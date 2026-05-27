Anuncian una nueva opción para ver todos los partidos del Mundial 2026 por TV

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, se termina de completar el mapa para seguir la copa más grande y televisada de la historia. Mientras Lionel Scaloni arma el rompecabezas para cerrar la lista de los 26 futbolistas que viajarán a Kansas la semana próxima para disputar los últimos dos amistosos antes de la gran cita que arranca el 11 de junio, los hinchas que se quedan en el país también afinan sus opciones para seguir en vivo a la selección y los 104 partidos que se jugarán en un lapso de 39 días.

Luego de varios meses de tironeos entre los principales accionistas de TyC Sports, el Grupo Clarín y Torneos, el martes se anunció que la empresa de la familia Werthein pasó a controlar el 100% del paquete accionario de la señal que se había instalado como “el canal del Mundial” y que hasta hace pocos días todavía no tenía confirmada la transmisión de los partidos de la copa del mundo, que se jugará en Estados Unidos, en México y en Canadá.

Sofía Martínez (Telefe), Ariel Senosiain (TyC), Mariano Closs (Espn), Macaya Márquez (DSports)

De esa manera, el Grupo Clarín se desprendió del canal deportivo en una operación que se habría cerrado en US$25 millones, según anticipó LA NACION.

Mientras se conoció el cambio de manos, el Grupo Clarín a través de su empresa Telecom anunció que sumará a la plataforma Flow las señales de DSports, que hasta ahora solo podían verse a través de DirecTV. Los canales DSports y DSports2, del Grupo Wethein, son los únicos que tienen contratados los derechos de transmisión de los 104 encuentros del torneo.

Desde este miércoles, esas dos señales deportivas se incorporan en los canales 109 y 110 de Flow, a través de todos los dispositivos.

El COO de Personal, Gonzalo Hita, atribuyó la novedad como “una alianza estratégica que permite ofrecer una experiencia cada vez más relevante para sus clientes”.

De esta forma, todos los partidos que transmitirán las señales de DSports se podrán ver a través de DirecTV, Flow y Paramount+.

“Somos los únicos que tenemos los derechos de todos los partidos, además de una experiencia de más de veinte años ligada a los mundiales. La cobertura está a la altura de nuestro evento principal”, dijo LA NACION Hernán Bidegain, director de la señal deportiva del Grupo Werthein.

Las figuras que llevará DSports para su cobertura multiplataforma andrea fischer fotografa

El histórico productor de Torneos contó que la apuesta integral de la empresa en el Mundial incluye tres centros con base en Dallas, donde la Argentina jugará el segundo y tercer partido de la fase de grupos y donde está ubicado el centro de prensa de la copa del mundo.

La dupla principal de relatores de DSports está compuesta por Gustavo Kuffner y Sergio Goycochea. Y sumarán a las transmisiones a Enrique Macaya Márquez, quien con 91 años ostenta el récord FIFA de coberturas ininterrumpidas en mundiales.

ESPN y TyC Sports

La guerra entre las señales deportivas sumará en esta edición a un nuevo jugador, que siempre contó con cobertura especial desde las sedes mundialistas pero ahora lo hará con derechos de transmisión.

Mariano Closs y Diego Latorre, figuras de ESPN

“ESPN contará con la transmisión de 30 partidos por Disney+ Plan Premium en todo Sudamérica: 22 encuentros de la fase de grupos, dos de la ronda de 32, dos de octavos de final, un partido de cuartos de final, las semifinales y la final, incluyendo los partidos de la selección nacional”, explicó a LA NACION Bruno Zurlo, General Manager, Sports & Networks Latin America ESPN & Disney+.

La transmisión de ESPN que se verá en el plan premium apostará al diferencial de sus figuras: Mariano Closs, Sebastián “Pollo” Vignolo, Miguel Simón y Diego Latorre, con el agregado de los exjugadores de la selección Sergio “Kun” Agüero y Oscar Ruggeri.

Hasta hace dos semanas, TyC Sports aún no tenía definido la transmisión de los partidos del Mundial. La señal deportiva, que se había transformado en las últimas copas del mundo en una marca registrada, primero anunció hace unos días que llevaría a su pantalla partidos en vivo.

Y este martes se conoció formalmente que el canal pasa a manos completamente de Torneos, la proveedora de los derechos del Mundial y que hasta ayer compartía la mitad de las acciones del canal con el Grupo Clarín.

En los próximos días se conocerá la grilla total de encuentros que transmitirá TyC Sports, que venía negociando hasta ahora por la mitad de los partidos del Mundial, incluidos los de la selección argentina. También se sabrá si viajarán las figuras de la señal, Hernán Feler y Ariel Senosiain como dupla principal, técnicos y productores propios. O si se subirán a la producción integral de Torneos, los nuevos dueños.

Telefe y TV Pública

Con la premisa del “no hay plata” y en medio de los escándalos que sacudieron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tuvo durante gran parte de la gestión libertaria el control de los medios públicos, la TV Pública solo transmitirá diez partidos de esta copa del mundo.

Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt, la dupla de Telefe DIEGO SPIVACOW / AFV

El canal estatal se aseguró los encuentros de la selección argentina a través de su pantalla. Por el acuerdo sellado con Torneos, replicará la transmisión completa de DSports, que iniciará cinco minutos antes de cada partido y finalizará cinco minutos después del pitazo final. No habrá intervención durante ese momento de periodistas de la señal ni de avisos publicitarios.

En tanto, Telefe volverá a jugar en primera con una ambiciosa apuesta al adquirir los derechos de transmisión de un total de 32 partidos, entre ellos, el inaugural en Ciudad de México y los de la selección argentina.

“Artísticamente estamos llevando un equipo inmenso”, sostuvo a LA NACION Federico Levrino, director senior de contenidos y programación de Telefe.

El canal dará por su pantalla al menos un partido diario, con algunas jornadas que tendrán hasta dos encuentros. Habrá previas de dos horas de duración y pospartido de una hora.

La novedad está en que la copa se colará en toda la programación con móviles en vivo. La dupla principal volverá a ser la tradicional de la señal: Pablo Giralt y Juan Pablo Varsky, junto a Sofía Martínez en campo de juego.

Dónde ver el Mundial

DSports

Transmite los 104 partidos en vivo. Disponible en Directv, Flow y Paramount+

Telefe

Transmite 32 partidos en vivo. Se puede ver en TDA, cableoperadores y repetidoras del interior

ESPN

Transmite 30 partidos en vivo. Disponible en Disney+ Plan Premium

TyC Sports

Falta definir si transmite 54 partidos o suma más encuentros. Se puede ver en los principales cableoperadores del país

TV Pública

Acordó transmitir 10 partidos en vivo, incluidos los de la selección argentina.