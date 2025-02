El motivo por el que la Fórmula 1 quitó el punto adicional para la temporada 2025 y que involucró a Franco Colapinto

La Fórmula 1 está en constante movimiento y los cambios para 2025 aparecen a cada paso. Y una de las modificaciones que se instrumentarán será dejar de premiar con un punto adicional a la vuelta más rápida de la carrera. Esa norma que regresó en 2019 después de seis décadas y que buscaba darle más emoción a las carreras, terminó por mancharse con algunos casos que resultaron significativos y uno de los ejemplos para este paso hacia atrás involucró a Franco Colapinto.

En las seis temporadas en las que se utilizó este sistema de premiación del punto extra, según evaluaron las autoridades, no resultó tan atractivo. Sucede que el sistema garantizaba que los pilotos entraran en los boxes poco antes del final de las pruebas para quitarles ese premio a otros. Eso puede tener sentido en la lucha por un título, aunque la idea deportiva terminó por quedar expuesta.

En el Gran Premio de Singapur 2024, llamaron al piloto australiano Daniel Ricciardo para que cambiara de neumáticos cuando ya estaba fuera de la zona de puntos, por lo que no pudo sumar esa unidad. Sin embargo, en Red Bull se aseguraron de que, al menos, Lando Norris no lograra el giro más rápido de la carrera y recortar así un poco más la distancia con Max Verstappen en la pelea por el campeonato. El propio Ricciardo reconoció que su maniobra fue pensada como un apoyo al equipo principal de Red Bull, lo que desató críticas desde McLaren. Zak Brown, CEO de la escudería británica, calificó el incidente como un ejemplo de “juego de equipo A y B”, cuestionando la legitimidad de este tipo de estrategias.

En el Gran Premio de Estados Unidos 2024, fue Esteban Ocon quien hizo lo propio para arrebatarle la vuelta rápida a Franco Colapinto, permitiendo así que Alpine le quitará el punto adicional a Williams en su batalla particular en la clasificación de constructores. El piloto argentino no ocultó su frustración tras la carrera y lanzó una crítica irónica: “Andan gastando caucho al pedo. Cuiden el planeta”, cuestionando el uso de estrategias que no aportan al espectáculo y sólo buscan perjudicar a un rival.

La FIA entendió que este vacío en la normativa permitía que equipos con estructuras A y B manipularan la competencia sin que los pilotos obtuvieran un beneficio propio. El organismo aclaró que la vuelta rápida seguirá siendo un hito estadístico, pero ya no tendrá impacto en la tabla de puntos. Con esta modificación, se busca evitar que escuderías manipulen resultados y asegurar que cada punto refleje mérito deportivo real en la pista.

La FIA explicó que la normativa fue “introducida para sumar emoción a las carreras y estimular la pelea hasta la última vuelta. Sin embargo, los incidentes recientes demostraron que algunos equipos la usaban para jugar en desmedro de otros, lo que llevó a la suspensión del sistema de bonificación”.

Mientras tanto, este martes está prevista la presentación en sociedad de los monoplazas de los 10 equipos de Fórmula 1 de 2025, aunque se hará de manera bastante dispersa debido a la inclusión por parte de los propietarios de la categoría, Liberty Media, de un lanzamiento en un show televisivo en Londres. Así es que, aunque las escuderías se harán presentes con sus pilotos y directivos en el acto que se realizará en el estadio O2 al este de Londres, en la noche británica, sólo se mostrarán allí las nuevas decoraciones. Excepto alguna sorpresa de último momento, no habrá un solo chasis modelo 2025.

Solo McLaren y Williams mostraron en pistas sus chasis 2025. El MCL39 y el Williams FW47 rodaron en lo que se denomina eufemísticamente “filming day” hasta 200 kilómetros en Silverstone. McLaren lo hizo el 13 de febrero y Williams el día 14 añadiendo un evento online. Ni uno ni otro mostraban la que será su decoración definitiva. Lo mismo sucedió con el Haas VF-25 que rodó por primera vez en Silverstone el domingo 16 de febrero, con un estreno bajo la lluvia.

