Franco Colapinto vuelve a correr en la Fórmula 1: horarios y TV de la primera práctica libre

Este viernes, a partir de las 13.30 (hora argentina), Franco Colapinto saldrá a la pista por primera vez en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 2026. El argentino se encuentra en la Ciudad Mágica para un nuevo fin de semana con formato sprint, en el que la única práctica libre será clave para entender el circuito. Todas las instancias se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV.

La 2026 es su primera temporada como piloto titular desde el comienzo del año en la máxima categoría del automovilismo a nivel internacional. Al igual que en 2025, es compañero del francés Pierre Gasly en Alpine, aunque esta vez tiene la ilusión de ser mucho más competitivo que el año pasado. El pilarense, que el fin de semana pasado realizó un Road Show en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, intentará mejorar lo hecho en el GP de Japón, donde finalizó en el 16° lugar muy lejos de Gasly, que sumó seis puntos al terminar séptimo.

Franco Colapinto viene de realizar un Road Show en Buenos Aires; ahora volverá a correr en la F1 Gustavo Garello - AP

Cronograma del GP de Miami 2026

Viernes 1° de mayo

13.30: Práctica 1.

17.30: Clasificación para la carrera sprint.

Sábado 2 de mayo

13: Carrera sprint.

17: Clasificación para la carrera.

Domingo 3 de mayo

17: Carrera.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Cómo ver online el Gran Premio de Miami

El Gran Premio de Miami se disputa este fin de semana en el Autódromo Internacional de la Ciudad Mágica, con la clasificación programada para este sábado a las 17 (horario argentino), después del sprint -que se corre a las 13-, y la carrera para el domingo a la misma hora. Todas las instancias de este fin de semana se pueden ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio del plan premium de Disney+ y F1 Pro TV (en ambos casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

F1 TV Pro.

Disney+.

Todos los ganadores del GP de Miami

En 2025, el australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con la victoria con 4.630s de ventaja sobre el británico Lando Norris (McLaren). El GP de Miami se realizó apenas cuatro veces y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) es el único que ganó la carrera en dos ocasiones, en 2022 y 2023. Los otros ganadores fueron Norris en 2024 y, justamente, Piastri en 2025.

Oscar Piastri ganó el Gran Premio de Miami por primera y única vez en 2025; quiere repetirlo CHARLY TRIBALLEAU - AFP