista en Montmeló. Franco Colapinto disputa la primera sesión de entrenamientos del fin de semana con Alpine en uno de los trazados más representativos de la Fórmula 1, una referencia clave para evaluar el rendimiento de los equipos y las últimas evoluciones técnicas.
Gasly recibió las felicitaciones de Alpine y Colapinto
La decisión de la FIA se conoció en la previa de la actividad en el circuito de Barcelona y generó una inmediata reacción dentro de Alpine. Pierre Gasly recibió las felicitaciones de integrantes del equipo, se abrazó con Flavio Briatore y también recibió un “bien hecho” de Franco Colapinto, después de recuperar el podio conseguido en pista en el Gran Premio de Mónaco.
Varios pilotos jóvenes tendrán actividad en la FP1
La primera práctica libre del Gran Premio de Barcelona contará con varias caras nuevas en pista. McLaren le dará su auto a Leonardo Fornaroli, Mercedes a Frederik Vesti, Red Bull a Ayumu Iwasa, Williams a Luke Browning —excompañero de Franco Colapinto—, Audi a Paul Aron, Cadillac a Colton Herta y Ferrari a Dino Beganovic. Todos reemplazarán de manera temporal a pilotos titulares para cumplir con el programa obligatorio destinado a jóvenes talentos.
Alpine agradeció la decisión de la FIA
Tras recuperar el tercer puesto de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, Alpine valoró la resolución de los comisarios y agradeció a la FIA y a Formula One Management por su “transparencia y cooperación durante todo el proceso de revisión”. El equipo francés ahora enfoca sus esfuerzos en el Gran Premio de Barcelona, donde buscará continuar su progreso con Gasly y Franco Colapinto.
Colapinto y una respuesta con tono mundialista
Durante la jornada de prensa previa al Gran Premio, Franco Colapinto apareció con una camiseta de la selección argentina y participó de distintas actividades promocionales junto a Pierre Gasly. Consultado sobre las posibilidades del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la próxima Copa del Mundo, el piloto apeló a una de las tradiciones más conocidas del deporte argentino: “No voy a decir que vamos a salir campeones porque es mufa, pero espero que hagamos un gran Mundial”.
Sin novedades aerodinámicas para Alpine
Entre los equipos que no presentaron nuevas piezas para este fin de semana aparecen Alpine, Aston Martin y Audi. La escudería francesa donde corre Colapinto apostará por continuar el trabajo de puesta a punto sobre el paquete que introdujo en las últimas carreras, mientras espera confirmar en pista si los progresos observados en simulaciones se trasladan a los tiempos de vuelta.
Barcelona, escenario de varias mejoras técnicas
Ferrari es uno de los equipos que más novedades presenta este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya. La escudería italiana modificó distintas áreas del suelo, además de introducir cambios en el difusor y los pontones, con el objetivo de aumentar la carga aerodinámica. McLaren incorporó una nueva placa en el extremo del alerón delantero, Mercedes realizó ajustes en el alerón trasero y Red Bull revisó la geometría del alerón delantero. Las actualizaciones de Barcelona podrían ofrecer una referencia importante sobre el desarrollo de la temporada.
La FIA le devolvió el podio a Gasly en Mónaco
La Federación Internacional del Automóvil hizo lugar al pedido de revisión presentado por Alpine y anuló las sanciones aplicadas a Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco. De esta manera, el francés recuperó el tercer puesto que había conseguido en pista y llegará al Gran Premio de Barcelona después de su mejor resultado de la temporada. La decisión se tomó luego de que se comprobara un error en la medición utilizada para controlar la velocidad en el ingreso al pit lane. Según concluyeron los comisarios, Gasly no superó el límite reglamentario de 60 km/h, por lo que Alpine recuperó un podio que consideraba perdido de manera injusta.
Colapinto vuelve a un circuito especial
Barcelona ocupa un lugar importante en la trayectoria deportiva de Franco Colapinto. El argentino consiguió podios en distintas categorías en este trazado y lo considera uno de sus escenarios favoritos dentro del calendario internacional. Después del Gran Premio de Mónaco, donde finalizó 14°, el piloto de Alpine espera dar otro paso adelante en un circuito mucho más representativo para medir el rendimiento de los autos. “Me gusta este circuito y he subido al podio aquí en varias categorías”, destacó en la previa de la competencia.
Bienvenidos al minuto a minuto de las prácticas del Gran Premio de Barcelona
Franco Colapinto afronta este viernes, desde las 8.30, una nueva jornada de actividad en la Fórmula 1 con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Barcelona, la novena fecha de la temporada. El piloto argentino buscará seguir adaptándose al Alpine A526 en un circuito que conoce muy bien y donde consiguió resultados destacados en categorías. Varias escuderías llegan con paquetes de actualizaciones que podrían modificar el orden competitivo del campeonato.
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