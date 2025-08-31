El sobrepaso de Franco Colapinto a Pierre Gasly en el Gran Premio de Países Bajos

Franco Colapinto partió desde el puesto 16° en el Gran Premio de Países Bajos, pero tuvo una buena largada. Primero, beneficiado por el retraso en los primeros metros del brasileño Gabriel Bortoletto (Sauber), con lo que trepó hasta el puesto 15°. Pero después, en la quinta vuelta, tuvo el talento para superar a su compañero en Alpine, Pierre Gasly, que había llegado a la Q2 en la clasificación del sábado y había arrancado desde las 14° posición.

El argentino esperó la chance y en el quinto giro terminó superando al galo por afuera, en la aceleración de una recta. Luego, en la vuelta 16, la escudería francesa le pidió a Colapinto que cediera la posición ante su compañero y el argentino aceptó la directiva, con lo que el N° 1 de la dupla de pilotos volvió a dominar.

El sobrepaso de Colapinto a Gasly en Zandvoort

Unas vueltas más tarde, el argentino fue por primera vez a boxes y esta vez no padeció retrasos, como sí había ocurrido en Hungría, donde los mecánicos lo perjudicaron dos paradas muy malas en el cambio de gomas, lo que estropeó la carrera del pilarense.

El golpe de Lewis Hamilton (Ferrari), que quedó eliminado tras un impacto fuera de pista y activó una bandera amarilla, más los problemas sufridos por Carlos Sainz (Williams) y Lian Lawson (Racing Bulls), que se tocaron entre ellos, fueron todos factores que favorecieron la recuperación de Colapinto, que volvió al 15° lugar y quedó de nuevo muy cerca de su compañero Gasly. Cabe destacar que, en esos pasajes de la carrera, los comisarios investigaron el toque entre Sainz y Lawson y le dieron una penalidad de diez segundos al español por causar la colisión.

La paridad de Pierre Gasly y Franco Colapinto en Zandvoort Joe Portlock - Getty Images Europe

Lo interesante por el lado de argentino es que alternó buenos tiempos en comparación con Gasly y mantuvo el ritmo, siempre bastante pegado al francés y en una fila que también tenía más adelante a Ollie Bearman (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull).

Sin embargo, Colapinto no pudo soportar el embate desde atrás de Fernando Alonso (Aston Martin), que lo superó en la vuelta 53, apenas antes de que Leclerc quedara fuera de carrera por un incidente con Kimi Antonelli. Poco después, el piloto argentino entró por segunda vez a boxes y optó por gomas amarillas (intermedias), una detención que lo perjudicó porque se dio justo en el momento en que había safety car por el accidente del monegasco de Ferrari.

En la vuelta 58, Colapinto intentó superar a Esteban Ocon, pero el francés de Haas defendió su posición rueda a rueda y resistió el embate del argentino. Pero en esa batalla, Franco sí pudo con Bortoletto, que ya venía con el desgaste de sus gomas, con lo que volvió al puesto 14° y emprendió nuevamente la lucha ante Ocon.

Poco después de que Norris quedará fuera de competencia por problemas en la unidad de potencia, Colapinto ingresó por tercera vez en boxes aprovechando el safety car y le pusieron gomas rojas para intentar llegar a la zona de puntos en las últimos giros. Las últimas vueltas fueron apasionantes, porque Colapinto se lanzó de lleno para intentar ingresar en la zona de puntos: se vio taponado por Gasly y perdió tiempo, pero finalmente superó a su compañero y concluyó 11° por la penalización de Antonelli.