En qué canal pasan el GP de España de la Fórmula 1 2025 hoy

Este domingo se disputa la novena fecha de la Fórmula 1 2025 en el Circuito de Barcelona: el Gran Premio de España. La carrera, que comienza a las 10 (hora argentina), se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Franco Colapinto afrontará su tercera jornada como piloto titular de Alpine, tras reemplazar a Jack Doohan.

El argentino marcó tiempos altos durante los tres entrenamientos y criticó el funcionamiento del auto, aunque también aseguró que tiene un porcentaje de la culpa: “Insisto: es entender mejor y traer ideas y soluciones. Realmente fue un día complicado, no me sentí muy cómodo. Y no me resulta fácil explicar las pérdidas de tiempo“, afirmó.

En la qualy tenía chances concretas de meterse en Q2, pero un problema técnico que aún no fue revelado por Alpine hizo que se le quede el auto en la salida de boxes, por lo que no pudo salir a hacer una última vuelta rápida. Finalmente, salvo sanciones, largará 19°, solo por delante del japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).

Tras el Gran Premio de Mónaco de la semana pasada, el liderazgo de la Fórmula 1 le corresponde al australiano Oscar Piastri (McLaren), con 161 puntos, mientras que su compañero de equipo Lando Norris, que ganó en el Principado, con 158 es su inmediato perseguidor. Max Verstappen (Red Bull) acumula 136 y George Russell (Mercedes), que concluyó undécimo y no sumó, se mantiene cuarto con 99. Charles Leclerc es el mejor de Ferrari en el quinto escalón con 79 unidades.

Cómo ver online el Gran Premio de España

La carrera está programada para este domingo a las 10 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de las plataformas Disney+ Premium y F1 TV Pro. Por su parte, quienes cuenten con Telecentro Play, Flow o DGO, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere una suscripción activa.

Equipos y pilotos de la temporada 2025

En lo que va de la temporada, hubo dos modificaciones en la grilla de pilotos de la Fórmula 1. La primera fue el trueque entre Red Bull y su escudería hermana, Racing Bulls luego de apenas dos carreras: Liam Lawson le dejó su lugar a Tsunoda. El neozelandés fue la gran apuesta del equipo austríaco para reemplazar a Sergio ‘Checo’ Pérez, pero decepcionó rápidamente (abandonó en Australia y quedó 16° en China) y fue enviado nuevamente al equipo B.

El japonés Yuki Tsunoda, de Red Bull, tuvo una clasificación para el olvido y largará último LLUIS GENE - AFP

El segundo fue el ingreso de Colapinto en reemplazo de un deslucido Doohan. El australiano tenía asegurada su participación en las primeras seis fechas del calendario y su continuidad dependía pura y exclusivamente de buenos resultados. Finalmente fue uno de los pilotos con peor desempeño en este primer tramo del 2025 y quedó como reserva junto a Kush Maini y Paul Aron.

El resto de los equipos se mantiene igual. Williams cuenta con Alexander Albon y Carlos Sainz Jr., quien firmó contrato hasta 2028 después de su salida de Ferrari por la llegada de Lewis Hamilton. El heptacampeón inglés hace dupla con Charles Leclerc. Kick Sauber y Haas, en tanto, se renovaron por completo con respecto a 2024. Los suizos contrataron al brasileño Gabriel Bortoleto, de 20 años y campeón de la Fórmula 2 el año pasado, y a Nico Hulkenberg (justamente desde Haas); mientras que los norteamericanos sumaron a Oliver Bearman y a Esteban Ocon, quien dejó Alpine.

Carlos Sainz Jr., anfitrión en esta jornada de la Fórmula 1 2025, no superó la Q1 Juan Medina - Pool Reuters

El equipo propiedad del Grupo Renault no tiene entonces a Ocon, pero sí mantuvo en sus filas a Pierre Gasly, que ahora tiene como compañero a Colapinto. Otro juvenil que desembarcó en la F1 es Kimi Antonelli, de 18 años y reemplazante de Hamilton en Mercedes. Allí corre junto al experimentado George Russell. Por último, al igual que en 2024, Aston Martin sigue con Fernando Alonso y Lance Stroll y McLaren, último ganador del campeonato de constructores y máximo favorito para el certamen en curso, con Lando Norris y Oscar Piastri.