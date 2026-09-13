Entre los muros de “Madring”, Antonelli mostró madurez para manejar el estrés en el Gran Premio de España

No detiene su marcha. Reescribe la historia a cada paso y no hay circuitos que se le resistan. El legendario trazado de Mónaco, el veloz autódromo de Monza o el debutante “Madring”, algunos de los escenarios que cayeron ante el talento de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que sumó en el Gran Premio de España su octava victoria en 14 episodios y superó en cantidad de triunfos a su compañero de garage, George Russell, que en nueve temporadas en la Fórmula 1 y con cinco en la escudería de Brackley firmó siete éxitos. Un festejo para aumentar a 81 unidades la ventaja en el Mundial de Pilotos, una cifra que equivale a más de tres grandes premios, cuando restan ochos capítulos de largo aliento y una carrera Sprint para el desenlace del curso.

Arriesga, pero sin desbocarse; evita los roces innecesarios y proyecta hacia la conquista del título, aunque el mensaje para el exterior es ir carrera por carrera. En la pista, Antonelli enseña una madurez impropia para un joven que recién cumplió 20 años y tiene la responsabilidad y el peso de ocupar la mejor butaca de la grilla de la F.1. También está en estado de gracia el italiano, que descubre en las alternativas de una carrera aliados para diseñar una campaña deslumbrante.

El primer intento de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), de adelantar a Lando Norris (McLaren) en la largada del Gran Premio de España; el italiano optó por transitar por fuera de la pista y evitar el contacto Manu Fernandez - AP

El piloto tiene el control y el equipo lo conduce desde el muro para dosificar el ímpetu: en el Gran Premio de España, que regresó a Madrid, después de 45 años, con el circuito urbano de “Madring”, Antonelli hizo una tarea sin fisuras para consolidarse en lo más alto del Mundial de Pilotos. El Virtual Safety Car (VSC), tras la salida de Lance Stroll (Aston Martin), y un desempeño flojo del equipo McLaren en la detención de Lando Norris en el pit, dos aristas que beneficiaron al boloñés, que no cometió excesos entre los amenazantes muros del circuito callejero.

La primera vuelta demostró que las características de “Madring” no son favorables para ejecutar sobrepasos y que la urgencia de tomar riesgos en los primeros compases era una oportunidad para ganar puestos, una situación que con el correr de las vueltas se haría prácticamente imposible. Max Verstappen (Red Bull Racing) fue lapidario en sus observaciones: “Si me dan el plano del circuito, yo lo arreglo; todavía tengo que encontrar una curva en la que pueda adelantar. El diseño del circuito puede mejorarse con el aporte de los pilotos”, disparó, a quien el peralte de la curva denominada La Monumental –el máximo que autoriza la FIA, de 24%- no le resulta suficiente para encandilarlo.

La felicidad de Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que se marchó de Madrid con una ventaja de 81 puntos sobre su compañero George Russell en el Mundial de Pilotos James Sutton - Formula 1 - Formula 1

Antonelli pulseó dos veces con Norris, en una batalla entre el campeón defensor y el máximo retador y candidato a la corona de esta temporada. El británico marcó territorio y el italiano optó por transitar por fuera de la pista para evitar un contacto. Perdió también con Verstappen, que hizo una tarea formidable para terminar segundo: el tetracampeón neerlandés acató una orden del equipo ante una posible sanción -superó a Lewis Hamilton (Ferrari) por fuera de los límites de la pista-, aunque en la comunicación de radio enseñó disconformidad. Primera ganancia para Antonelli, que ascendió una posición sin desgastarse. La hoja de ruta era manifiesta: correr a Norris era asumir un peligro y las cuentas lo favorecían: Russell no podía descontarle en el campeonato.

El resumen del GP de España

Pero llegó una nueva ganancia. En la vuelta 15, el VSC lo disparó a ser el líder virtual y quedó a la luz que lleva el aura de los elegidos. Solo debía esperar que Charles Leclerc (Ferrari) cumpliera con la parada en boxes para cambiar neumáticos. “No es la manera en la que quería ganar: Lando debió haber ganado, pero desafortunadamente para él acá es difícil de adelantar. No es la forma en que nos gusta, pero tomamos la oportunidad que se nos presentó”, se sinceró Antonelli, sobre cuáles eran las reales posibilidades de una victoria si el piloto de McLaren ingresaba en el mismo giro al señalizarse el VSC.

Norris no lo hizo porque había superado el ingreso de la calle de boxes y al completar la tarea ya no tuvo el beneficio para ganar tiempo, que es de 10 segundos. Además, al trabarse una rueda la parada se demoró un extra de siete segundos. Los 562 metros de las calles de boxes que se transitan con límite de velocidad y que demanda un tiempo de 26 segundos para volver a la pista, direccionó la carrera. El destino era cruel con el campeón y la fortuna se volvía a recostar sobre Antonelli.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) transita La Monumental, la curva con un peralte de 24%, un símbolo del circuito de "Madring"; la capital de España recuperó la visita de la Fórmula 1, tras 45 años Agencia AFP - AFP

Empezó otro escenario: Leclerc corrió a la espera de un nuevo VSC o una bandera roja que lo favoreciera y Antonelli a manejar con madurez. Porque entraban otros factores a considerarse y necesitaba calma: bajar la velocidad, gestionar los neumáticos para que no se degraden -“No son antibalas”, le recordó su ingeniero Peter Bonnington, cuando observó que el italiano giraba excedido del ritmo que establecía la estrategia-, mantener la distancia con Verstappen... Un manejo de estrés que cumplió como un piloto con experiencia, a pesar de que es su gran premio número 38 y su segundo año en la F.1. “Es más estresante de que si estás empujando, porque ahí tenés ritmo, las diferencias son diferentes y la vista es clara. Manejar bajando la intensidad a veces es pesado. El deseo era que se detuviera Leclerc para sostener el ritmo y evitar desconcentraciones”, señaló a la transmisión de ESPN, en el corralito de medios.

El habitual festejo con los mecánicos, que lo arropan como a un niño y cantar el himno italiano con su mano derecha apoyada en el corazón, costumbres y actos que se repiten para Antonelli, el mimado de Mercedes que quedó a tres triunfos de igualar la marca de victorias que señaló Hamilton en los años dorados con las Flechas de Plata.