El tremendo accidente en la Súper Fórmula Japonesa de Luke Browning, un ex compañero de Franco Colapinto

Alerta máxima y mucha preocupación en Suzuka. Todo a partir de un accidente que se desencadenó mientras se realizaban prácticas de Super Fórmula Japonesa y que dejó a los organizadores paralizados. Sucedió que Luke Browning, compañero de Franco Colapinto en Williams como piloto de reserva en 2024, protagonizó un impactante incidente tras perder el control de su monoplaza: volcó y su vehículo quedó con varios daños.

Tras más de una hora de sesión bajo una lluvia intensa, el piloto británico no pudo dominar su Dallara-Toyota en la curva 130R, un tradicional viraje de alta velocidad que antecede a la chicana final del trazado. El vehículo de Browning giró sobre sí mismo, se dio contra las barreras de seguridad y, tras volcar, superó las protecciones hasta aterrizar invertido sobre el Halo, encima de un talud y frente a las vallas que delimitan el circuito.

Luke Browning walked away from a massive crash at Szukua today during Super Formula testing 😳🙏pic.twitter.com/GZDvpx5kJr — Autosport (@autosport) February 25, 2026

El piloto de Kondo Racing no sufrió lesiones y tras semejante momento, le dijo al medio especializado Motorsport: “Fue un accidente un poco desafortunado. Simplemente sufrí aquaplaning y luego me convertí en un simple pasajero. Con el diario del lunes, habría sido mejor volver a boxes cuando la lluvia comenzó a intensificarse. Son lecciones que uno aprende; aquí todo se trata de aprender, y hoy asimilé una lección que me servirá en mi carrera”.

Y agregó: “Estoy muy bien, no tengo ningún dolor. Afortunadamente aterricé en el heno y no golpeé las barreras, así que todo está bien. El dispositivo HANS es fantástico, creo que salvó mi cuello”. El equipo Kondo Racing ahora evalúa la posibilidad de reintegrar al piloto a los ensayos una vez comprobada la integridad y funcionalidad del monoplaza.

Luego de los incidentes en la pista, el responsable de la fábrica de Kondo Racing, Nobuaki Atate, destacó en Motorsport: “El rendimiento de Browning es extremadamente alto, y consideró que la secuencia de incidentes fue excepcional. En un circuito difícil en esta época del año realiza una buena tarea".

Full story as Luke Browning walks away from scary 130R crash on opening day of Suzuka #SFormula pre-season test: https://t.co/RTWvzqYz0V



Photo: Masahide Kamio pic.twitter.com/Vh8bFvytFo — Jamie Klein /クライン・ジェイミー (@JamieKlein_) February 25, 2026

La curva 130R de Suzuka tiene antecedentes de accidentes de relevancia. En 2023, el compañero de Browning en Kondo Racing, Ukyo Sasahara, sufrió un choque similar en la misma curva, aunque en condiciones de pista seca. Durante aquella prueba oficial del campeonato, el monoplaza de Sasahara colisionó con Hiroki Otsu, despegó sobre la grava y alcanzó la parte superior de la barrera, estrellándose luego contra las vallas de contención. Parte del chasis, incluyendo la célula de supervivencia, atravesó el enrejado hasta llegar a la parte baja, detrás del guardarraíl en el interior de las curvas Degner. Semejante accidente despertó las alarmas en el equipo, el piloto japonés fue hospitalizado porque había sufrido una conmoción cerebral.